KRALJICA MEĐU POGAČAMA: “Ruža” je ponos svake domaćice-najjednostavniji recept

Sastojci:

600 gr brašna

250 gr margarina

1 pakovanje svežeg kvasca

2 jajeta

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

250 ml mleka

Priprema: Prosejte brašno, a margarin ostavite na sobnoj temperaturi da omekša. Margarin podelite (otprilike) na pet delova.

Rastvorite kvasac sa malo mlakog mleka pomešanog sa vodom i dodajte kašičicu brašna.

Izmešajte brašno i nadošli kvasac sa jednim jajetom i dodajte polako mleko (na sobnoj temperaturi) dok ne dobijete glatku kuglu testa. Ostavite da naraste duplo.

Podelite testo na šest delova. Jedan po jedan, svaki deo rasklagijajte tanko pa namažite jednim delom margarina. Kad namažete prvi, sklonite ga na trenutak u stranu, pa namažite drugi i stavite na prethodni. Tako radite dok ne potrošite sve delove testa i margarina. Poslednji deo se ne maže – zato i nemate šesti deo margarina.

Polako urolajte testo kao rolat, pritiskajući blago sredinu da biste ujednačili debljinu “rolata”. Isecite parčiće široke oko 8 centimetara i ređajte ih u tepsiju u koju ste prethodno stavili pek-papir. Ostavljajte mesta između ovih “ružica” jer će one još da narastu. U spoljašnji red stavljate one veće – koje ste isekli iz sredine “rolata”, a one manje, s kraja, ostavite za sredinu.

Ostavite da još malo narasta, pa premažite umućenim jajetom i stavite da se peče. Treba peći na temperaturi od 180C stepeni, s tim da morate kontrolisati rernu i podešavati da se pogača dobro ispeče – oko 45 minuta,piše Lepaisrecna

