Ova 3 astrološka para u stanju su prebroditi sve oluje u životu

Postoje tri astrološki vrlo intenzivna para koja su u stanju prebroditi sve nevolje, naučiti nešto iz toga, zajedno rasti u vezi i jedno uz drugo kročiti kroz život.

Djevica i Vodenjak

U ovoj kombinaciji najčešće je Djevica ta kojoj Vodenjak prvi ‘zapne za oko’. Tad kreće pomno planiranje privlačenja pažnje, a duhovitost je ‘najbolje oružje’.

Inače, ovaj par je već u startu pomalo neuobičajen, jer se tu radi o pojedincima različitih pogleda na svijet. S druge strane, emocije i privlačnost među njima mogu biti toliko jake da ta različitost nekako izblijedi.

Djevica i Vodenjak mogu se duboko zaljubiti jedno u drugo brzo nakon upoznavanja. Najveći ‘kamen spoticanja’ u ovoj kombinaciji je to što je Vodenjak po prirodi neustrašiv, a Djevica je sklona procjeni rizika prije poduzimanja bilo kakvih koraka. Također, ljudi rođeni u znaku Djevice znaju imati visoko mišljenje o sebi i svojoj inteligenciji te su skloni drugima ‘soliti pamet’ i dijeliti savjete.

To Vodenjaku može ići na živce, iako to možda neće pokazivati, posebno ako je jako zaljubljen u Djevicu. I tu problemima nije kraj. Djevica takvo ponašanje može tumačiti kao potvrdu da je u pravu. Vodenjaku pak sve to skupa može toliko dozlogrditi da se prekidanje veze učini kao jedino rješenje.

Djevica i Vodenjak će možda prekinuti vezu, ne vidjeti se mjesecima, čak i godinama, no jedno drugom će se iznova vraćati u mislima. Vodenjak se nakon prekida lako može odati samovanju i uređivanju drugih aspekata svojeg života, dok će Djevica živjeti jednolično s pokojom avanturom, ali nikad neće naići na nekoga tko ju je privukao kao Vodenjak.

Djevici će nakon prekida nedostajati pomalo zaigran karakter Vodenjaka, njegov neobičan pogled na svijet, razumijevanje, pokazivanje emocija na čudne načine…

Oba znaka su poznata po svojoj tvrdoglavosti i to je ono što ih sputava da se ponovno čuju i vide. Ali, kad se to jednom dogodi, napokon se opet nađu i pomire, ta veza može trajati do kraja života.

Strijelac i Riba

Ovo je još jedan primjer kako se nešto naizgled nespojivo – može itekako dobro spojiti. Ljudi rođeni u znaku Strijelca su osvajači koji ne mare za društveno nametnuta pravila i bez imalo zadrške pokazuju svoje sklonosti. S druge strane, oni rođeni u znaku Ribe su povučeni i skloni robovanju mnogim pravilima i predrasudama dok u isto vrijeme sanjare o romansi kao iz filma.

U ovoj kombinaciji je Strijelac taj koji će otvoreno pokazivati svoju zainteresiranost za vezu i svoje emocije, jer kad mu se netko sviđa, ne želi gubiti vrijeme.

Strijelac je strastven i treba mu neko vrijeme da shvati dubinu svojih osjećaja, a Riba ga može jako privlačiti upravo zbog romantičnog, čak pomalo djetinjastog pogleda na život. Riba u Strijelcu može vidjeti oslonac i nekoga tko će biti dobar vodič kroz život.

Strijelca u će početku veze vjerojatno oduševljavati veliki i ozbiljni planovi za život kojim ih Riba može obasipati, ali s vremenom mu to može postati teret – kao da ga takvim planovima Riba guši, jer Strijelci su ipak skloni misliti kako mogu raditi što žele i kad to žele.

Moguće je čak, ako u takvom periodu upozna nekoga tko mu se čini zabavnijim i uzbudljivijim, da će Ribu ostaviti i iskreno joj reći zašto to radi. Ukoliko nikoga ne upozna, a opet dođe do zida kad više ne može biti sputan u toj vezi, tad je moguće da će Ribi govoriti kako nije dovoljno dobar za nju ili je čak optužiti da s nekim koketira njemu iza leđa. Ta iskrenost može Ribu toliko povrijediti da se zapravo od toga nikad posve ne oporavi.

