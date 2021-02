NAJTAČNIJI HOROSKOP ZA 2021. GODINU, srpski astrolog otkrio: EVO KO ĆE SE OBOGATITI I KOJI ĆE VAM MJESEC BITI NAJSRETNIJI

Nena Janković, srpski astrolog, pogledala je u zvijezde i otkrila šta nas to čeka u 2021.

OVAN

Posao

Nova 2021. donosi vam mnogo ambicija i veoma jasnu organizaciju poslovne saradnje. U prvim mesecima ove godine jako je važno da se fokusirate na saradnju sa drugim ljudima. Moguće je da ćete tokom maja i juna ugovoriti nove poslove koji su povezani sa inostranstvom, a to se naročito odnosi na vas koji imate privatan biznis ili rukovodite nekom firmom. Tokom leta obratite pažnju na komunikaciju sa poslovnim saradnicima jer su mogući manji sukobi oko finansija i nepoštovanja ugovorenih rokova.

Vi niste strpljivi, ali strpljenje i mudrost su jako važni tokom septembra i oktobra kada je u pitanju komunikacija sa saradnicima. Jupiter u Vodoliji otvara vam nove mogućnosti za dodatni posao. Ovo se najviše odnosi na mlađe Ovnove, koje čeka odlična poslovna saradnja sa osobom u znaku Jarca. Finansijski, najkritičniji će biti oktobar i prva polovina novembra, pa se potrudite da nešto uštedite pre ovog perioda.

Ljubav

Zahvaljujući Saturnu i Jupiteru u Vodoliji osjećaćete se zadovoljno, a to će se odraziti na ljubavne i emotivne odnose. Bićete zadovoljni ljubavnim životom jer ćete moći da postignete sve što želite. Planete vam pružaju mogućnost da zablistate, naročito ako ste u braku ili dugoj vezi. Ako ste slobodni, veoma važan period je leto 2021, kada u vaš život ulazi veoma zanimljiva i neobična osoba koja će vas posebno zaintrigirati. Ta osoba je rođena u znaku Lava ili Blizanca i nosi posebnu vedru energiju, koja se jako lepo uklapa sa vašim impulsivnim karakterom. Ipak, oktobar i novembar neće biti tako lijepi, zbog kvadrata koje stvaraju planete. Najvažnije je da u ovom periodu budete smireni i da ne budete ljubomorni.

Zdravlje

Očekuje vas veliko energetsko rasterećenje, što govori o postizanju balansa prvog energetskog centra. To zapravo znači da ćete pokrenuti sebe što se tiče fizičkog izgleda, počećete da vježbate i da se rekreirate. Tokom proleća možda ćete imati tegoba sa kičmom, naročito ako ste starije dobi. Na jesen su mogući problemi sa glavoboljom i povišenim pritiskom prouzrokovani stresovima u krugu šire porodice.

BIK

Posao

U ovoj godini očekuju vas zaista velike promene. Januar i februar su idealan period da započnete svoj posao ili da se pozabavite nekim dodatnim koji može da vam donese novac. Veoma je važno da prihvatite sve promene koje vas čekaju, a naročito one koje su vezane za mogućnost zarade preko drugih ljudi. Jako važan period u pogledu zarade jeste od maja do avgusta 2021. i u tom vremenskom intervalu mnogi od vas će pokrenuti posao koji je vezan za inostranstvo, te postoji i mogućnost putovanja van zemlje. Tokom septembra i oktobra očekuje vas saradnja sa ljudima sa kojima ste već imali poslovne kontakte i to vam može doneti veoma lepu karijernu satisfakciju. Ne odustajte od svega onoga što planirate jer neki izazovni aspekti tokom novembra mogu poslovno da vas obeshrabre. Novčana situacija je stabilna, ali je jako važno da naučite da što više raspoređujete novac za sebe i za svoje potrebe.

