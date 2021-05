ONI SU NAJDVOLIČNIJI ZNAKOVI, AKO SU VAM MEĐU PRIJATELJIMA – DOBRO SE PAZITE: Pretvaraće se da vas vole samo iz koristi

iko ne voli osobe koji jedno misle a drugo rade. S njima nikada ne znate na čemu ste – da li su vam pravi prijatelji ili vam rade iza leđa.

Za Bliznace se kaže da su najdvoličniji znak Zodijaka, ali pored njih postoje još tri koja su u stanju da vam se ulaguju i podilaze, dok zapravo njihovo mišljenje o vama nije nimalo lepo.

Ovo su najveći licemeri među horoskopskim znacima – ako ih imate za prijatelje dobro se čuvajte!

Blizanci

Dualnost njihovog znaka već govori o tome da često imaju dvostruke aršine. Suviše su ambiciozni da bi dozvolili da ih moral sprečava na putu ka uspehu. Pregaziće vas za tren ako je to neophodno da bi ostvarili svoj cilj. U društvu su ljubazni, prijatni, razgovorljivi, ali ne dozvolite da vas to zavara. Često lažu kako bi ostavili što bolji utisak i ne mare mnogo za lojalnost.

Škorpija

Ovaj znak najteže oprašta izdaju, zapravo nikad. Ako ste im se zamerili, napraviće se da je sve u redu i kada se prilika ukaže, osvetiće vam se za nanešen bol. Ali ovi kruti stavovi važe samo za druge. Kada je reč i njima samima, čvrsto veruju da i kada pogreše ljudi treba da im daju drugu šansu. Izuzetno su sujetni, vole da su primećeni, pa će mudro flertovati sa svima, pa i onima koiji im se ni najmanje ne dopadaju samo da bi ostvarili cilj.

Strelac

Slobodoumni Strelčevi su jedan od najbezobzirnijih znakova Zodijaka. Njihova dvoličnost nije namerna, niti s namerom da nekoga povrede, ali to često čine. Istina je da često menjaju mišljenje, ali ne zastanu da razmisle kako njihova hirovitost utiče na druge. Retko drže do svojih principa i lako ih ignorišu kada im to odgovara.Vodolija

Za razliku od Blizanaca koji su najčešće dvolični s ciljem da izvuku korist, kod Vodolija ova osobina nema veze sa koristoljubljem, jednostavno su takvi. Danas će vam izručiti sve svoje najskrivenije tajne i mislićete da ste im najbolji prijatelj, a sutradan će vam se jedva javiti u prolazu. Trude se da ostave utisak opuštenih osoba širokih shvatanja, a zapravo u sebi su vrlo kritični i osuđuju tuđe ponašanje,piše Lepaisrećna,

