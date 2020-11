DNEVNI HOROSKOP ZA 23. NOVEMBAR 2020

Ovan

Vaša strastvena priroda se ni danas ne smiruje. Imate potrebu da se ispraznite jer vam se toliko toga već nakupilo da ne znate kud biste sa samim sobom. S obzirom an to da vama sportske aktivnosti nisu strane i da veoma blagotvorno djeluju na vaše psihofizičko stanje pokušajte da se usmjerite an taj vid izbacivanja negativne energije. Na kraju ćete se osjećati dobro i sasvim rasterećeno.

Bik

Ukoliko ste jučer dan proveli uživajući u društvu bliskih osoba, danas se možete nadati istom vidu aktivnosti koje će za cilj imati isključivo opuštanje i razmjenu informacija. Vi znate kako sebi da priuštite fine trenutke i osigurate ugodnu atmosferu. Vaš domaćinski duh bi danas mogao da se iskaže u punom svjetlu i da vas dovede do organiziranja prijateljskog okupljanja uz ručak ili večeru u vašem domu.

Blizanci

Rak

Još uvijek ste u raskoraku između želja i realnosti. Trenutno ste sebi kao cilj postavili neku vrstu poduhvata koji je ravan čudu i frustrira vas nemogućnost njegovog izvođenja. Vaša podsvijest se na ovaj način igra sa vama. Zadaje vam nemoguće misije da bi vas ponukala da uvidite u čemu zapravo leže vaša ograničenja. Neophodno je da život uzmete u svoje ruke i da se više aktivirate.

Lav

I danas su vam na umu različite poslovne kombinacije.Vaša žeđ za uspjehom je samo jedan od pokretača kad je o poslovnim aktivnostima riječ. Ono što vas istinski motivira i snažno gura naprijed je svakako novac. Vi ste vrlo dobro razmotrili mogućnosti zarade u različitim aktivnostima i sad se sasvim smišljeno planski upuštate u ostvarenje one koja je za vas trenutno najprihvatljivija.

Devica

Ako vam već ništa drugo ne uspijeva izmamiti osmijeh na usnama onda će to svakako biti vaša voljena osoba. Partner je neko ko vam trenutno daje onaj osjećaj poleta i snage tako potreban da se suočite ne sa svijetom oko sebe niti sa ljudima u njemu nego sa samima sobom. Vi ste svoj najgori kritičar i najveći faktor sputavanja u svakoj iole smjelijoj aktivnosti. Sada za promjenu počinjete da uviđate neke od svojih prednosti i vrlina.

Vaga

I danas očekujte maksimum pritiska upravo u onoj oblasti gdje ste najtanji, a to je posao. Vaša sfera interesiranja je trenutno na svemu drugom, ali gruba realnost vas vraća u poteškoće kojima ste okruženi zahtijevajući da više ne odlažete , već da se upustite u njihovo razrješavanje. S obzirom na to da ste se sasvim predali opuštenom izležavanju i čekanju da drugi obave i vaš dio zadataka, neugodnosti su neminovne.

Škorpija

Vi ćete se danas svakako osjetiti svježijima i ornijima za bilo koji vid aktivnosti. Kao da ste se regenerirali, osjećate da imate dovoljno snage da se nosite sa svim što vam se nađe na putu. Vaša volja i želja da se neštedimice date u svim sferama je za svaku pohvalu. Ipak, maksimum požrtvovanja i pažnje iz vas izvlači ljubav, odnosno, partner. Njemu na kraju krajeva možete da zahvalite za ovu energetsku injekciju.

Strelac

Još uvijek vas drži potreba za promjenom. Ukoliko ste se namjerili na neke važnije ili uopće krupnije vidove mijenjanja stvari oko vas, možda ne bi bilo loše da se malo primirite. Danas razgledajte, pustite mašti na volju, zabavite se nižući kombinacije na mentalnom planu. Pustite da prođe malo vremena prije nego se upustite u realizaciju, ma kako to vama teško bilo, zbog urođene nestrpljivosti.

Jarac

Vi ćete se i danas osjećati poletno kad je o druženjima i uopće kraćim putevima riječ. Imate potrebu da se aktivirate na tom društvenom planu i da na taj način malo pobjegnete od uobičajenih dešavanja. Činjenica je da je vašim životom zavladala dosada i da se sada panično branite od nje na taj način što ćete ju negirati i osporiti sa kratkim predahom u vidu neznatne, kratkotrajne promjene okruženja.

Vodolija

I danas ste poprilično konfuzni kad je novac u pitanju, pa ne bi bilo loše da brigu o ovom bitnom dijelu prepustite nekom drugom, partneru ili članovima porodice. Ukoliko se budete oslanjali an vlastiti nos i sposobnost poimanja vrijednosti , pogotovo ako ste na putu za zemlju u kojoj se koriste druge valute, očekujte da ćete biti an većem gubitku nego što biste to u prvi mah mogli i da zamislite.

Ribe

Za vas je osnovao još jedan divan dan. Osjećate da ste sretni samim buđenjem u prekrasnom vama poznatom prostoru. Povremeno vam se čini da je sve oko vas ljubav i život. Ne zaboravite da je slika vanjskog svijeta uvijek odraz unutrašnjih stanja, pa se osvrnite oko sebe i potražite osobu koja je dovela do toga da se u vama probude tako snažna osjećanja. Ukoliko ste u mogućnosti, veći dio dana provedite s njom,piše Mojastrolog