Ljubav

Ova godina donosi vam turbulencije na polju ljubavi i emocija. To se posebno odnosi na period februara i početak marta, kada će možda doći do prekida komunikacije sa partnerom. Krizi su naročito podložni oni koji su u braku ili u dugoj vezi. Da biste izbegli moguće probleme, najvažnije je da naučite da pravite kompromise jer je to jedini način da sačuvate komunikaciju i kvalitetan odnos u braku ili u vezi. Zbog uticaja retrogradnog Merkura pokušajte da što više radite na stišavanju svoje posesivnosti i potrebe da kontrolišete partnera. Ako ste slobodni, tokom proljeća dolazi do obnavljanja emotivne veze sa osobom koja se pojavila tokom 2020. godine. To je osoba koja vas je emotivno veoma dotakla, ali okolnosti su bile previše komplikovane da se vaš odnos ostvari.

Zdravlje

Kad je u pitanju vaše zdravlje, u ovoj 2021. godini potrebno je da se pozabavite svojim hroničnim zdravstvenim problemima. Ovo posebno važi za moguće probleme sa kičmom, zglobovima i kostima. Snagu ćete pronaći ako ispunite potrebu da se posvetite sebi što više i, ako ste u mogućnosti, da tokom proljeća i ljeta boravite što više na svježem vazduhu i na planini. Vaša energija se najbolje obnavlja u prirodi, posebno uz lagane vježbe za ramena i kičmu.

BLIZANCI

Posao

Ova godina za vas je veoma povoljna što se tiče posla i do kraja marta očekuje vas poslovni napredak ili jako primamljiva poslovna ponuda koja je vezana za firmu iz inostranstva. Svakako vam je mart veoma važan mjesec i bitno je da u tom periodu pokrenete svoju ambicioznost i da budete koncentrisani na mogućnosti koje se tada otvaraju. Vaša dualna priroda tera vas da zadovoljite svoju radoznalost, pa se potrudite da tu osobinu iskoristite juna i jula. U tom periodu ćete imati veliki broj poslovnih mogućnosti da napredujete i zaradite više novca. Ako ste planirali da bilo šta menjate u svom poslu, jesen je pravo vreme za to. Oktobar je još jedan mjesec kada će vam mnogo toga polaziti za rukom, a u vreme kada će se mnogi oko vas žaliti na finansije, vama će novac dolaziti u većim iznosima i sa više različitih strana. Stoga će se vaši poslovni rezultati videti i kroz novac koji budete brojali. Početkom decembra imaćete manjih problema u pogledu posla i novca, pa ćete potražiti podršku prijatelja.

Ljubav

U ovom periodu vaše emocije će biti čiste i jasno definisane. Početak 2021. godine vam donosi ekstremnu zaljubljenost u postojećeg partnera, a ako ste slobodni, tokom februara imaćete veoma zanimljive susrete. Najvažniji savet za vas koji ste slobodni jeste da ne pristajete na mogućnost obnavljanja veze iz prošlosti, posebno tokom maja i juna. Ta osoba će vam možda pružiti lažan osećaj sreće, ali će vas u sljedećem trenutku jako povrediti. Ako ste u vezi ili braku, tokom jeseni su mogući manji sukobi sa partnerom zbog vaše poslovne preokupiranosti. Čuvajte se preterivanja s poslom jer zbog toga možete izgubiti dragoceno vreme sa partnerom.

Zdravlje

Najvažnije je da obratite pažnju na krvni pritisak, posebno tokom marta i septembra 2021. godine. Vaša snaga i moć regeneracije nalazi se u komunikaciji sa drugim ljudima, tako da najbolji savet za poboljšanje zdravstvenog stanja jeste druženje sa ljudima, naročito u krugu porodice. Imaćete manje trzavice sa djecom tokom ljeta, pa su zbog toga mogući problemi sa nesanicom i glavobolje.

