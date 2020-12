Prijave traju: Daju 11 hiljada eura za ležanje u krevetu 30 dana

vuči kao posao iz snova – ležiš i ne radiš ništa, a za to dobiješ nevjerojatnih 11 tisuća eura (83 tisuće kuna). No, i nije to baš tako lako, kažu iz Njemačkog zrakoplovnog centra (DLR), centra koji provodi studiju za NASA-u.

Njihovo će istraživanje trajati 60 dana i traže 12 dobrovoljaca, koji će od tih 60 dana polovicu provesti isključivo ležeći u krevetu. Pritom su naveli kako sudionici studije moraju ostati u krevetu 30 dana neprekidno, s glavom koja mora biti u položaju malo niže od nogu, odnosno za 6 stupnjeva.

Ko se može prijaviti?

DLR zaprima prijave na mail adresi probanden-bit@dlr.de ili pak na kontakt telefonu 02203 / 601-5347. No, prije nego razmislite o prijavi – morate znati kako dobrovoljci trebaju ispunjavati neke osnovne uvjete:

Morate imati između 24 i 55 godina

Indeks tjelesne mase BMI između 19 i 30

Biti visoki između 1,53 m i 1,92 m.

Uz to, podnositelji zahtjeva trebaju biti mentalno i tjelesno sposobni i zdravi, a voditelji studije više cijene one koje zanima njena pozadina, a ne samo ‘zarada’.

DLR je i u prošlosti provodio slična istraživanja koje se protumjere mogu poduzeti protiv degenerativnih promjena kod astronauta. Uz strogi odmor u krevetu, treba simulirati učinke bestežinskog stanja u svemiru.

– To nije nužno laka zarada. Nije to samo ležanje i odmaranje. To je muškarcima posebno teško. Studija traje ukupno 60 dana, uključujući dva tjedna aklimatizacije i dva tjedna naknadne njege – rekla je Andrea Nitsche iz DLR-a.

Istraživanje će početi u aprilu, prenosi 24sata.

