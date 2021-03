NAJBOLJI MUŽEVI PO HOROSKOPU

12. Blizanci

Ovaj znak je najgori muž od svih. S njima nikada nećete znati gdje se nalazite u odnosu. Jednog dana se osjećaju dobro i ne mogu dočekati biti sa vama, i uvjeravaju vas kako će uvijek biti tu za vas, a već sljedeći dan odaju dojam stranca. To može biti teško u odnosima. Nepostojanih su misli i karaktera kao kockar koji svaki dan traži od vas da im posudite nešto novca!

11. Ribe

Ako muž u znaku Ribe želi nešto, moraćete mu to dati odmah. Da bi s njima živjeli lakšim životom morate biti majka koja voli. Oni su kao djeca koja trebaju majčinu brigu uvijek. S druge strane, ovo je čovjek koji se potpuno prepušta svojoj ženi. Čak iako ga se želite riješiti, nećete uspjeti!

10. Strijelac

Strijelac je savršen muž. Romantičan, ali praktičan; muški, ali nježan; divan ljubavnik i brižan otac….samo trebate vjerovati u njih svim srcem i staviti sve svoje pouzdanje u njih, ali uskoro će se umoriti od veze kakva je bila u početku i početi tražiti novu. Stoga se potrudite da veza s njim ne postane dosadna!

9. Škorpion

S njegovom lošom reputacijom postoje dvije opcije: 1. žena s negativnom pretpostavkom dobiće kartu pravo u pakao 2. supruga s normalnim stanovištem dobiće put u raj. Ne morate da se slažete s onim što kažu, samo klimnite glavom, ali morate uvijek biti puni entuzijazma za njih.

8. Rak

Muškarac u znaku Raka je simpatičan, inteligentan i ljubazan. Odgovoran muž i otac, koji tačno zna kako zadržati svoju obitelj, obrazovati svoju djecu i pomoći ženi u svakodnevnom životu. Njegova žena će dobiti puno darova od njega. Međutim, to je dojam koji ostavljaju! Kad se vrate u svoje svetište, svoj dom, sve se mijenja. Pretvaraju se u ljenivce, gledaju tv, jedu, ne rade ništa. I da, moraće te se udati i za njihove mame!

7. Ovan

Ovi muškarci su svojevoljni, avanturisti, sebični i jadni. On je uvijek i zauvijek gladan! Ima nezasit apetit. Stalno nešto grade i rade, što je dobra osobina, ali su im odijela uvijek prljava. Nisu dobri u nježnostima i sa nježnim stvarima poput ljubimaca i beba. On je uvjeren da ima najbolju ženu na svijetu, i koristi svaku drugu priliku. Dobar momak!

6. Vodolija

Sirovina iz koje može izrasti prekrasan suprug. Nikada vam ne smeta ili uzrokuje neugodnosti. Podržaće vas financijski. Ali ostatak vremena živi u svom svijetu. Sanja o svim mogućim stvarima koje je mogao učiniti. Ako je žena snažna i dovoljno čvrsta dobiće savršenog supruga. On je osoba od lakoće, i ima smisla za humor…i bezbrižnost.

5. Bik

On je vjeran i brižan muž, pruža sve za svoju ženu i djecu. Nikada vas nije iznevjerio. Miran je dok god ga ne povrijedite. Ako znate kako s njim manipulirati, pogodićete u metu svaki put. Kupuje male darove za ženu. Nije zahtjevan, osim što uvijek želi sve! Lojalan, strpljiv, ljubazan.

4. Vaga

Ovo je romantični tip muža. Bez obzira koliko dugo ste u braku, on će se ponašati kao na početku. Zna prirediti poklone iznenađenja, doručak u krevetu, i darove bez posebnog razloga. Ostaje vjeran ženi dok je god zaljubljen u ljubav…i sebe. Nemojte zahtjevati da on baca smeće jer to nije on!

3. Jarac

Ovo je muškarac koji drži treću poziciju. Ako ikada dobijete priliku da izađete s ovim momkom i upoznate ga vi ste najsretnija žena na planeti. Veliko je priznanje ga upoznati, samo morate pobijediti druge natjecatelje kako bi pobijedili u igri. Pametan, zgodan, pošten, šarmantan i lijep, i što je najvažnije zadržava sve ove osobine u zrelijoj dobi. Jedini nedostatak je da se nikada ne voli vjenčati!

2. Lav

Ovo je vaš anđeo čuvar. Oni se vežu samo za čistu ljepotu! Ili one koji su im uz ljepotu uspjeli dokazati i karizmu. Brinu se za vas kao očevi, uz jedinu razliku što vi niste njihova kćerka. Žena koja se uda za njega će dobiti brojne darove. Jedina je stvar da cijelo vrijemo trebate da mu se divite, stavljate ga na pijedestal i budete trofej na koji će oni biti ponosan. Baš kao što cvijet traži vodu, on je stalno žedan pažnje i ljubavi.

1. Djevica

Djevica je utjelovljenje Mr. Ispravnog, pametnog, lijepog i obrazovanog muškarca. Uredan je i vrijedan. Traži savršenostvo u sebi i drugima. Pouzdan je muž koji vas nikada neće izdati. Ljubazan je i nježan. Usavršiće vaš odnos, samo ako izdržite na tom putu,piše Astropraksa