RAK

Posao

Sam početak godine obećava po pitanju posla i poslovne saradnje sa važnim ljudima. Mnogi od vas će imati veliku satisfakciju u potrebi da se dokažu na planu posla, posebno tokom marta i aprila 2021. godine. Ovo se posebno odnosi na mlađe pripadnike vašeg znaka. Kada je u pitanju druga polovina godine, mnogi od vas će započeti veoma plodonosnu saradnju sa kompanijama iz inostranstva. Jako je važno da ostvarite dobru komunikaciju sa poslovnim saradnicima jer od toga zavisi rezultat svega onoga što planirate. Novčana situacija je stabilna, pogotovo od juna pa nadalje. Neki od vas će se pozabaviti kreditima i kupovinom stana u ovom periodu. Najviše dešavanja očekuje vas u prvih desetak dana novembra. Upravo u tom periodu odigraće se više događaja nego u toku cijelog mjeseca. Bićete veoma oštri, pa čak i svadljivi u kontaktu sa drugima, a u tom periodu nisu isključene ni afektivne reakcije. U poslu posebno treba da izbjegavate sukob sa nadređenima.

Ljubav

Budite spremni da u ovoj godini budete što opušteniji i da što više verujete sebi i svojim osećanjima. U prošloj godini ste imali veoma teške emotivne trenutke, neki od vas su završili emotivne priče na veoma bolan način. Najvažnije je da ostavite prošlost tamo gdje joj je mjesto i da ne obnavljate i kontakte iz prošlosti. Ako ste u dugom braku ili vezi, mogući su problemi tokom proleća i leta koji će se produbiti na ljeto. Potrudite se prevaziđete ovaj period bez mnogo tenzije, inače je moguće da ćete se rastaviti sa partnerom. Osim toga, otvara se mogućnost poslovne saradnje sa partnerom ili drugom osobom koja vam je emotivno bliska. Idealni period da se ostvari poslovna saradnja je septembar. Ako ste slobodni, početkom jeseni vas čeka prava ljubavna avantura.

Zdravlje

Mnogi od vas imaće probleme sa zdravljem, to jest hroničnim oboljenjima, posebno vezanim za srce i kičmu. Obratite pažnju na eventualna nerviranja i napetosti tokom februara i marta, što može da bude inicijalna kapisla za zdravstvene probleme. Ti problemi se potencijalno odnose na rasprave unutar kuće. Potrudite se da gledate svoja posla i da se posvetite sebi i svom životu. Niko nije vredan vašeg nerviranja.

LAV

Posao

U ovoj godini se mnogo toga ponavlja iz 2020, a vama to neće pasti teško jer ćete znati kako da se postavite prema problemima vezanim za posao i poslovne obaveze. Dobićete i nove poslovne saradnike tokom januara i februara, što će vam znatno olakšati rad i planiranje. Najvažnije je da imate dobru organizaciju, što vama neće biti naporno jer ste vi znak koji se najbolje organizuje. Ipak, tokom ljeta najbolje je da svoje obaveze izvršavate sami i bez posrednika. Sve što date drugima da urade, ma koliko u te osobe imali poverenja i makar vam to bili i najbliži saradnici, neće biti u skladu sa vašim očekivanjima. Sada treba izbjegavati početak partnerskih poslova, gde je odgovornost podeljena. Tokom septembra i oktobra 2021. čeka vas veliki posao, pa bi bilo dobro da se odmarate da ne biste stvarali sebi previše obaveza. Ako imate svoju firmu ili radite individualno svoj posao, čeka vas stabilizacija i napredak tokom decembra.

Ljubav

U ovoj godini partner osjeća da vas je teško voleti i pratiti jer ćete biti koncentrisani na rješavanje problema u krugu porodice iz koje potičete. Savjet je da se potrudite oko partnera jer njegova ljubav i podrška vam mogu biti zauvijek zatvoreni. Odnosno, partner može sve pogrešno da protumači i da dođe do razilaženja. Potrudite se da budete dobro shvaćeni i da imate dobru komunikaciju. Ako ste slobodni, u ovih godinu dana očekujte nekoliko zanimljivih susreta, ali nijedan neće biti toliko ozbiljan. Najbolje bi bilo da se potrudite da obnovite vezu iz prošlosti jer sa tom osobom mogu da se ostvare lijepi planovi početkom ljeta. U novembru sledi stabilizacija odnosa. Kraj godine dočekaćete sigurniji u sebe i u ono što radite. Neka pozitivna sudbinska dešavanja u ovom periodu teško da ćete svojom voljom moći da izmenite.

