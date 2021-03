Doktorica Sonja ubrizgala mužu injekciju za bolji odnos: Zbog ovoga su im poslije 5 minuta uništeni životi nije znala da im otvara vrata pakla

Ugledna doktorka Sonja Ramires (37) iz brazilskog grada Sao Luisa razvela se od supruga Edgara poslije idiličnog četvorogodišnjeg braka zbog, na prvi pogled banalnog problema.

Ramiresova se nije ustezala da na društvenim mrežama napiše šta joj se dogodilo kako bi nekim drugim parovima i supružnicima prije svih skrenula pažnju na neke “sitne stvari” koje ako se ne riješe na vrijeme u zajednici, mogu dovesti do rastave, odnosno razvoda u njenom slučaju.

“Bivši suprug je prije godinu dana doživio manju saobraćajnu nesreću u kojoj mu je uništen automobil, a prije svega njegov ponos. Morao je da plati veću kaznu jer je proglašen krivim. Otkako sam ga upoznala vječito su mu drugi bili krivi za njegovu nesigurnost i nezadovoljstvo u životu. I kada je mene upoznao, od početka nije znao kako da me sačuva, već me je odbijao. Se*sualno smo bili veoma kompatibilni, ali ni to mu nije bilo dovoljno poslije nesreće. Upao je u depresiju”, napisala je Sonja, inače jedan od najboljih endokrinologa u Sao Luisu, piše portal O Tempo.

Doktorka je dodala da se Edgarova depresija odrazila na njihov se*sualni život.

“Nije postao impotentan, ali mu je u posljednjih godinu dana stalno nešto smetalo, nije mogao da se opusti. Sa svojih 40 godina, odbijao je pomisao na vijagru i slične tablete, ali u jednom momentu uspio je da me ubijedi da mu ubrizgam neki lijek u polni organ jer je čuo da on, kada se tako da muškarcu, daje sjajne rezultate. Bila sam apsolutno protiv toga, ali u nekom momentu bilo je ‘spasavaj brak kako znaš i umiješ’, koliko je upao u apatiju. Nabavila sam taj lijek i dala sam mu prije odnosa. Međutim, ništa se nije dogodilo. Baš ništa”, piše Sonja Ramires.

Ona je istakla da je to bukvalno “ubilo u pojam” supruga koji pet minuta poslije toga nije znao kako se zove od nekog ličnog razočaranja, piše “Objektiv“.

“Nije mogao ni u oči da me pogleda. Molila sam ga da zaboravimo na te stvari, isticala koliko se volimo i da će se sve jednom vratiti na staro, ali uzalud. Postao je užasan u kući, ponašanje mu se potpuno promijenilo. Počeo je da mi nabija na nos i što nemamo djecu i da je to jer sam ja vječito jurila karijeru i slično. Toliko su nam se od te injekcije pokvarili odnosi da više nismo mogli ni u istoj sobi da spavamo. Kako je jedno vodilo ka drugom, na kraju smo se potpuno udaljili i prije tri mjeseca razveli. Partner mora da vjeruje drugom. Mora da postoji razumijevanje i podrška. Ja sam mu je davala bezrezervno, molila sam ga da ne stavlja taj svoj muški problem na prvo mjesto, ispred nas dvoje. Uzalud. Ne znam kako ću dalje. Sve sam dala da uspijemo. Molim sve koji pročitaju ovo da im moja priča bude na pameti ako slučajno prolaze kroz slično. Da budu jaki i za sebe i partnera i bore se za ljubav”, napisala je Sonja u postu koji je dobio jako mnogo lajkova, zbog čega su ga i poznati brazilski portali prenijeli.

