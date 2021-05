Najrjeđi horoskopski znak: Smatraju ga draguljem zodijaka

Prema The New York Timesu, tri najmanje uobičajena rođendana su Božić, Nova godina i Badnjak, koji svi padaju tokom sezone Jarca, a to drastično smanjuje njihov broj u svijetu.

Jarci su najrjeđi horoskopski znak, a radi o odličnim prijateljima i doista su rijedak dragulj zodijaka.

Brzo ćete ih prepoznati kada ih upoznate, ponekad će odavati dojam superiornosti, ali znajte da se radi o fasadi i obrambenom mehanizmu. Zapravo su super slatki. Baš zbog toga što mogu održavati svoju ‘pokerašku facu’ i vole naporno raditi, često brzo napreduju u karijeri i imaju dobre poslove.

Jarci znaju kako samopouzdano prenijeti svoja očekivanja i želje, ali ujedno su prilično praktični i iskreni ljudi. Budući da je Jarac jedan od glavnih znakova zodijaka, rođeni su da budu vođe, pomagači i pokretači. A budući da su u elementu zemlje, općenito imaju obje noge na zemlji, što pomaže drugim ljudima da se osjećaju sigurno u njihovoj prisutnosti.

Iako se u početku možda ne čine tako, Jarci su jedni od najvjernijih prijatelja. Jasno im je što žele od ljudi – javit će vam ako ne žele doći i družiti se (vjerojatno su iscrpljeni od prekomjernog rada), ali inzistirat će i na brizi o vama kad ste u problemu i treba vam prijatelj.

Jarci su također pouzdani partneri. Iako imaju reputaciju da su distancirani (dobri su u seksu za jednu noć) nakon što započnete vezu s Jarcem, oni nikamo neće otići. Njihova uzemljena priroda prekrasan je dodatak zračnim znakovima poput Blizanaca, Vaga i Vodolija. Sve dok ih možete pratiti u dosjetkama i inteligenciji, vaši su, piše MSN