Zdravlje

Nova 2021. godina je vreme kada morate da se okrenete sebi i da više mislite na svoje želje, kao i da se mnogo više opuštate. Vi ste poznati po tome da imate „nervozan stomak“, pa obratite pažnju da vam se to ne ponavlja upravo zbog posla i poslovnih obaveza. Obratite pažnju i na kičmu i kosti tokom jeseni jer je moguće da će se pojaviti problemi koje ste imali prije nekoliko godina.

DJEVICA

Posao

Prva polovina godine je veoma napeta i imaćete nekoliko sukoba na poslu, ali znajući vaš stav prema svađama, vi ćete se sa tim vrlo pametno i mudro izboriti. Sukobi će biti vrlo konstruktivni, što će vama na kraju doneti veliku poslovnu pobjedu. Vi koji radite samostalno ili imate svoju firmu do kraja godine bi trebalo da pokrenete saradnju sa nekim u znaku Jarca ili Škorpije i ta saradnja prelazi i u 2022. godinu. Najvažnije od svega je da vjerujete sebi i da ne odustajete od svojih planova. Novčana situacija je stabilna, naročito tokom leta. Obratite pažnju na moguće probleme ako uzmete kredit tokom septembra. Za razliku od mnogih drugih kojima će oktobar doneti dosta glavobolje, vi možete da budete mirni. Moglo bi se reći da će centralna dešavanja biti vezana za polje novca i finansija. Novac će u decembru doći iz bar dva različita izvora, a jednim delom i kroz sretne okolnosti.

Ljubav

Vi ste znak koji analizira ljubav, a ova godina je veoma izazovna i neke stvari ćete morati da rešavate samostalno jer partner neće hteti da učestvuje u tome. Suzdržite se od postavljanja ciljeva i pitanja koja su zajednička i jako je bitno da naučite da sebe posmatrate na drugačiji način i da cenite svoj stav. Ne dozvolite bilo kome sa strane da utiče na vaše odluke kada je ljubav u pitanju. Postoje osobe koje će poželjeti da se umešaju u vaš odnos, a to je upravo ono što ne treba da dopustite. Ako ste slobodni, do kraja godine upoznaćete osobu rođenu u znaku Vage s kojom ćete ostvariti veoma kvalitetnu vezu. Obratite pažnju tokom novembra na moguće obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti, što može biti veoma loše po vas. Jako je važno da držite svoj pravac i da ne odustajete od svojih ideja.

Zdravlje

Za sve vas je veoma bitno da usporite tempo i da naučite da pravilno dišete i kontrolišete svoje zdravlje. Pozabavite se svim aspektima koji se tiču poboljšanja vašeg zdravstvenog stanja, naročito kada su posredi rekreacija i fizičke aktivnosti. Možete da imate manjih problema sa ramenima i kičmom. Najvažniji centar unutar vašeg tijela je srčani i obratite pažnju da što više otvoreno pričate o svojim emocijama.

VAGA

Posao

Ova godina za vas je presudna i donosi vam veliku prekretnicu po pitanju posla i poslovnih aktivnosti. Promjene koje ste napravili prošle godine koje se tiču saradnje sa određenim ljudima, nastavljaju se i u ovoj godini, s tim što ćete biti lider i neko ko organizuje posao. Ta pozicija će vam prijati jer će vam potvrditi da posao radite jako dobro. Pohvaliće vas ljudi koji su uticajni u vašem poslu. Posebno se to odnosi na mlađe pripadnike vašeg znaka. Jul je mesec u kome ćete vi konačno funkcionisati sa svojim punim kapacitetom i uspjeti da većinu svojih planova konačno i realizujete. Dok ste doskora bili rastrzani izmedju želja i mogućnosti, sada ćete postići balans, a sve to će uticati na vaš optimizam, stav, ali i utisak koji ostavljate na druge. Vaše pregovaračke sposobnosti će biti veoma naglašene, pa je to dobro vreme za poslove u kojima se zahteva ta vještina. Kako mjesec bude odmicao, tako će se popravljati finansije. Materijalna situacija je stabilna i neće biti velikih promena tokom godine.

