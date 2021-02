RASTURILA MU BRAK, pa se udala za njega: NIJE MI ŽAO NJEGOVE ŽENE, SAMA JE KRIVA – Trebalo je bolje da ga čuva!

Da li ljubavna afera može da preraste u brak? Ispovest ove žene je izazvala podeljena mišljena. Ovako Emili započinje svoju priču:

“Niko ne želi da bude druga žena, barem ja tako mislim. Nikad nisam ni sanjala da ću se zaljubiti u oženjenog muškarca, ali eto desilo se. Samo jedan njegov pogled bio je dovoljan da izgubim razum potpuno. ”

“Džon i ja smo se upoznali u firmi u kojoj smo radli. Provodili smo dosta vremena zajedno. Iako mi se dopadao nisam imala nameru da budem sa njim. Godinu dana smo se samo družili, a ja sam imala i partnera u to vreme. Mislila sam da naš odnos nema budućnost i nisam ništa činila dok mi jednog dana on nije dao signal. Jasno mi je stavio do znanja da mu se dopadam.”Ljudi oko mene su primetili da sam zaljubljena i srećna, ali nisu želeli da budem nečiji “drugi izbor”, međutim ja sam znala da sam upoznala čoveka svog života.”

“Ubrzo smo započeli vezu, i skrivali se godinu dana. Iako mi je bilo lepo u toj vezi, pomisao da moramo da držimo vezu u tajnosti me je izluđivala, pa sam insistirala da sve kaže ženi. Tako je i bilo, on je raspravio sve što je imao sa njom i podneli su papire za razvod”.

“Danas sam ja njegova supruga i sigurna sam da me nikad neće prevariti. Nije mi žao ni njegove žene, trebala je više pažnje da mu posvećuje, pa nikad ne bi ni pomislio da je ostavi.”

“Nisam najponosnija na način na koji je počela naša veza, ali ljubav je presudila. Da je ljubavi bilo dovoljno u njihivom braku, ja nikakve šanse ne bih imala”, zaključila je Emili,piše Stil

