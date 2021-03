Šta mudra žena nikada neće tražiti od partnera

Takav način razmišljanja ima direktan uticaj na povjerenje i uzajamno poštovanje u vezi. Mnoge žene to prekasno shvate, a one mudre znaju na koji način trebaju da se ponašaju prema svom muškarcu i šta nikako ne treba od njih da traže i zahtjevaju.

1. Da je uzdržava; Svaka mudra žena će se potrudti da sebi obezbjedi neke sitnice koje su joj potrebne i neće očekivati od muškarca da je uzdržava. Muškarac nije dužan da uzdržava ženu, do njega je da li on to želi ili ne. 2. Da se odrekne onoga što voli; Mudra žena nikada neće tražiti od svog muškarca da napusti svoj posao ili da se odrekne svojih hobija.

Ona zna da će na taj način samo svog muškarca učiniti nesrećnim, jer njegov život ne treba samo da se vrti oko žene koju voli. 3. Da napusti svoje prijatelje i porodicu; Može se desiti da se žena ne slaže sa nekim od njegovih prijatelja ili članova porodice, ali mudra žena nikada neće tražiti da njen muškarac prestanje komunicirati sa nekima od njih.

Rođaci i prijatelji su nam važni, čak i ako se ponekad ne slažemo sa njima. 4. Ne insistira da dijele interesovanja; Možda sa svojim partnerom ne dijeli ista interesovanja, ali to ne znači da u vezi nema ljubavi i poštovanja. Ako, na primjer, on ne želi da ide na časove salse sa vama, nemojte da isistirate na tome. Zamislite da on vas budi u 5 ujutro da idete sa njim u ribolov.

5. Ne prisiljava ga da se mijenja; Mudra žena zna da nikoga ne može promijeniti ako on to ne želi i nikada neće pokušati mjenjati svog partnera. Ona svog partnera prihvata takvog kakav jeste, a muškarci to cijene. 6. Ne traži od njega da ignoriše druge žene; Budimo realni, muškarci ne mogu da ne obraćaju pažnju na druge žene, to je u njihovoj prirodi,piše Infpult

I žene takođe pogledaju za nekim atraktivnim muškarcem i od toga se ne može pobjeći. 7. Ne traži dokaze vjernosti; Mudra žena ne traži dokaze vjernosti od svog partnera. Ona mu vjeruje jer je njihov odnos izgrađen na povjerenju. I ona sama zna da bi takvim ponašanjem samo pokazala nepoštovanje prema svom partneru.

Da bi u vezi vladali mir i harmonija oba partnera bi trebala da se trude i da naprave kompromis kada je to potrebno. Poštovanje, razumijevanje, strpljenje i empatija je ono što treba da vlada u odnosu dvoje zrelih ljudi.