Ljubav

Vi ste poznati kao znak koji voli da je mu je partner uvek u centru pažnje, a u ovoj godini partnerski odnosi se okreću i sada ćete vi mnogo više biti u centru pažnje svog partnera. Bićete veoma zadovoljni svim onim što se dešava na planu ljubavnih i emotivnih odnosa, a ako ste sami, ovo je pozitivna godina jer dolazi do obnavljanja veze koja je bila započeta tokom marta 2020. godine. Čuvajte se ljubomore i posesivnosti tokom aprila i maja. Partner može da vam zameri takvo ponašanje. Ako ste slobodni, tokom novembra ostavljaćete veoma dobar utisak na druge, a to jednoj Vagi uvek imponuje. Uz sve to, bićete veoma strastveni, a na takvu vrstu energije suprotan pol sigurno neće ostati ravnodušan, pa vas očekuju zanimljiva poznanstva.

Zdravlje

Obratite pažnju na sve hronične probleme, a savjet za ovu godinu jeste da se više posvetite ishrani i redovnom snu, jer ste u prošloj godini imali puno obaveza i stresnih situacija zbog kojih nije bilo dovoljno odmaranja i opuštanja. Više se družite sa starim prijateljima.

ŠKORPIJA

Posao

Prošla godina za vas je bila veoma izazovna i teška, a u ovoj 2021. godini potrudite se da se više odmarate i bolje organizujete po pitanju posla i novca. Ako se bavite privatnim poslom ili ako poslovno često putujete, u ovih godinu dana imaćete šanse da zaradite veći novac. Čuvajte se sukoba tokom marta i aprila, naročito kada su u pitanju poslovni saradnici u znaku Vage ili Lava. Ne dozvolite da vam vaša tvrdoglavost stvori probleme tokom septembra i oktobra. U novembru ćete biti odmereni, spremni na kompromis i veoma lako uspostavljati saradnju sa drugima. Uz sve to, neće izostati pomoć bitnih osoba u okviru onoga što radite. Ako vam je posao na bilo koji način vezan za umetnost, imaćete uspeha. Novac stiže do kraja godine.

Ljubav

Budite spremni da u ovih godinu dana pokrenete ljubavne priče koje su se zaustavile tokom jeseni 2020. Moraćete da oprostite da bi vam bilo oprošteno i da nekim ljudima progledate kroz prste, što baš i nije svojstveno vama. Ljubav će vas pratiti tokom cijele godine, samo je bitno da je prepoznate i da umete da je uzvratite partneru. Partnerska veza će tokom jeseni biti u krizi, a sam odnos pod prilično velikom tenzijom. Obostrano nezadovoljstvo kulminiraće sredinom novembra, a to je vrijeme zahlađenja odnosa u kome ni vi ni partner nećete biti tolerantni. Ovo nije vrijeme u kome treba prekidati vezu jer će već u sljedećem mjesecu stvari izgledati drugačije. Ako ste slobodni, kraj godine donosi vam lijep početak nove ljubavi. Moguće da je to osoba rođena u znaku Vodolije koja živi u drugom gradu.

Zdravlje

Tokom ove godine vaše zdravstveno stanje je dobro i nećete imati mnogo većih problema. Na leto obratite pažnju na glavobolje koje mogu da se jave, ali to se najviše dešava zbog problema na poslu. Koža će biti veoma osetljiva, sklona čak i burnim alergijskim reakcijama. Pored toga će biti narušen imunitet. Cirkulacija je loša, a način da je bar malo poboljšate jeste više kretanja. Čuvajte svoj mir, jer on je osnova za vaše dobro zdravlje.

STRIJELAC

Posao

Planeta Jupiter vam pokreće mnogo toga lijepog i jako je bitno da na vreme prepoznate sve te stvari. Imaćete poslovni napredak tokom cijele godine i na vama je kako ćete se poneti u određenim poslovnim situacijama. Najvažniji je način komuniciranja i način organizovanja posla. Od toga vam sve zavisi tokom ove godine, naročito u septembru. Mogući su manji sukobi mišljenja sa šefom tokom oktobra. Novčana situacija je stabilna, a moguće je da ćete na jesen imati i povećanje plate. Kada je posao u pitanju, sreća će vam biti naklonjena tokom cijele godine. Imajte na umu da je sreću ponekad potrebno isprovocirati svojim djelovanjem i na takav način pokrenuti pozitivan tok događaja. Postoji osoba u poslovnom okruženju koja bi mogla da bude vaš veliki zaštitnik i dobrotvor. U drugoj polovini godine Saturn preovladava sa svojim jasnim planovima, a na vama je da te planove sebi razjasnite i i da donesete prave odluke tokom decembra.

