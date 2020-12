Sve što ste htjeli znati o “spuštanju dole”: Kakav je osjećaj njoj, a kakav njemu?

Lily, 58

Kada ženi priuštite dobar oralni seks prolaze ju valovi ugode koji se nakupljaju u njoj sve dok ne dođe do osjećaja otpuštanja i oslobađanja što uzrokuje da vagina, ali i cijelo tijelo, drhti.

Amy, 33

Ako pričamo o oralnom seksu u početku malo škaklja jer sam ja jako osjetljiva. Na početku mi je zapravo teško izdržati koliko me škaklja pa moj partner mora biti jako oprezan i ići polagano dok se ne naviknem. Ali onda postane dobro i osjećaj je poput nekog toplog, mekog voća, kao da je netko stavio papaju ili kivi u mikrovalnu i time prelazi preko vulve. Što manje primjećujete koji dio usta vas dodiruje to bolje. Nije važno jesu li usne ili jezik samo osjećaj divnog, traljavog i toplog nereda.

Bea, 28

Mislim da dobar oralni seks ne počinje oralnim seksom. Treba me prvo pripremiti nježnim dodirima, a ne se odmah spustiti tamo. Potom je osjećaj neke tople napetosti i možeš osjetiti kako ti se mišići napinju u iščekivanju. Ne mogu reći da je osjećaj prilično mokar, vjerojatno zato što sam već u startu dosta mokra sama po sebi. Nevjerojatno je intimno stoga ću to raditi samo s osobom s kojom sam u vezi. Ne znam zašto, ali meni se čini intimnije od običnog, penetrativnog seksa. Kada dosegnem orgazam osjećam ga uglavnom u glavi, koja je puna svjetla i trnaca, dok se svi mišići u mojoj vagini stišću. Ponekad počnem štucati nakon toga, što je čudno.

Većina žena složila se da im oralni seks pruža valove ugode koji završavaju otpuštanjem ogromnog osjećaja napetosti.

Lana, 25

Dobar oralni seks je kao ništa drugo na ovom svijetu. Osjećaj podražaje, ne samo na i u vagini, nego svuda okolo. Osjećaš kao da ti se vrti, kao da ćeš se onesvijestiti. Prolaze ti trnci kroz nožne prste, osjećaj toplinu u trbuhu i možeš osjetiti iščekivanje tijela da dosegne orgazam za koji znaš da je blizu. Osjećaš ugodu u svakom dijelu svoga tijela. Znate, onaj osjećaj kada ste na velikom vrtuljku i osjećate se tako lagano, kao da lebdite? Takav je nekakav osjećaj. Ako se partner stvarno potrudi, odlutate na neko potpuno drugo mjesto. Važno je da osoba to voli raditi jer ne vole svi. A ako to radi samo da bi prije došao do ‘glavne stvari’ neće biti jednako ugodno. Onda nije vrijedno toga. I mali savjet, gledajte curu u oči. Nema ničeg boljeg nego kad vas neko zadovoljava i gleda ravno u oči.

Emily, 20

Prilično je meko i mokro kada ležite na leđima, a netko vam pruža oralni seks. Intenzivnije je ako im je jezik na klitorisu; daje osjećaj oštre, ali ugodne navale topline.

Cara, 34

Sva ugoda klitoralne stimulacije, ali bez neugodno trenja koje izazivaju prsti. Glatko, toplo i mokro.

Kelly, 27

Najbolje kako mogu opisati taj osjećaj je lagano škakljanje i trnci, ali ugodno. Jako je intenzivno i može biti preplavljujuće. Često moram reći da malo zastanu jer jednostavno osjećam kao da je to previše užitka, koliko god to čudno zvučalo. Toplo, trnci i intenzivno zadovoljstvo. Sve to skupa kada je dobro. Kada nije onda je čudno i fizički neugodno. I molim vas, nemojte gristi, prenosi podravski.

Muškarci vide oralni seks kao vrlo intiman čin. I obožavaju ga.

Dani, 25

Osobno, kada je dobro odrađen, oralni seks u meni potiče tople valove koji se gomilaju i nakupljaju i postaju sve veći. Počinje s malim, beba valovima koji rastu sve dok ne postanu pravi plimni valovi koji potom bude najbolji osjećaj koji mogu opisati jedino kao oslobađanje velike količine napetosti.

A što kažu muškarci? Kakav je muški osjećaj primanja oralnog seksa? Muškarci su svojim riječima pokušali je pojasniti što to točno osjećaju i zašto ga svi toliko vole i cijene. Što im pruža oralni seks, a da klasični ne može?

‘Jednostavno nudi nešto što obični seks ne može’

Seks je nevjerojatan, naravno, ali oralni seks pruža nešto što običan seks ne može i ostavlja vas cijelog u trncima. Posebice ako je izveden dobro. Ako znaju što rade dotaknu sva ona osjetljiva mjesta koja u seksu ne stimulirate dovoljno.

‘Više sisanja i pritiska’

Pa prilično je slično kao i normalan seks, ali s više pritiska i sisanja, ako to ima nekog smisla.

‘Dobar oralni seks je bolji od samog seksa’

Meni je oralni seks bolji od običnog seksa. Dobiješ sve prednosti seksa, ali se ja uopće ne moram truditi. Također, imajte na umu da vagina ne radi praktički ništa kod penetracije… Samo nekako, postoji tamo. Usta se mogu pomicati, jezik se pomiče i to stvara razne senzacije po penisu kojima vagina jednostavno nije dorasla. Iz moje perspektive oralni seks je više uključujući čin jer muškarac puno toga može raditi ženi dok mu ona pruža oralni seks tako da oboje mogu uživati.

‘Uz pravu ženu može biti čaroban.’

Ako ste s pravom ženom koja to voli raditi, onda je oralni seks nevjerojatan. Ako žena baš i ne voli oralni seks ili nije previše iskusna mogu biti pomalo odbojni, iskreno. Zaista ovisi s kime ste. Ne bih htio tražiti nekog tko to ne želi raditi da radi, iskreno.

‘To je jako osjetljivo područje’

To je jako osjetljivo područje tako da zaista možete osjetiti sve – jezik, usne, zube (ja baš ne volim osjetiti zube, ali znam dečke koji to obožavaju). Osjećaj je topao, intimni i budi trnce u cijelom tijelu.

‘Ranjivost koju seks ne može pružiti’

Oralni seks je oblik ranjivosti koji seks ponekad jednostavno ne daje. Veže i svojevrsnu pažljivost. kada sam bio mlađi bilo mi je neugodno da mi netko pruža oralni seks jer nisam bio dovoljno samopouzdan i siguran u sebe da bih primio toliko blisku pažnju. Fizički, dobro izveden oralni seks može izazvati trnce i ježenje po svakom centimetru vaše kože. Cijelo tijelo je u kataklizmičkom stanju, upareno s prije spomenutom ranjivošću, je nešto prekrasno i teško nadmašivo. Zato je toliko važno da muškarci žele biti jednako pažljivi prema partnerici, prenosi Metro.

