Prava supruga kroz život korača uz svog muža: 9 znakova koji pokazuju da je ona prava

Ranije se dobrom suprugom smatrala žena koja ne polaže pravo, vodi računa o kući i djeci i večera je već na stolu kada muškarac dođe kući. Sada možemo sa sigurnošću reći da koncept “dobre žene” više nije kao nekada, jer smo danas prihvatili jednakost između žene i muškarca.

Istina je da svaka žena koja voli svog partnera osjeća potrebu da mu udovolji i učini da se osjeća dobro. Mukškarci se takođe osjećaju isto, pa tako danas imamo muževe koji nas dočekaju s posla spremne hrane i odrađenih poslova. Upravo zato dijelimo nekoliko stavki koji te čine dobrom ženom, a koje su nam šapnuli upravo – muževi.

1. Voliš da mu ugađaš. Spremaš mu omiljenu hranu, gledaš njegov omiljeni film iako ti se toliko ne sviđa ili ga čekaš u kadi kada stigne. Dobra žena zna da je najbolje slijediti srce. A ako on voli da radi isto, srećna si!

2. Podržavaš ga u njegovim omiljenim aktivnostima. Izlazak u ribolov vjerovatno nije tvoja vizija savršenog sastanka, ali može biti prilično zabavan za par, a on će to uvijek cijeniti. Zaista, možda i ti otkriješ svoj skriveni talent.

3. Ohrabruješ ga da prati svoje snove. Čak i ako to ne shvataš, tvoj suprug uvijek očekuje savjet od tebe i ne postoji ništa bolje od žene koja ohrabruje svog muža. Časovi gitare ili glume koje je uvijek odlagao zvuče sjajno, pa čak i onaj posao za koji misli da je previše riskantan. Ti si njegova inspiracija.

4. Ne kritikuješ ga pred drugima. Stvari se popravljaju kod kuće i vi to znate, zato nikad ne iznosiš njegov “prljavi veš” pred drugima, čak i ako su u pitanju bliske osobe.

5. Ne tjeraš ga da se suoči sa rodbinom. Sve porodice imaju problema, i koliko god u njegovoj porodici postoji neko ko ti se ne sviđa ili uvijek daje negativne komentare, najgore što možeš uraditi jeste udaljiti svog muža od njih. Iskrenost je uvijek dobra opcija, i vremenom će suprug shvatiti kako stvari stoje.

6. Oboje imate individualne planove. Kao dobra žena, raduješ se što on ide svake nedelje sat vremena na fudbal, jer je to prilika da se druži sa svojom ekipom i da se osjeća dobro. S druge strane, i ti znaš kako provesti kvalitetno vrijeme bez njega i on te podržava u tome.

7. Pomažeš mu da prevaziđe probleme. Umjesto da se ljutite zbog svakog nesporazuma, zajedno razgovarate i smišljate rješenje za svaki problem. Možda mu baš ti možeš pomoći da riješi onaj problem na poslu koji ga muči.

8. Ne kritikuješ ga zbog onoga što ne radi. Muškarci imaju tendenciju da ne shvataju naše suptilne znakove, pogotovo kad je u pitanju sklanjanje čarapa sa poda ili korištenje podmetača za čaše. Mnogo je efikasnije da budeš otvorena s njim i da lijepo tražiš ono što želiš.

9. Pokazuješ mu da ga voliš bez obzira na sve. Ljubav je i kad vidiš njegove mane, a ne smetaju ti. Iako postoje neke razlike između vas, sve što radiš mu dokazuje na više načina da ga voliš bezuslovno i da si spremna dati sebe da biste poboljšali svoj brak. I vjeruj, osjećaj je obostran, prenosi Pult24info

