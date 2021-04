Ovo je sedam rečenica koje redovno izgovara svaka mama

Naravno, velike su šanse da ste to obećanje odavno prekršili. No ne morate se gristi, jer to su roditeljske fraze koje se praktički prenose s koljena na koljeno, a u kojima će se prepoznati svaka majka:

1. Što to imaš u ustima?

Srećom, ovu rečenicu ćete vjerojatno koristiti samo dok traje faza stavljanja svega u usta. Nakon toga bi trebala pasti u zaborav. prenosi 2Index“.

2. Molim te, obuci se.

Bebe se rađaju gole, a kada malo narastu, čini se da se svim silama trude i ostati takve. Nemojte se iznenaditi ako vam se vaše dvogodišnje dijete pojavi potpuno golo na obiteljskom ručku ili isto tako prošeta po dvorištu. Budite sretni ako dijete usput nije sakrilo odjeću, a potom zaboravilo gdje ju je ostavilo.

3. Hoćeš li ikada zaspati?

Iako sami sebe tješite kako je nespavanje dio različitih faza, moramo vas razočarati – možda ste jednostavno dobili dijete kojem treba nevjerojatno malo sna.

4. Ne igraj se s hranom.

Iako nastojite poticati kreativnost svog djeteta, vjerojatno niste previše oduševljeni kada mu hrana na tanjuru postane smjesa za modeliranje.

5. Izvadi prst iz nosa.

Čini se da su djeci maramice apsolutno nepotreban izum. Njihov prst odrađuje sve što treba. Barem ako njih pitate.

6. Pojedi to povrće.

Bili ste uvjereni kako nikada nećete tjerati svoje dijete da jede namirnice koje mu nisu drage, ali imali ste takvu sreću da bi vaše dijete, da ga se pita, živjelo isključivo na slatkišima. Povrće i druge zdrave namirnice se nalaze na samom dnu jelovnika.

7. Ne skači po namještaju.

Iako stolice, kauči i kreveti djeci mogu izgledati poput najzabavnijeg igrališta, sve što mama vidi su potencijalne ozljede.

