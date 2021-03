7 ne tako sjajnih činjenica kad si ljubavnica

Neke žene se jednostavno zaljube i tek kasnije saznaju da su njihovi muškarci oženjeni ili zauzeti. To može biti veoma komplikovana situacija, naročito ako joj njen ljubavnik konstantno obećava da će se razvesti i oženiti se njome.

Stvarnost je takva da se o nekim činjenicama vezanim za ljubavnice ne govori, a jako su važne. 1. Nesigurnost; Kada ste ljubavnik nikad ne znate šta je sledeće. Nikada ne znate da li će on ponovo doći ili bi ovaj sastanak mogao biti poslednji. Vaša budućnost je, generalno, neizvjesna.

2. Neodobravanje; Voma je teško biti u vezi sa nekim koga ne možete predstaviti svojoj porodici i prijatejima. Oni često vašu situaciju mogu osuđivati i tešo im je prihvatiti da ste u vezi sa nekim ko već ima vezu ili je u braku. Često zbog toga možete doći u sukob sa njima.

3. Imate osjećaj da ste samo jedna od njegovih mogućnosti; Kada otkaže sastanak sa vama zbog svoje supruge ili djevojke možete imati osjećaj da niste dovoljno dobri. To može u velikoj mjeri uticati na vaš samopoštovanje. 4. Često vas osuđuju; Morate se pomiriti sa tim da ete često biti osuđivani od strane drugih ljudi, a ponekad ćete i sami sebe osuđivati.

5. Ne možete zajedno u javnost; Morate se zadovoljiti time da ćete se viđati sa njim samo onda kada on može i kada njemu odgovara. Nećete moći ići zajedno u bioskop ili u restoan gdje bi vas neko mogao vidjeti. Moraćete svoje viđanje ograničiti na mjesta koja su skrivena od pogleda drugih ljudi,piše Infpult

6. Bićete sami za praznike; Kada dođu praznici on će ih provoditi sa svojom suprugom i porodicom, a vi ćete praznike provoditi same. 7.Veliku većinu važnih datuma vi ćete biti same jer on neće biti u mogućnosti da bude pored vas.

