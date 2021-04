Sudbinski par: Samo je jedan horoskopski znak stvoren za tvoj – provjeri koji je to

Obično se na Internetu mogu pronaći brojni tekstovi o tome koji si horoskopski znakovi odgovaraju u ljubavi (i u krevetu). Međutim, za svaki horoskopski znak postoji jedan drugi koji mu savršeno odgovara – po karakteru, po osobinama… Otkrit ćemo ti tvoj par!

Ovan Ovan treba djevicu u svom životu. Ona je razumna i oprezna, pažljiva, pouzdana te brižna – a osobito drži spontanog, dinamičnog i ponekad nepromišljenog ovna s obje noge na zemlji.

Bik Bez vodenjaka se bik neće dobro snalaziti. Naime, vodenjak je pun energije, temperamentan je te je općenito fascinantno biće. To oduševljava bika koji se veseli i zna uživati u životu, ali je ponekad flegmatičan i spor.

Blizanci Blizanci si ne mogu zamisliti život bez bika. Bik je jako strpljiv s ljudima. Osim toga je i jako srdačan i izdržljiv. Dakle, savršene karakteristike za nadopuniti živahnog blizanca.

Rak Ako postoji znak bez kojeg rak ne može, onda je to škorpion. On je hrabar, odlučan i neustrašiv. Osim toga je strastven i vjeran. Upravo to što treba osjećajnom i suzdržanom raku.

Lav Kako bi mu život bio ispunjen, lav treba vodenjaka u svom okruženju. Svejedno je li u krugu prijatelja ili obitelji. Glavno da lav može profitirati od samostalnosti, odlučnosti, idealizma te energije vodenjaka. To imponira samopouzdanim i spontanim lavovima. Ovi horoskopski znakovi jako su loši u flertovanju, s njima zna biti poprilično neugodno Djevica

Strijelac je – sa svojim humorom, opuštenošću te dalekovidnošću – ponekad perfekcionistički nastrojenoj djevici savršena nadopuna. Vaga Osobe rođene u znaku vage trebaju ribu u svom životu, jer ona je suosjećajna, maštovita i intuitivna. Baš to što treba osjećajnim vagama koje teže za ravnotežom.

Škorpion

Škorpionu je jako teško bez vage. Ona je osjećajna, diplomatski nastrojena te ima na ljude izjednačujući učinak. Škorpion je pak često vrlo instinktivan, strog i izazovan – pa tako ova znaka čine u prijateljstvu, na poslu te u obitelji savršen duet.

Strijelac

Strijelcu u životu treba lav. Brižan je, odgovoran i šarmantan, ali i metodičan, objektivan i savjestan. To je za avanturistički nastrojenog, ali ponekad i lakovjernog strijelca dobra suprotnost.

Jarac

Život jarca ljepši je ako ga može provesti s blizancem. Naime, blizanci su znatiželjni, društveni, živahni i kompleksni. To imponira savjesnom, često suzdržanom i pomalo tromom jarcu.

Vodenjak

Vodenjak treba raka u svom životu. Rak je osjećajan, ima smisla za humor te je vrlo maštovit. Također je vrlo brižan tip. To nadopunjava vodenjaka, jer ponekad zna biti vrlo impulzivan i napadan, te čak i živčan i ekscentričan.

Ribe

Za ribe je život bez jarca puno teži. Jarac je objektivan, koncentriran i vrlo pouzdan. Osim toga je vjerno biće. Upravo to što treba emocionalnom i ponekad preosjetljivom jarcu.

