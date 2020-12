Stalno se priča o veličini , ali šta je zapravo presudno za dobar se*s?

Je li veličina partnerovog penisa ikada predstavljala problem za vas? Mislite li da postoji neka minimalna dimenzija koja osigurava uspješnost penisa u zadovoljavanju žene? Jeste li ikada vodili ljubav s muškarcem koji ima izrazito velik penis ili, naprotiv, bili zaljubljeni u muškarca s mikropenisom?

To su pitanja i rasprave koje su uvijek aktualne jer je veličina penisa neiscrpna tema za žene, a samim time i za muškarce. No, uvijek se postavlja pitanje veličine penisa, bez da se precizira što je zapravo važnije, debljina ili dužina.

Važno ili nevažno, pitanje je sad

Činjenica je da se mnogi muškarci vole hvaliti svojim vještinama u seksu i sposobnošću da zadovolje ženu, no jednako tako je i činjenica da žene među sobom razgovaraju o svojim partnerima i o tome kakvi su oni u krevetu. A kad se načme ta tema, niti veličina penisa ne ostaje ‘neobrađena’. Točno je i da su zaljubljene žene često sklone zanemariti veličinu jer to sasvim sigurno nije jedina stvar koja im je važna u vezi. No, situacija se mijenja kad, u zrelijoj životnoj dobi i nakon više ljubavnih razočaranja, seks bez ljubavi postane nešto prihvatljivo pa tako dimenzije penisa odjednom počnu imati svoju težinu i važnost,piše Depo.

13 cm je prosjek?

Naravno, nisu svi penisi isti, no općenito se može reći da penis prestaje rasti u dobi od 16 ili 17 godina, kad obično dostigne prosječnu dužinu od 9-10 cm u stanju ‘mirovanja’. Kad je riječ o vagini, ona je u stanju ‘mirovanja’ dugačka oko 8 cm, a u trenutku kad je stimulirana i seksualno nadražena može doseći i 10 cm. U svakom slučaju, prosječna dužina penisa u cijelom svijetu iznosi oko 13 cm, no dužina može varirati od zemlje do zemlje. Primjerice:

U Italiji, Švedskoj, Norveškoj, Mađarskoj, Meksiku i Južnoj Africi, prosječne dužine penisa se kreću između 14,7 i 16,1 cm

U zemljama poput Nigerije, Kameruna, Gabona, Konga i Angole, prosječna dužina se kreće između 16,1 i 17,9 cm

U Indiji i Jugoistočnoj Aziji prosječna dužina penisa je oko 9 do 10 cm

Kako izmjeriti dužinu?

Za mjerenje dužine penisa dovoljno je da metrom izmjerite penis od pubične kosti do vrha glavića, uzevši u obzir da se dimenzije razlikuju ovisno o tome je li penis u ‘mirovanju’ ili u erekciji.

Koja je prosječna debljina penisa?

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu British Journal of Urology International pokazalo je da je prosječan opseg penisa 9,13 cm kad je u ‘mirovanju’, a oko 11,66 cm kad je u erekciji.

Je li za postizanje užitka važnija dužina ili debljina?

Kako bismo odgovorili na ovo pitanje, trebamo se vratiti na prije spomenute prosječne dimenzije vagine: previše dugačak penis mogao bi predstavljati problem prilikom penetracije koja bi u tom slučaju mogla biti bolna jer bi penis ‘ubadao’ u vrat maternice. S druge strane, ‘debeli’ penis bi mogao imati određene prednosti jer bi u kontaktu sa stijenkama vagine mogao pružiti snažniji osjećaj užitka.

Naime, vagina je u svom vanjskom dijelu, odnosno stijenkama, bogata živčanim završecima koji su vrlo osjetljivi na pritisak i stimulaciju koje vrši penis. Mnoge žene tako tvrde da je veličina bitna, ali debljina (i tehnika) ipak presudna.

No, pokušajmo biti realni. Činjenica je da većina žena orgazam doživljava stimulacijom klitorisa, a ne pukom penetracijom. Stoga bi bilo bolje da, umjesto da trčite po metar i mjerite dužinu ili debljinu penisa svog partnera, provjerite zna li on uopće gdje se točno nalazi klitoris i čemu služi. Mogli biste se iznenaditi koliko ih ima koji ne bi znali odgovoriti na to pitanje.

