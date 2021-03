Ovo želite znati prije prvog se*sa!

1. Malena je vjerojatnost da će vaš prvi put trajati dulje od 5 minuta, osim ako nemate posla s iskusnim frajerom. No teško da ćete prvi put imati iskustva s takvim.

2. To vam iskustvo neće promijeniti život i neće čak biti ni među 10 najboljih iskustava ikad. Ali će biti ok. I to je ok.

3. Predigra je jako važna i ne biste trebali pristati na odnos koji ju ne uključuje. Slobodno budite svoji i inzistirajte na njoj!

4. Koliko god se vi trudili sve unaprijed pripremiti i isplanirati, vaš prvi put nikad neće biti super romantičan i magičan kao što izgleda u američkim romantičnim komedijama.

5. Iako ćete koristiti zaštitu, i šanse da ste trudni će biti ravne onima da vas pogodi meteor, paničarit ćete da ste trudni, barem u jednom trenutku.

6. Da, izgubit ćete nevinost, ali to znači da ćete se ujutro probuditi na krvavoj plahti, niti da će vas boljeti. Može se dogoditi oboje, ali se ne mora dogoditi niti jedno.

7. Samo zato što on još uvijek nije svršio, a vama je već odavno prestalo biti ugodno, ne znači da trebate nastaviti s odnosom. Slobodni ste prekinuti ga u kojem god trenutku želite.

8. Ni u jednom trenutku ne biste trebali imati grižnju savjesti zbog toga što ste izgubili nevinost. Sve dok dvije osobe shvate da nešto žele i to i učine, sporazumno, nema ništa loše u tome, a posebno nešto zbog čega biste trebali imati grižnju savjesti.

9. Doista možete doživjeti nešto što ste vidjeli na porniću, ali vaš prvi put isto tako može biti miljama udaljen od toga.

10. Obavezno biste trebali piškiti prije i nakon seksa kako biste rizik od urinarne infekcije sveli na apsolutni minimum.

11. Samo zato što vam se dogodio seks s nekim frajerom, ne znači da trebate biti u vezi s tom osobom, udati se za njega, niti mu roditi djecu. Ne morate prema njemu čak ni osjećati ništa osim požude i fizičke privlačnosti.

12. Imajte hrabrosti reći što točno želite, što vam se jako sviđa, a što vam se uopće ne sviđa. Osim što će se njemu svidjeti vaše samopouzdanje, dobit ćete baš ono što će vam priuštiti najviše zadovoljstva.

13. Nije neobično ne doživjeti orgazam svaki put kada se seksate, a posebice kada se seksate prvi put. Dogodio se ili ne, svakako vas to ne bi trebalo obeshrabriti.

14. Prvi će seks doista biti najbezvezniji i svaki će seks nakon njega postajati sve bolji i bolji. Vježbom do savršenstva,piše Cosmopolitan.

Facebook komentari