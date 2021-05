Kako djecu naučiti bontonu? Ponavljajte im ova 23 pravila

Djeca često nisu namjerno nepristojna, nego samo još ne poznaju pravila pristojna ponašanja, objašnjavaju psiholozi. Uzorci ponašanja naučeni do sedme godine života najdulje se pamte, a djeca bi već i prije početka škole morala znati da se ne smije naglas komentirati nečiji izgled.

U svakodnevnoj žurbi i jurnjavi mame i tate nemaju uvijek vremena usredotočiti se na pravila bontona. No, ne treba iscrpljivati sebe i dijete kompliciranim pravilima “bečke škole”. Ponavljate li često ova 24 jednostavna pravila na način primjeren djetetovoj dobi, možete biti sigurni da ćete odgojiti pristojno dijete koje će uvijek biti primijećeno iz pravih razloga. Pravila ponašanja naučena u ranom djetinjstvu dijete će zapamtiti za cijeli život, a to će mu dobro doći u svim životnim situacijama, čak i u odrasloj dobi.

1. Čarobne riječi

Kad hoćeš da ti netko nešto da, reci “molim”. Kad nešto dobiješ, reci “hvala”. Daješ li nekomu nešto, reci “izvoli”, a ako pogriješiš, “oprosti”.

2. Ne upadaj u riječ

Ne prekidaj odrasle u razgovoru osim ako nije zaista hitno i bitno. Znaj da će te oni primijetiti i odgovoriti na njih kad završe s razgovorom. Strpi se i pričekaj.

3. Dobro, a ti?

Kad te netko upita kako si, reci mu kako se osjećaš, a onda ga i ti pitaj to isto te ga saslušaj. To je pristojno u toj situaciji.

4. Nema debelih!

Nije pristojno komentirati tuđe tjelesne osobine poput debljine, načina hoda ili frizure. Osim ako daješ komplimente. Oni nikada ne škode.

5. Ne bacaj smeće

Nije lijepo bacati smeće ni kod kuće ni na ulici. Kad pojedeš čokoladicu, omot baci u koš za smeće, a ako ga nema u blizini, spremi u džep i baci kasnije.

6. Oprostite, trebam vas

Trebaš li odmah privući pozornost odraslih, to je najpristojnije učiniti tako da kažeš “oprostite”. Isto vrijedi i kad na ulici trebaš nešto pitati, primjerice: “Oprostite, koliko je sati?”.

7. Smijem li to?

Ako nisi siguran smiješ li nešto učiniti, pitaj odrasle za dopuštenje. Tako poslije nećeš morati žaliti zbog svojih postupaka.

8. Budi dobar gost

Kada dođeš u goste prijatelju, pozdravi ukućane, ponašaj se pristojno i na kraju zahvali na gostoprimstvu. Tad možeš biti siguran da će te opet pozvati na ručak ili zajedničko druženje, pišu 24sata.

9. Kucaj na vrata

Prije nego što uđeš u neku prostoriju na kojoj su vrata zatvorena, obvezno pokucaj, čak i ako si kod kuće sam s roditeljima. I mami i tati katkad treba malo mira i privatnosti.

10. Telefoniraj pristojno

Kad zoveš prijatelja na kućni telefon, obvezno se predstavi i reci s kim bi htio razgovarati. Nije dovoljno reći: “Ja sam.”, čak i ako misliš da njegovi roditelji poznaju tvoj glas. Na telefon treba govoriti jasno i razgovijetno, bez mrmljanja, i ne derati se jer je to jako neugodno onomu tko sluša.

11. Zahvali na daru

Ne zaboravi zahvaliti na svakom daru koji dobiješ, čak i ako ti se baš ne sviđa. Ako je dar zaista lijep, dobro je napisati malu poruku zahvalnosti, a možda je i ukrasiti vlastitim crtežom.

12. Ustupi mjesto starijima

Voziš li se tramvajem ili autobusom u kojem ima malo slobodnih mjesta, ponudi svoje mjesto starijim ljudima, trudnicama i mami ili tati s bebom u naručju. To je pristojno, a i drugi su se ustajali tebi dok si bio beba.

13. Kiši u lakat

To je pristojno, a i tako nećeš zaraziti druge. Pokrij usta i kad zijevaš, nitko ne želi gledati tvoje krajnike. Nemoj kopati nos dok te drugi gledaju i nemoj otvorenih usta žvakati žvake. Nos nemoj brisati rukavom nego papirnatim rupčićem.

14. Pomozi drugima

Dok prolaziš kroz vrata, osvrni se da vidiš možeš li ih pridržati još kome. Ponudi drugima pomoć i ako to nitko nije tražio od tebe. Baku će jako razveseliti ako umjesto nje odeš u trgovinu.

15. Zahvali na pomoći

Ako ti tko pomogne da nešto napraviš, uvijek reci “hvala”. Tako će ti vjerojatno ponovno pomoći kada ti to zatreba. To osobito vrijedi za učitelje u školi, ali i sve ostale.

16. Peri ruke prije jela

Vrlo je važno ruke prati sapunom, ponajprije prije jela, nakon male ili velike nužde, nakon posjeta stomatologu, liječniku ili boravka u dvorištu te u svim situacijama kad vidimo da ruke nisu čiste. Kosa treba biti čista i uredno počešljana.

7. Bonton za stolom

Pravilno rabi pribor za jelo. Ako nisi siguran kako to učiniti, zamoli roditelje da te pouče ili promatraj druge kako to rade. Nemoj grabiti stvari (npr. soljenku) preko cijelog stola, mogao bi nešto srušiti ili proliti. Umjesto toga zamoli odrasle da ti to dodaju. prenosi n1

18. Radi i nauči nešto novo

Ne gunđaj ako te mama zamoli da obrišeš posuđe nego učini to sa smiješkom. Ako vidiš roditelja, nastavnika ili susjeda kako nešto radi, pitaj ga možeš li pomoći – radeći, naučit ćeš nešto novo.

19. Bez uvreda!

Nemoj zvati druge pogrdnim imenima. Ako tko pogriješi, nije mu pristojno reći da je glup ili nespretnjaković. Suzdrži se od ružnih riječi.

20. Nemoj se tući!

Vrlo je ružno udariti bilo koga, bio on jači ili slabiji od tebe, čak i ako te jako naljuti. Još je ružnije udružiti se s drugima da bi koga tukao ili ismijavao. Nikad nemoj pristajati na takve stvari.

21. Znaj da su svi ljudi različiti

Neki ljudi ne vide pa hodaju s bijelim štapom, neki se služe znakovnim jezikom jer ne čuju, neki hodaju pomoću proteze ili štaka, neki teško čitaju ili ne mogu dobiti prolaznu ocjenu iz matematike bez pomoći instruktora. No svi oni mogu biti dobri prijatelji. Poštuj ih.

22. Ne prostači

Nikad ne prostači pred odraslima. Oni su već čuli sve te proste riječi i više im nisu zanimljive nego neugodne i dosadne. Nemoj učiti mlađu djecu da govore prostote. To nije ni smiješno ni zabavno, pišu 24sata.

23. Ne ismijavaj druge

Nikad ne ismijavaj druge, ni djecu ni odrasle, iz bilo kojeg razloga. Zadirkivanjem nećeš pokazati da si bolji od drugih, nego da si nepristojan. Ni ti sigurno ne voliš da te drugi ismijavaju.

