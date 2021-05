STIČU PRIJATELJE KO OD ŠALE, SVI IH OBOŽVAJU: Ovo su 2 najsrdačnija i najotvorenija horoskopska znaka!

Neki ljudi su naprosto otvoreniji i svaku društvenu situaciju dočekuju sa osmehom na licu, rado prihvatajući nepoznato i novo. To je ponekad nešto više od ekstrovertnosti i neko to povezuje i sa horoskopskim znakom, a u to ime vam predstavljamo dva horoskopska znaka nastrojena prijateljski prema svima i jedan kome ipak treba malo vremena da se navikne na takve situacije.

Vaga

Ukoliko u masi ljudi primetite nekog ko ima osmeh iako je u pitanju okruženje i ljudi koji su mu potpuno novi, velika je verovatnoća da je u pitanju vaga. Umesto da se isključe iz takvih dešavanja i pronađu utehu u izolaciji, ljudima rođenim u znaku vage više prijaju gužve. Oni bez problema mogu da se snađu u raznim situacijama jer raspolažu odličnim verbalnim sposobnostima, a pritom su i veoma radoznali. To ih gura napred i omogućava im da spreče neprijatne situacije čak i sa ljudima koje su tek upoznali. Čak i ako je sa druge strane razgovora introvert, vaga će biti dobar sagovornik. prenosi “Stil Kurir“.

Strijelac

Ovaj vatreni znak poznat je po tome što voli avanture, ali za njih nijedna aktivnost nije zabavna ukoliko je ne doživljavaju sa prijateljima. Naravno da se posvećuju svojim dugogodišnjim prijateljima, ali i nova poznanstva veoma cene i neguju. Ne treba im puno da se oslobode i nekog pozovu na druženje, a njihova energična ličnost i sveprisutna pozitivnost obično uslovljava sličnu reakciju sa druge strane, odnosno ljudi lakše i brže požele da budu prijatelji jednog strelca.

Ribe

Sa druge strane, ribe su osobe koje vole da budu same i ukoliko pokušate da im narušite tu ravnotežu, možete naići na zid nereagovanja. Oni mogu da se snađu u raznim situacijama i „plivaju“ dobro i u novim poznanstvima, ali nekad jednostavno nisu zainteresovani za to. To je u skladu i sa njihovim promenljivim raspoloženjem, tako da vas ne treba iznenaditi ako ponekad otkažu dogovore ili ne reaguju na vaše predloge. To je jednostavno do njih, a ne do vas.

Facebook komentari