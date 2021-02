Objavljen je horoskop do kraja sedmice: Tri znaka čeka velika sreća

Kako su naveli, tri znaka imaju velikog razloga za slavlje, a riječ je o pripadnicima znakova Blizanac, Rak, Vaga.

A, šta kaže horoskop za sve “članove” zodijaka, čitajte u nastavku:

OVAN

LJUBAV: Premda emotivno nećete osjećati ono ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan stav donosit će vam neke ljubavne bodove. Partner će to cijeniti i razumjeti vašu privremenu nezainteresiranost za ljubav. Budite strpljivi i taktični.

KARIJERA: Ključ uspjeha u poslu ovih dana nalazi se u suradnji i prihvaćanju ponekog kompromisa. Ne tjerajte po svom jer glavnuj riječ zasad vode drugi. Budite otvoreni i kooperativni, pa će sve krenuti u dobrom pravcu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Eliminirajte frustracije kroz gimnastiku.

BIK

LJUBAV: Neke od vas mučit će čežnje. Mislit će da je ljubav daleko od njih. Ipak, ona je zapravo bliže nego što im se čini, samo što se trenutačno ne pokazuje. Budite mirni, strpljivi, uporni. Ako ste u vezi, ne forsirajte izražavanje emocija pod svaku cijenu.

KARIJERA: Vaš trud bit će nagrađen, vi ćete dobiti na cijeni. Ponekad ćete imati osjećaj da vas previše ističu. Skromnost i neka vrsta stidljivosti koji dolaze od vas bit će primjer drugima. Radit ćete predano i bez puno pitanja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Maske kad tad padnu.

BLIZANCI

LJUBAV: Vaša energičnost i poduzetnost u ljubavnom životu ponekad će graničiti s ludošću. Nisu isključene ni male ljubomore, ali s većim intenzitetom. No kako dođe, tako će i proći. Potrebno je malo više samokontrole da bi bili sretniji.

KARIJERA: Pogledajte bolje oko sebe i naći ćete mnogo onih koji bi željeli surađivati s vama. Potrebno je bolje se povezati i osmisliti učinkovitiji organizacijski plan. Kad to napravite, preostaje vam samo da isto slijedite. Vi to možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Analizirajte svoje sposobnosti.

RAK

LJUBAV: Ljubav ćete nalaziti na svakom koraku i u svakom danu. Neće biti potrebno ništa posebno da je ostvarite. Ovaj mir će vas zbunjivati, jer vi volite provokacije. Ipak, većina vas bit će zadovoljna i s najmanjom sitnicom koju će rado dijeliti.

KARIJERA: Ne navaljujte sa svojim idejama jer premda su se neka vrata malo otvorila, još nije vrijeme da krenete u akciju. Radite u tišini i prema pravilima igre. Strpljivo čekajte svojih pet minuta. One će doći. Potražite vedre ljude.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne činite ništa na silu.

LAV

LJUBAV: Ovih dana vjerojatno će mnogi od vas početi pretjerivati u hednozmu ili obratno, u asketizmu. Ili ćete svaki tren željeti biti s voljenom osobom, ili ćete težiti potpunoj samoći. Sjetite se pravila zlatne sredine i nađite ravnotežu.

KARIJERA: Zaposleni u uslužnim djelatnostima vjerojatno će morati raditi prekovremeno. I ostali će dosta raditi, te neće imati vremena ni za razmišljanje, ni za sagledavanje svoje pozicije. Uglavnom, većina stoji dobro jer imaju dosta posla.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na redovan odmor.

DJEVICA

LJUBAV: Bit ćete sigurni u svoje osjećaje i bez obzira na vanjske okolnosti, nećete dati da vas ništa skrene s vašeg ljubavnog puta. Osvajači će osvajati s velikim samopouzdanjem, a oni u vezama poticat će partnera na pozitivan stav.

KARIJERA: Na poslu ćete imati mnogo zanimljivih sadržaja. Oni čiji je karakter rada kreativan sigurno će biti u plusu. Povezivanje s mladim suradnicima također će biti naglašeno. Vi sami pripremat ćete i nove, bolje uvjete rada.

ZDRAVLJE&SAVJET: Svjesni ste vlastite ekspanzije. Razvijate se.

VAGA

LJUBAV: Nećete popustiti pred trivijalnostima ili tračevima. Vi znate što tražite i toga ćete se i držati. Pokazat će se da ste bili u pravu. Ona osoba koju sad osvojite znat će da su vaše namjere ozbiljne. Stoga ćete se zbližiti samo s onima koji isto to očekuju.

KARIJERA: Kad se čini da su sve lađe potonule, vi ste onaj koji uvjerava sve druge oko sebe da nisu. To ćete ovih dana i pokazati i dokazati. Držite se onog što ste zamislili i provedite to u djelo bez skretanja s puta. Vaše ideje su odlične i donijet će rezultate.

ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

ŠKORPION

LJUBAV: Možda ste očekivali nešto drugo od onog što živite i osjećate, no to je samo privremena i prolazna zbrka s kojom se trebate suočiti na vješt način. Još uvijek imate dovoljno energije da sve dovedete u red. Uz malo takta, uspjet ćete.

