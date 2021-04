Sedmični horoskop dan po dan – do 12. aprila 2021. godine: Vrijeme je da dobijete ono što želite

Sedmični horoskop od 5. do 12. aprila 2021. godine!

Merkur se 4. aprila, pridružuje ostalim planetama u Ovnu, te će u ovom znaku boraviti sve do 19. aprila 2021. godine. Tako se zajedno sa Suncem i Venerom budi iz zimskog sna te je konačno sada spreman za konkretnu akciju.

On je u Ovnu vrlo energičan u govoru i pismu. Ponekad može djelovati previše direktno i oštro, ali i nervozno, iako mu često to uopšte nije namera. Priča i piše hitro, jer želi sve odmah izbaciti iz sebe. Forma mu nije bitna i nema vremena za trivijalnosti. Važno mu je da najbrže što može kaže ono što misli, a da prije toga nije ni razmislio.

Manjka mu strpljenja, pa zbog toga prvo nešto kaže, a onda tek razmišlja o tome. Nekada čak ni to, jer što je rekao, rekao je. Za njega je to već gotova stvar i više se ne vraća u prošlost, a najvjerovatnije je na rečeno već i zaboravio.

Zato ćete Merkura u Ovnu rijetko kad uhvatiti kako prepričava prošle događaje, jer je uvijek okrenut prema budućnosti. Koliko god ga ponekad mogu shvatiti kao jednog agresivca nepristojnog ponašanja, zapravo često on niti nema loše namjere, samo ne može držati jezik za zubima u određenom trenutku, a pogotovo kada ga se izazove.

U periodu od 7. do 10. aprila, Merkur će praviti konjunkciju sa Kironom pa u ovom periodu pripazite na brzu vožnju, nervozne vozače, automobilske nesreće. Sada će se puno više energično pričati o nezadovoljstvima.

Ljudi će glasno izbacivati svoje frustracije. Ali isto tako idealno je vrijeme da razgovaramo o onome što nas muči te pokušamo riješiti problem i popraviti stvari kako bismo mogli krenuti dalje.

U tom periodu Mjesec će boraviti u znaku Riba, a Mars praviti kvadrat sa Neptunom, pa je moguće da ćemo imati situacije u kojima ćemo se osjećati bespomoćno. Ali to je samo kratkog trajanja, ali i prilika da vidimo gde treba poraditi na svojim slabostima, jer ipak je to Ovan.

A Ovan ne dopušta igrati ulogu žrtve nego baš suprotno, učiniće sve da pobjedi, pa i samog sebe u najcrnjim trenucima. Ali već u subotu, 10. aprila, i Mjesec ulazi u znak Ovna te se pridružuje Suncu, i donosi dašak novosti i novih prilika.

U nedjelju, 11. aprila, spaja se sa Suncem, pa imamo mlad Mjesec pun ovnovske energije koji mu daje jedan vjetar u leđa. Dok mu kvadrat sa Plutonom samo daje još jedan veći inat, gdje želite nešto pod svaku cenu, sada i odmah, te vas zaista nije briga za nikakve prepreke, jer ćete učiniti apsolutno sve potrebno da dobijete to što želite.

U ovom periodu će i Venera praviti egzaktan kvadrat na Plutona, pa vam je to prilika da svojom upornošću osvojite nekoga ili ćete biti osvojeni. Ali postoji i mogućnost borbe, jer Ovan ne podnosi kontrolu i okove, pa bi se neki umjesto ulaska u nove veze mogli osloboditi one stare. Uvijek postoji slobodna volja, a koji ćete dio medalje uzeti, to ostaje na vama samima, prenosi “Astro portal“.

