Žene otkrile čime su ih frajeri naveli da usred spoja ustanu i odu

“Nakon 15 minuta spoja rekao mi je da voli jesti magarce, lizati stopala, a ako želim ozbiljno vezu, da stvarno trebam smršavjeti. Zatražio da ga odvezem kući jer nije imao automobil, a ja sam mu rekla da moj automobil neće izdržati dvije debele osobe u njemu.”

“U roku od pola sata pitao je bih li ga oralno zadovoljila usred parka. Rekla sam da ne bih jer ima ljudi u blizini i upravo sam ga upoznala. Sljedeća mu je ideja bila otići u muški zahod te je pitao bih li to tamo napravila. Rekla sam mu da može, a jednom kad je ušao u zahod, brzo sam pronašla svoj automobil i otišla.”

“Tip kojeg sam upoznala na Tinderu došao je u moju kuću na prvi spoj. Nakon koketiranja, a zatim i malo dubljeg razgovora, shvatili smo da smo rođaci.”

“Poveo je svoju majku.”

“Rekao mi je da se želi da budem majka njegove djece da nastavi arijevsku rasu.” p

“Rekao je: ‘Slažeš se da bi muškarac trebao biti glava kuće?’ Odgovorila sam mu da ne trebamo više gubiti vrijeme jedno na drugo. Naravno da se pokušao pretvarati da se šali. Platila sam i otišla.”

“Kad sam ga zamolila da pojasni svoje godine, jer je imao 40, a ne 29 godina kao što je tvrdio, odgovorio je da stalno privlači time mlađe od sebe.”

“Podržavao je Trumpa.”

“Išla sam na spoj s tim tipom koji mi nije htio odgovarati na pitanja. Pitala bih: ‘Odakle si?’, a on bi me samo pogledao. To je trajalo otprilike 20 minuta, pa sam odlučila otići.” prenoi Index“.

“Upoznala sam nekoga, malo smo razgovarali, odlučili smo izići na spoj. Došao je konobar i ja sam naručila hranu, a on je rekao da ne naručujem to jer ću se udebljati. Ustala sam i otišla bez riječi.”

“Uzeo je telefon i nazvao bivšu. Zatim je počeo pričati o tome kako se sada zabavlja s nekim mnogo pametnijim i ljepšim od nje, kako su ona i njeni roditelji gubitnici itd. Nisam je poznavala, nisam znala zaslužuje li takav tretman, ali nisam željela da možda jednog dana o meni tako priča.”

“Predložio je da odemo u obližnju trgovinu odjećom i poseksamo se u kabinama za presvlačenje. Nije se šalio.”

“Dok smo razgovarali, on je još uvijek bio na Tinderu i gledao druge žene. Nepristojno!”

Facebook komentari