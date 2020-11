Kad čovjek voli ženu, voli je i sa celulitom: 6 stvari koje brinu žene, a muškarce je baš briga

Svaka žena ima bar jednu stvar na svom tijelu koju bi rado promjenila i koja joj smeta, ali vjerujte da vaš partner ne primjećuje svako vaše malo nesavršenstvo. Oni čak i ne vide svrhu nekih stvari koje žene rade da bi se osjećale bolje i izgledale ljepše, čak misle da su neke od tih stvari nepotrebne iako brojne žene baš zbog muškaraca se itekako trude oko tih stvari. Neke od najčešćih stvari su sledeće:

Vaš celulit: Ako ste pokazali vašem muškarcu neku od svojih slika u bikiniju, vjerujte sve što je on primjetio je vaša zadnjica. Većina muškaraca i ne zna šta je celulit i ne znaju kako on izgleda i prvo će da ugledaju vašu zadnjicu, a ne celulit.

Da li volite fudbal: Dokle god puštate njega da odgleda fudbalsku utakmicu i ne smetate mu, njemu neće smetati to što vi ne volite fudbal. Dlačice na nogama: Možda je to nešto po čemu ćete ostaviti dobar utisak na svog muškarca na prvom sastanku, ali vjerujte, kada ste u dugoj vezi muškarci za to ne mare.

Nije da žele da prestanete da se depilirate, to naravno treba da radite zbog sebe, ali oni vremenom prestanu da obraćaju pažnju na to ukoliko se naravno ne radi o prevelikom zapuštanju kada je riječ o ovome pitanju.

Koliko pijete: Ne pokušavajte da dokažete svom muškarcu da možete da popijete isto koliko i on, na kraju možete završiti tako što ćete povraćati po njemu što nikako nije ugodno, ni lijepo. Muškarcima nije bitno koliko vi možete da popijete, oni čak više vole žene koje ne piju mnogo,piše Infpult

Krijete svoju težinu, visinu ili velicinu stopala: Ako ste mu se već svidjele onakve kakve jeste to znači da mu se sviđa i vaš fizički izgled. Naročito je malo muškaraca koji obraćaju pažnju na veličinu stopala svoje partnerke. Njima jednostavno nije bitno da li nosite veličinu cipela br. 40 ili 36.

