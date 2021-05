Mihail Labkovski: Žena koja cijeli svoj život posveti muškarcu nikada nije ni imala svoj život

Ipak, stvari se lako mogu popraviti ako žena to na vrijeme shvati. Tada može nešto promijeniti i poboljšati svoj život. Često razlog ženskih problema nije u tome što izigrava žrtvu. Razlog je što takve zene često imaju psihološki problem ili tjeskobu koje se trebaju riješiti.

Takve žene često namjerno stupaju u vezu u kojoj bi mogle patiti jer još od djetinjstva imaju mentalnu potrebu za tim. Nije mali broj žena koje pored sebe imaju muževe bezveznjake, gubitnike i alkoholičare, a one se čine kao normalne, atrakivne i zanimljive žene.

Takve žene se često plaše promijeniti bilo šta u svom životu, ona je na takav život navikla i takav život je za nju normalan jer je vjerovatno vidjela takav odnos između svojih roditelja. Labkovski ističe kako zdravi ljudi uvijek biraju sami sebe, a neurotičari uvijek biraju odnose na svoju štetu, i to je glavna razlika.

Pogledajte koliko mnogo ima žena koje bi mogle jednostavno napustiti svoje muževe ili ostaviti momke koji se prema njima odnose sa nepoštovanjem i koji ih povrjeđuju, ali one to ne čine. One ostaju u vezi čak i onda kada imaju gdje otići.

Frojd je takođe na zanimljiv način dao svoje mišljenje o tome. On je rekao kako je neuroza nesposobnost tolerisanja neizvjesnosti. To objašnjava zašto je ženi teško napustiti muža pored kojeg pati. Ona ne zna za bolje od njega.

Neizvjesnost i strah od nepoznatog je plaši i spriječava da napravi potreban korak. Ona se plaši da bi joj, ako napusti svog muža moglo biti gore nego u braku sa njim. Žena se često stopi sa mužem i živi svoj život posvećujući se njemu i ugađajući njemu.

To samo pokazuje da žena nema svoj život i da je čitav svoj život posvetila muškarcu. Žena koja svoj život posveti muškarcu pokazuje da nikada nije ni imala svoj život. Ona jednostavno nema drugi život osim života svog muškarca kojem bi se posvetila.

Ono što bi svaka žena trebala znati jeste da ne smije i ne treba dozvoliti da se bilo ko prema njoj ophodi loše i sa nepoštovanje. Ako vam se ne sviđa način na koji se muškarac odnosi prema vama promijenite ili sebe ili muškarca.

Dvoje ljudi koji se vole, vode računa jedno o drugome. Oni žele da daju nešto jedno drugome,a ne samo da uzimaju. Ako to nije slučaj, onda ne biste trebali gubiti vrijeme, jer biste nakon nekog vremena mogli zažaliti zbog prilika koje ste propustili,piše Infpult

