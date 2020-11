Ljubav je pokretač svega – Ako nekoga volite recite mu to odmah, sutra može biti kasno

Podijelite svoja osjećanja sa osobama koje volite i recite im ono što želite već neko vrijeme da im kažete a iz nekog razloga im niste rekli. Sve može da se promijeni samo za jedan dan, a ljudi do kojih vam je stalo nisu besmrtni. Nećete zaliti za riječima koje ste rekli već upravo za onima koje niste, a htjeli ste.

Ljubav je ono što naš život čini vrijednim življenja i ne smijemo je skrivati. Život je previše kratak i prolazan. Iako neki ljudi žive duže od drugi sve nas na kraju čeka ista sudbina. Nemojte ograničavati svoju ljubav i počnite da je dijelite sa svijetom.

Pokažite ljudima oko sebe koliko vam je stalo do njih i koliko ih volite. Oni imaju pravo to da znaju, možda je upravo to ono što čekaju da čuju od vas. Možda ćete im na taj način promjeniti život, a možda ćete promjeniti i svoj.

Možda vam neće biti lako da izražite svoja osjećanja, ali vjerujte na kraju ćete vidjeti koliko je to dobro i korisno za vas. Iako vam se čini da imate mnogo vremena ispred sebe, da imate dovoljno vremena da postignete sve što želite, shvatičete sa godinama kako vrijeme brzo prolazi.

Sa svakom godinom će vam se činiti da godine prolaze sve brži i brže. Zato cijenite one koji cijene vas i volite one koji vole vas. Recite im to otvoreno i nemojte ih uskratiti svoje ljubavi. Nemojte trošiti vrijeme ušutkivanjem svog srca, trošite vrijeme da ga otvorite i pustite da govori umjesto vas,piše Infpult