Ljubav

Pod uticajem Jupitera ova godina biće veoma povoljna i imaćete sreće u ljubavi, a takođe ćete moći da se otvorite prema partneru mnogo više, što će vam doneti kompletan osećaj zadovoljstva. U drugoj polovini godine preovladavaju problemi iz prošlosti i pokušajte da ih rješavate na vreme kroz dobru komunikaciju sa partnerom. Ako ste slobodni, druga polovina godine donosi osobu u znaku Raka ili Ribe. Biće vam veoma teško da otkrijete do kraja emotivni status te osobe i savjet je da budete strpljivi. Potrudite se da budete što jasniji u svojim namerama i da se ponašate u skladu sa svojim emocijama. Krajem decembra suprotan pol ćete osvajati sa lakoćom, gotovo da nećete morati ni da se potrudite oko toga. Međutim, imajte na umu da je ovo vreme bolje za avanture i strasne se*sualne veze, nego za početak bilo čega ozbiljnog.

Zdravlje

U ovih godinu dana jako je važno da obratite pažnju na hormonski status i na sve ono što može da stvori problem sa kičmom i zglobovima. Za starije pripadnike ovog znaka jako je važno da obrate pažnju na hronične upale. Potrudite se da imate što više energije tako što ćete se više baviti sobom i naći način da se opustite.

JARAC

Posao

Vaša karijera doživjeće velike pozitivne promjene, a vi u ćete u tome maksimalno da uživate jer ćete iskoristiti svojih pet minuta. Kada su u pitanju odnosi sa saradnicima, tokom maja i juna moguća je dodatna edukacija. Ta ponuda vam stiže početkom godine od osobe sa kojom ste poslovno bliski. To vam može donijeti poslovnu satisfakciju i novčanu nadoknadu. Popravljanje finansija sredinom mjeseca znatno će uticati na porast samopouzdanja, a to će poboljšati kako vašu produktivnost na poslu, tako i sigurnost i stav u svim međuljudskim odnosima. U drugoj polovini godine Saturn vam donosi stabilnost i sigurnost što se tiče posla i novca i tada ćete moći više da uživate u svom slobodnom vremenu. Potrudite se da to slobodno vrijeme maksimalno dobro organizujete jer vam je bitno za stvaranje dobrog zdravlja.

Ljubav

Ljubav će vam stići ove godine i biće vam jako važna, naročito ako ste slobodni i ako u proteklih godinu dana nemate sreće i pokušavate da nađete ljubav na sve moguće načine.Budite u skladu sa sobom jer samo na taj način moći ćete da uživate u svemu onome što donosi ljubav i partnerski odnos. Ako ste u braku ili vezi, tokom maja i juna realizovaće se ozbiljni planovi u vezi sa zajedničkom budućnošću. Moguće je i proširenje porodice. Druženje sa prijateljima donosiće dosta zadovoljstva i lijepih zajedničkih trenutaka. Ovo je period u kome ćete želeti nešto novo i da eksperimentišete. Neki vaši predlozi iznenadiće partnera ako ste u vezi, a i slobodni će nekim svojim postupcima iznenaditi druge.

Zdravlje

Kod vas su mogući problemi sa organima za varenje, tako da je važno da vodite računa o tome šta jedete. Pokušajte da balansirate ishranu i da unosite što kvalitetniju hranu za jačanje imuniteta. Zdravstveni problemi će utihnuti u ovom periodu, a ako imate neki hronični zdravstveni problem, takođe ćete doživjeti osjetno poboljšanje. Višak energije željećete da potrošite na bilo koji način, pa je zato bavljenje sportom svakako jedna od boljih opcija.

