Razlozi zašto vam nedostaje bivši iako ste u sretnoj vezi s drugim

1. Nedostaje vam udobnost poznatog

Kad ste na novom spoju ili ste u novoj zdravoj vezi, jedan od razloga što vam još uvijek nedostaje bivša je udobnost poznatog. Često kažemo kako bi bilo super da preskočimo izlaženje i pređemo na dvogodišnju vezu u kojoj je sve ugodno i nema onih početnih neugodnosti.

Svaki početak je malo neugodan dok se ne naviknemo jedni na druge.

S bivšim ste tačno znali kako će se stvari odvijati – ko što jede za doručak, kome treba prostora i kada, što se događa tokom ponedjeljka naveče, kako se provode praznici i tako dalje.

Kad prekinemo s nekim, stvari zbog kojih smo se zaljubili u njih ne prestaju postojati. Još uvijek postoje u vašem sjećanju i, možda, u stvarnom životu, a nedostajaće vam.

Dakle, samo zato što ste prekinuli vezu, vaš bivši partner i dalje ima neke osobine u koje ste se zaljubili.

4. Zaboravili ste prošlost

U vašoj vezi je zasigurno bilo i dobrog i lošeg. Ali kada malo bolje razmislite zbog čega ste prekinuli i kako su one lošije stvari ipak prevagnule nad dobrim stvarima onda vam je drago što ste tu vezu ipak ostavili u prošlosti i sada je to samo to, prošlost.

5. Nedostaje vam osoba koja ste bili

Još jedan razlog zbog kojeg vam neko bivši može nedostajati, čak i ako ste sada u zdravoj vezi, jeste taj što vam može nedostajati ono kakvi ste vi bili u toj vezi.

Odnosi otkrivaju ono najbolje i najgore u nama. Često se možete prisjetiti kako ste vi bili super opušteni i prekrasna osoba tada u toj vezi i to vam nedostaje.

Recimo da ste oduvijek voljeli sladoled od čokolade. A onda sav čokoladni sladoled na svijetu nestane, a vi možete jesti samo vaniliju. I otkrijete da volite sladoled od vanilije.

Bi li ta ljubav prema sladoledu od vanilije oduzela ljubavi koju ste nekada imali prema čokoladnom sladoledu? Ne. Bilo je to nešto na što ste navikli i zbog čega ste se osjećali ugodno, prenose “nezavisne“.

Dakle, ako vam još uvijek nedostaje bivša ili bivši, u redu je. Ključno je ne dopustiti da to sabotira vašu novu vezu.

Opet, ta vam je osoba s razlogom bivša, piše “Your Tango”.