Rastanci ova dva znaka znaju biti vrlo burni i emotivni, a nerijetko su i drugi uključeni u smislu da im oboje otvoreno govore o vezi, problemima… kao da traže potvrdu drugih da je odluka o prekidu bila ispravna. Kad se strasti jednom napokon smire, oboje će patiti jedno za drugim, no neće poticati komunikaciju jer je to za oboje previše bolno.

S vremenom će Riba nastaviti sa životom iako će ta duboka povrijeđenost i dalje biti prisutna. Moguće je da će ulaziti u površne veze jer se uz nikoga neće osjećati onako kao što je to bilo uz Strijelca. Strijelac će za to vrijeme izgubiti potrebu pokazivanja svojih šarmerskih sposobnosti i dokazivati samome sebi kako mu je super kao samcu.

Nakon nekog vremena, iako se veza činila previše kompliciranom i naizgled nemogućom, Strijelac je taj koji će pokušati popraviti stvari i dati njihovoj ljubavi još jednu šansu. Riba, iako suzdržana, jedva će dočekati takav potez jer zapravo nikad nije posve odustala od svojeg Strijelca. Ukoliko se opet spoje, bit će im potrebno vrijeme da izglade neke stvari i dogovore kojim životnim ciljevima zajedno streme, a kad dosegnu tu razinu, njihova veza će postati vrlo čvrsta.

Lav i Vaga

Ovdje se radi o vezi u kojoj su obje strane povezane vrlo dubokim prijateljstvom koje se u njihovim mislima nastavlja čak i ako dođe do prekida i više se ne vide. Lav je po prirodi vrlo teatralan tip, osvajač koji vjeruje da nitko ne može odoljeti njegovom šarmu – sve dok ne naiđe na jednu Vagu i shvati da mora promijeniti taktiku.

Shvatit će da mora Vagu zavoditi duže vremena. Ponašat će se prema njoj prijateljski i zaštitnički i, iako će mu trebati neko vrijeme da se useli u njezino srce, uspjet će u tome. S vremenom će se Lav opustiti i njegova eksplozivna, samovoljna priroda će doći do izražaja. Mislit će kako mu je sve dozvoljeno, dok će mu Vaga sugerirati i savjetovati da uspori i razmisli o nekim potezima prije nego ih napravi. Vaga zapravo lako može postati njegov glas razuma.

Iako je po prirodi smirena i strpljiva i njoj može ‘puknuti film’ zbog njegovog ponašanja. U takvim situacijama Lav postaje svjestan da bi je mogao izgubiti pa kreće sa romantičnim potezima poput skupih poklona ili simpatičnih iznenađenja. To nekad pomogne, ali često i ne, jer Vaga može doći do točke kad više ne želi gledati tu njegovu prenaglašenu teatralnost.

S druge strane, Vaga je sklona flertu, uglavnom bezazlenom, ali to je nešto što Lav nikako ne može tolerirati. Njemu je potreban netko uz koga će se osjećati voljeno i potrebno, i netko tko će mu se diviti.

Kad se posvađaju, svađe između Vage i Lava znaju biti eksplozivne. Tad je Vaga ta koja više priča, a Lav onaj koji više sluša nego što pokušava proturječiti. Vaga može od Lava tražiti da bude manje posesivan i više tolerantan, no on će radije spakirati kofer i otići nego ostati i izgladiti stvari.

To je zapravo njegov način da dobije malo vremena i razmisli o svemu, nikako ne potez koji označava kraj veze. Ta faza razdvojenosti može potrajati duže vrijeme iako jedno drugom jako nedostaju. Ponekad se mogu i naviknuti na razdvojeni život, no konstantno će ih nešto podsjetiti na nju/njega i lijepe trenutke koje su provodili zajedno.

U većini slučajeva je Lav taj koji pravi prvi korak do pomirenja. Tad obećava kako će se promijeniti i više truditi u vezi, a Vaga, iako ga dobro poznaje i zna da neće sve biti baš tako kako Lav obećava, daje mu šansu jer ga voli. Njihova veza kroz život može biti turbulentna, no imaju donos koji je čvrst i duboko u sebi brinu za dobrobit drugog, prenosi Atma.

