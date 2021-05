Kako ljudi govore o drugima tako govore i o vama: 5 tipova ljudi koje je bolje izbaciti iz života

Lažljivi ljudi: Laž može biti bezazlena, ali osobe koje su navikle konstantno lagati vjerovatno to čine iz pogrešnih ili sebičnih razloga. Lažovi su obično osobe koje lažu kako bi sebi nešto obezbjedili i ne brinu mnogo o potrebama drugih ljudi.

Sebični ljudi: Uklonite iz svog života one koji vas ne poštuju, pogotovo one koji misle samo na sebe. Agresivni ljudi: To su osobe koje se vidno uznemire ili ljute kada nije sve po njihovom ili kada ne ide sve u njihovu korist. Takvi ljudi su gori od prethodnih.

Ljudi koji iskorištavaju: Ova vrsta ljudi će uvijek tražiti podršku nekoga. Oni će natjerati druge da obave sav posao umjesto njih i preuzeti nagrade za to. Teško je odmah primjetiti da nas neko koristi, ali kad se to dogodi, bilo bi dobro da ih otpišete sa liste prijatelja.

Manipulatori: Manipulatori će uvijek znati kako da okrenu bilo šta u svoju korist. Bilo da se radi o svađi, nekoj aktivnosti ili nečemu što bi moglo da im koristi. Ako primjetite da vaš prijtelj uvijek nekako “namjesti” da vi činite sve što on želi – imate posla sa manipulatorom.

Ljudi koji tračaju: Imajte na umu važnu stvar, osobe koje pričaju vama loše o drugima, vjerovatno pričaju drugima loše o vama. Takvim ljudima ne smijete povjeriti svoje tajne, probleme ili strahove jer će vrlo brzo svi znati o tome. piše 2Infpult“.

