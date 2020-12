Sve vrste intime: Otkrijte svoj način zbližavanja s partnerom

Kada ste se zadnji put osjećali povezano sa svojim partnerom? Onaj osjećaj sigurnosti i bliskosti u vašoj vezi? Ako je prošlo neko vrijeme, znajte da je intima temelj zdravih odnosa – uključujući i seksualnu i emocionalnu intimnost. U nastavku provjerite kojih sedam stvari trebate znati o vezi između emocionalne i seksualne intimnosti i kako ih poboljšati u vašem odnosu:

1. Intimnost nadilazi seks

Kad čujete riječ intimnost, što vam pada na pamet? Ljudi često odmah pomisle na seks ili fizičku bliskost kad čuju tu riječ, ali u stvarnosti je to samo jedna uska definicija. Intima je ogromna i svi je različito definiraju. Najbolji način za opis intimnost je razmišljati o njoj kao o povezanosti. Ako na neki način želite biti intimni, želite se povezati.

2. Postoji mnogo vrsta intimnosti

Ispod je 12 vrsta intimnosti – svaka je način na koji se možemo povezati i izgraditi povjerenje sa svojim partnerima, a to je ono što intima zapravo i jest:

Emocionalna intimnost

Seksualna ili fizička bliskost

Krizna intima

Rekreativna intima

Komunikacijska intima

Estetska intima

Poslovna intima

Intima predanosti

Kreativna intima

Intimnost sukoba

Duhovna intima

Intelektualna intima

Bez obzira na to kako se volite povezivati, postoji područje intimnosti na koje se vi i vaš partner možete usredotočiti kako biste izgradili svoju vezu.

3. Postoji veza između emocionalne i seksualne intimnosti

Dvije najmoćnije vrste intimnosti su emocionalna i seksualna intimnost. Emocionalna intimnost je mogućnost dijeljenja vaših osjećaja. Biti emocionalno prisan s drugom osobom znači biti ranjiv i znati da vas ona neće povrijediti. Ova sposobnost dijeljenja svojih osjećaja, pogleda i emocija jača vašu vezu u paru.

Seksualna je intima sposobnost seksualnog povezivanja s partnerom na emocionalno i fizički siguran način. Seksualna se intimnost poboljšava kada dvoje ljudi može otvoreno razgovarati o potrebama, željama i ostalim stvarima, a da pritom stvara siguran prostor u kojem obje osobe mogu komunicirati o svojim fizičkim i seksualnim potrebama bez da ih se osuđuje.

Kada se zadovolje vaše emocionalne potrebe i osjećate da ste emocionalno povezani s partnerom (odnosno imate emocionalnu bliskost), tada ste često sposobniji i voljniji za seksualno povezivanje. Drugim riječima, emocionalna intimnost često pojačava seksualnu intimnost, prenosi 24sata.hr.

4. Važno je prepoznati kada u vezi postoje različite definicije intimnosti

Vi i vaš partner možete različito definirati intimnost, i to je u redu. Svatko drugačije vidi intimnost jer smo je različito doživjeli. Naše prošlo ponašanje, iskustva i odnosi leće su kroz koje promatramo svijet. Oni utječu na to kako doživljavamo intimnost. Na primjer, možda ćete se htjeti povezati s partnerom provodeći vrijeme na samo s njima gdje se oboje možete opustiti i razgovarati. S druge strane, i vaš se partner želi povezati s vama, ali njima je seks način iskazivanja bliskosti.

Ukratko, oboje želite intimnost, ali ona izgleda vrlo različito kod svakog od vas. Ni jedno od vas ne griješi u tome kako vidi intimnost, ali svaki od vas ima različite intimne potrebe. Udovoljavajući međusobnim potrebama za intimnošću, pokazujete jedno drugome da ste predani slušanju i djelovanju prema njihovim potrebama.

5. Važno je da znate vlastite potrebe za emocionalnom i seksualnom intimnošću

Ne postoji vodič koji bi nam pokazao naše potrebe za emocionalnom i seksualnom bliskošću, pa je na nama da ih shvatimo. Započnite ispisivanjem svojih emocionalnih potreba. Razmislite o tome koje radnje i riječi koristite s partnerom da biste se osjećali emocionalno povezanima. Ispitajte svoje misli, uvjerenja, osjećaje i postupke iz prošlosti kako biste vidjeli što vam je pomoglo da se osjećate povezanima. Zatim napišite koje radnje ili riječi vaš partner može poduzeti ili izgovoriti koje vam pomažu da se osjećate emocionalno povezanima s njima.

Nadalje, napišite svoje seksualne potrebe. Razmislite o onome čega želite više ili manje. Zatim utvrdite koje od njih želite poboljšati ili promijeniti. Nakon što navedete svoje potrebe, zamolite svog partnera da učini isto. Zatim, iz perspektive neosuđivanja i otvorenosti, oboje razgovarajte o potrebama kako biste oboje bolje razumjeli potrebe unutar odnosa.

6. Postoji veza između povjerenja i intimnosti

Povjerenje – osjećaj sigurnosti s partnerom i vjera da će se prema vama ponašati dobro, ispuniti svoja obećanja i brinuti se za vezu – usko je povezano s intimnošću. Kada se poboljša intimnost, poboljšava se i povjerenje. Povjerenje i intimnost kreću se u tandemu. Kad je jedan dolje, pada i drugi. Ne može jedno bez drugog.

Kada je povjerenje zaista dobro u vašoj vezi, osjećate se emocionalno povezano s njima. Povjerenje je veliko, stoga je i prisnost velika – često i emocionalno i seksualno. Ali može se dogoditi i suprotno. Kad se povjerenje u partnera promijeni, mijenja se i vaša veza s njim, kako emocionalno tako i seksualno. Kada se smanji povjerenje, smanjuje se vaša emocionalna i seksualna bliskost.

7. Poboljšanje povjerenja poboljšava intimnost

Povjerenje i intimnost međusobno su ovisni, što znači da ako dođe do smanjenja povjerenja, onda dolazi i do smanjenja intimnosti. To znači da je rad na izgradnji povjerenja u vezi ključan dio poticanja veće bliskosti između vas. Da biste to učinili, započnite s prihvaćanjem da povjerenje nije sve ili ništa. Razmislite ovako: Povjerenje se kreće gore-dolje na skali od nula do 10 tijekom dana. Ako se osjećate povezano s partnerom i stvari idu dobro, vaša je razina povjerenja na višem kraju. Ako vaš partner kaže ili učini nešto što vam se ne sviđa, vaše povjerenje trenutno pada na ljestvici.

Neki pogriješe kad kažu da ne vjeruju partneru. Međutim, i dalje su u vezi s njima. Ako ste u vezi, vaše povjerenje u njih je sigurno na nekom broju na ljestvici jer inače ne biste bili s njima.

Da biste poboljšali povjerenje, vaš je cilj djelovati i govoriti stvari koje pojačavaju povjerenje u vašoj vezi. Pitajte svog partnera treba li im pomoć u bilo čemu ili možete li učiniti bilo što kako biste ih podržali. Vaša spremnost za pomoć pokazuje koliko vam je stalo do njih. Pokazivanje iskrene brige i podrške ono je što poboljšava povjerenje, piše Mind Body Green.