KARIJERA: Bit će dana kad ćete se zateći u iskušenju samodopadnosti. Vaša samoprocjena treba biti realna i zrela. U svakom vašem potezu zrcali se ono što nosite u sebi. Stoga je bolje prepustiti drugima da govore o vašem radu. Tako će sve biti uverljivije.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se finim sportovima.

STRIJELAC

LJUBAV: Oslobodite se prevelikih ljubavnih očekivanja, jer vam pozicija planeta u tom smislu donosi manje atrakcija i poneku provokaciju. Zato budite mudri i staloženi koliko god možete. Ako vas partner povrijedi, ne uzimajte to previše k srcu. Proći će.

KARIJERA: Vaš poslovni interes polako se preusmjerava na istraživanja. Ono što ste postigli, tu je, ali sad na dnevni red dolaze neke neispitane ili skrivene stvari. Neki će pokušati doseći svoje snove na sasvim originalan način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Opuštat će vas umjetnički sadržaji.

JARAC

LJUBAV: Izazovna pozicija ljubavnih planeta u odnosu na vaš znaku učinit će vam ove dane zahtjevnim za ljubav. Mnogi će prepoznati svoj ideal koji su tražili ili će ga tražiti po pravim kriterijima. U svakom slučaju, nećete biti potpuno zadovoljni.

KARIJERA: Iako će vaši suradnici pokazivati određenu naklonost prema vama, teško ćete nalaziti zajednički jezik. Problem je u tome što obje strane žele dominirati, a u zajedničkom poslovanju to ne prolazi. Shvatite gdje vam je mjesto i tako se ponašajte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom. On vas otvara.

VODOLIJA

LJUBAV: Vaši osobni odnosi postepeno će se poboljšavati, ali ne toliko koliko možda očekujete. Bit ćete opušteniji i sretniji što je tako. Sve ono što vas je mučilo nekako će olabaviti, pa će vam se činiti kao da ničega nije ni bilo.

KARIJERA: Svoj poslovni interes polako ćete prebacivati na proširivanje znanja, bilo u smislu novih sadržaja, bilo kroz suradnju s ljudima iz struke. Sad će se ostvariti neki zakonski temelji da možete zavrtjeti nešto u tom pravcu. Radite što više.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte žuriti.

RIBE

LJUBAV: Vjerojatno će vam jednako važno biti kako organizirati zajednički život, ali i to kako se dobro zabaviti. Neki će tješiti voljenu osobu i uveseljavati je eliminirajući tako njene probleme. Pokazat ćete se kao odličan i suosjećajan zabavljač.

KARIJERA: Zaigranost i vještina ophođenja s drugima bit će vaše glavne osobine koje ćete pokazivati na radnom mjestu. Ovisno o vrsti posla, ili će vas tražiti ili prokazivati kao neozbiljnog. Uglavnom, držite se svoje profesije i onog što ona traži.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će krenuti na dijetu, piše Ehoroskop.

Zvijezde i dani u sedmici

PONEDJELJAK, 15.02.

U ovom Mjesečevom danu Mjesec iz Ovna pravi sekstil sa Saturnom, Merkurom i Jupiterom iz Vodenjaka pa je dobro da lijepo započne dan i sve bude planirano. Mnoge osobe mogu obavljati i planirati poslove na duži period, prihvatite odgovornost i lijepo se dogovarate.

Suradnje s inozemstvom, odlazak na kraći ili duži put ili povratak s puta je aktivno. Dogovori u krugu obitelji s voljenom osobom i šire su aktivni i povoljni. Dobro je da donesete neke odluke, jer je dobar osjećaj i organizacijske sposobnosti, sve vam ide na ruku.

Veći optimizam, iskazivanje znanja, lijepi kontakti na daljinu, lijepa druženja, zabave, smijeh. Ovaj dan je dosta povoljan pa ga treba iskoristiti poslovno i privatno.

UTORAK, 16.02.

U ovom Marsovom danu Mjesec iz Ovna pravi sekstil s Venerom iz Vodenjaka, što je odlično za odnose, kako poslovne tako i privatne. Mnoge osobe mogu pokrenuti neke kreativne poslove, poboljšati i unaprijediti svoje odnose, mogu i ući u neke nove odnose.

Povoljan je aspekt za sve – umjetnost, modu, uljepšavanje i druga lijepa događanja i zanimanja. Zatim Mjesec pravi kvadrat s Plutonom pa možete biti nervozni i da vam svaka sitnica pravi smetnju.

Teško se prilagođavate situacijama i ljudima pa se čak možete sukobiti i svađati. Potrebno je da budete strpljivi kako ne bi pokvarili dobre i sretne aspekte koji su vam naklonjeni za dobre odnose i lijepe šanse za sklapanje novih odnosa i veza.

SRIJEDA, 17.02.

