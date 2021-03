PROGNOZE NISU DOBRE! Stručnjaci predviđaju koliko ćemo još NOSITI MASKE i poštovati socijalnu distancu, čak i ako se pandemija završi: “Ljudi žele društvenu kontrolu!”

On je upozorio da bi ograničenje slobode Britanaca moglo da traje onoliko koliko i kontrolisanje nakon Drugog svijetskog rata, kako prenosi “Daily Mail”.

Sumpton je istakao da je “politički nerealno” očekivati da će vlada uskoro da povuče mere socijalne kontrole jer se javnost na njih već i navikla. Dodao je da su ograničenja trenutno za Britance zapravo utešna jer im donose osećaj sigurnosti. prenosi “Zena Blic“.

“Zanimljiva paralela je nastavak kontrolisane raspodele obroka nakon poslednjeg rata. Ljudi su to podržavali jer su želeli društvenu kontrolu. Ali, na opštim izborima 1951. laburisti su izgubili većinu jer su se ljudi zasitili iste te društvene kontrole. Pre ili kasnije, to će se dogoditi i sada”, istakao je on u podkastu novinara “Sunday Expressa”.

Naučnici SAGE-a (Naučno savetodavno telo za vanredne situacije) već su nagovestili da bi zaštitne maske i mere socijalne distance možda trebalo da budu aktuelne i svih narednih zima kada se respiratorni virusi poput Kovida lakše šire.

I Meri Ramzi, nadređena za proces imunizacije u Javnom zdravstvu Engleske, priznala je da bi ograničenja mogla da ostanu na snazi godinama, jer će Britanija morati da sačeka i druge zemlje da sustignu svoje programe vakcinisanja i imunizacije populacije.

U planu premijera Borisa Džonsona nema krajnjeg datuma koji predviđa kraj upotrebe maski i socijalne distance, ali se tvrdi da će većina pravno obavezujućih ograničenja biti ukinuta do 21. juna.

