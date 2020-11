Imaju izuzetno jaku energiju – 6 žena zodijaka koje privlače muškarce kao magnetom

Kako kaže jedna izreka ljepota je u očima posmatrača i ono što je lijepo jednom muškarcu ne mora da bude lijepo drugom. Zato drage dame nemojte da se uvrijedite ako se niste pronašle na ovoj listi. Zvaki znak Zodijaka ima ono nešto što ga čini lijepim i privlačnim.

Lav: Lavovima vlada Sunce zbog čega se žene rođene u ovom znaku posebno ističu od ostalih. One vole da budu u centru pažnje i uvijek teže ka tome zbog čega uvijek uspiju da privuku pažnju skoro svakog muškarca.

One imaju dobar smisao za humor i veoma su entuzijastične zbog čega bi svaki muškarac poželio da je ima pored sebe. Talentovana je, ambiciozna i ima jaku ličnost što joj omogućava da postiže sve zacrtane ciljeve. Strijelac: Žene rođene u znaku Strijelca su avanturisti i veoma su hrabre.

Veoma su smirene i vjeruju da će se svari uvijek biti onakve kakve treba da budu. One nikada ne gube nadu i to je ono što muškarce impresionira. Njima je potrebna ovakva žena kako bi lakše prebrodili teške trenutke u životu. Ponekad znaju biti veoma nepredvidive, što može da zabrine neke muškarce. One su neko ko uvijek brine za osobe koje su joj drage.

Škorpija: Škorpije neizmjerno vole i vezaće se za partnera samo u sličaju da znaju da je on onaj pravi. Sa njom će muškarac uvijek da iskusi nešto novo i stekne novo iskustvo. Sa njima nikada nije dosadno jer su spremne uvijek da iznenade svog partnera sa nečim novim.

Jednom kada se otvori svom partneru ona je brižna i vijerna i ako uspijete da osvojite njeno srce dobićete najposvećeniju ženu od svih. Jarac: Žene rođene u ovom znaku znaju ponekad da izgledaju hladne i distancirane, ali su ipak znaju kako da budu najbolji partneri. Da biste dobili to od nje morate prvo da zadobijete njeno povjerenje.

Ona zna kako u određenim situacijama da privuče pažnju. Ona je veoma velikodušna i dovoljno inteligentna da vidi kada ljudi žele da je iskoriste i manipulišu sa njom. Prvo što muškarci primjete kada se pojavi žena rođena u znaku Jarca je njena eleganvija.

Vodolija: Ove žene vladaju svijetom. One se uvijek bore za slobodu i jednakost. Svakoj situaciji pristupaju drugačije od drugih i rijetko traže tuđu pomoć. Uvijek želi da bude nezavisna i jaka zbog čega sve radi po svome. Ona je sama odgovorna za sebe i nije joj potreban muškarac da bi bila srećna. Ona zna kako da se odbrani, ima izoštren um koji joj uvijek pomaže da se izvuče iz svake situacije.

Ribe: Žene Ribe privlače muškrce kroz svoje samopouzdanje. Ne boje se svojih osjećanja i govore otvoreno o njima. Ona će se pobrinuti da u vezi ne dođe do rutine i uvijek će se truditi da održava strast. Ona zna da je za vezu potreban zdrav odnos i povjerenje. Dobro razumije svog partnera i pomaže mu da prepozna i pokaže osjećanja. Zna koliko je muškarcu potrebna sloboda pa ga nikada neće forsirati na stvari koje on ne želi,piše Infpult