U ovom Merkurovskom danu Mjesec pravi sekstil sa Suncem što je odlično da sebe istaknete, svoja mišljenja, znanja i da se uskladite s osobama na položaju ili autoritetima. Zatim Mjesec ulazi u Bika gdje je dosta dobar pa se možete osjećati sigurnije dok ne napravi kvadrat sa Saturnom i konjunkciju s Uranom što može iznenada da pokrene neke probleme i brige.

Reakcije mogu biti nagle nepromišljene i ishitrene pa je najbolje da malo razmislite prije donesete odluke i sagledate problem iz više kutova. Danas se pokreće dosta težak aspekt koji će potrajati narednih sedam dana pa budite oprezni jer se radi o kvadratu Saturna s Uranom.

Saturn je spor, sistematičan i sve se odvija na duži vremenski period i zahtijeva sigurnost i napor dok u aspektu s Uranom koji zahtijeva trenutačnu akciju, novosti, iznenadne situacije, brze reakcije i rješenja. Sada su u konfliktu i svaka planeta vuče svoje poteze.

Kako se radi o konfliktu starog i novog nije dobro ni da se vraćamo na staro niti da pokrećemo novo pa je najbolje pronaći neki balans. Moguće je da promijenite nešto staro i dodate nešto novo, ali sve polako i bez žurbe. Potrebno je da uvedete novosti koje ne možete izbjeći, bez obzira što se ne slažete ili imate odbojnost prema novostima.

ČETVRTAK, 18.02.

U ovom danu Jupiterovih sretnih energija Mjesec će praviti kvadrat sa Merkurom i Jupiterom, što može donijeti probleme u komunikaciji, putovanjima, dogovorima. Mnoge stvari mogu kasniti ili se otkazati. Sada je potrebna veća pažnja kada su financijske transakcije u pitanju. Pojedine osobe mogu imati probleme u prometu, svađati se i biti nezadovoljni.

Zatim Sunce ulazi u Ribe i počinje lijep period za sve Ribe u znaku i podznaku. Sada se možete osloniti na vlastitu intuiciju gdje možete prodrijeti u dubinu svojih osjećana i uživati u vašoj vladavini. Zatim Mjesec pravi sekstil s Neptunom što je opet dobro za intuiciju, kreativnost i emotivne odnose.

S ovom intuicijom možete osjetiti što je potrebno da usrećite voljene osobe i partnera pa im možete priuštiti to zadovoljstvo i da vam bude lijepo.

PETAK, 19.02.

U ovom danu Venerinih energija Mjesec pravi kvadrat pa možete imati probleme u odnosima po pitanju nesigurnosti, nezadovoljstva, sumnje pa se ne preporučuje da ulazite u nove veze, odnose pa se potrudite sačuvati već postojeće odnose i primirite se. Zatim Mjesec pravi konjunkciju s Marsom pa možete biti brzopleti i nagli da krenete u nešto novo.

Moguća su i neka neslaganja i guranja na silu. Mjesec pravi trigon s Plutonom pa vam može pomoći da se prilagodite i nađete kompromis s ljudima u raznim situacijama.

Zatim Mjesec ulazi u Blizance što je dobro za komunikaciju, pokretanja, druženja i logiku. Zatim će Mjesec biti u kvadratu sa Suncem pa je potrebno više napora i energije da bi se sve moglo provesti kako je planirano.

SUBOTA, 20.02.

U ovom danu Saturna Venera pravi kvadrat s Marsom pa trebate strogo paziti da ne narušite harmoniju s voljenom osobom i vama dragim osobama. Ovaj aspekt ima najviše dodirnih točaka u emotivnim odnosima pa tu pazite. Venera iz Vodenjaka ne podnosi monotoniju, ograničenu slobodu i jednoličnost dok Mars iz Bika, tvrdoglav i nepopustljiv, može dovesti do velikog konflikta i ne dozvoliti Veneri iz Vodenjaka njene zahtjeve za promjene.

Ovaj aspekt može izbaciti na površinu ljubomoru i sve što vam smeta u odnosu s voljenom osobom. Savjetuje se da ipak napravite kompromis i polako krenete s manjim promjenama.

Zatim Mjesec pravi trigon sa Saturnom, Merkurom i Jupiterom, što je dobro za dogovore, da stabilizirate svoj odnos, iznesete što želite dok vam optimizam može pomoći da nadvladate prethodni teži aspekt koji vas je opteretio.

NEDJELJA, 21.02.

U ovom danu Sunčeve energije možemo se svi radovati jer Merkur kreće direktno! Sve se pokreće na bolje, od komunikacije, prometa, pokretanja, dogovora, koncentracije i sagledavanja stvari. Zatim, Mjesec pravi kvadrat s Neptunom što može donijeti umor, dezorijentiranost i konfuziju pa se opustite i odmorite.

Zatim u drugom dijelu dana Mjesec pravi trigon s Venerom što je dobro da se uskladite u odnosima, kako privatnim tako i poslovnim i širim vezama.

Možete osjećati emotivnu stabilnost i opuštenost s voljenom osobom pa iskoristite večer da uživate s voljenom osobom i u krugu obitelji ili društva, piše Atma.

