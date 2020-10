Kako lažu znakovi Zodijaka: Ovan pocrveni a Ribama sve na licu piše

Ovan: On voli istinu i pravdu ali će često osjetiti potrebu da slaže i to ćete prepoznati po tome što se zapali u licu. Oči mu se širom otvore i nervoza zbog laganja naprosto izbija iz njega.

Bik: On kad laže to su uglavnom sitne, beznačajne laži koje su samo prečica do ostvarenja njihovih želja.

Blizanci: Da stvar bude najbolja, iako izmišljaju pikanterije i ljudi to nerijetko prepoznaju, toliko su u tome dobri da im to gotovo niko ne zamjera.

Rak: Rakovima je laganje jedan od načina uvjeravanja bližnjih da je sve u najboljem redu, čak i u onim trenucima kada nije.

Oni većinom lažu iz dobre namjere.

Lav: Lav je vrlo direktan znak i ugodno im je govoriti istinu, pa kad pokušaju lagati, ne samo da se osjećaju prisilno i neobično, već se i lažno prikazuju. Totalno se izgube.

Djevica: Ono što ih odaje u laganju je njihov ton, koji je ili monoton ili stvarno tih.

Vaga: U njihove je laži moguće povjerovati baš zato što s njima ne pretjeruju, a ljudi najčešće ni ne shvaćaju da su im lagale.

Škorpija: Lažu uglavnom zbog svoje obazrivosti zahvaljujući kojoj analizraju svaki dijelić svake situacije u kojoj se nađu da bi na kraju rekli laž za koju zaključe da je najjača karta u špilu.

Strijelac: Kada osjete potrebu lagati, na licu ćete im primjetiti strah. Kada lažu plaše se da ćete ih provaliti i to je očigledno.

Jarac: Jarci mrze lagati, a kad se osjećaju primoranim lagati, to traje predugo. Zapetljaju se u svojim lažima i to na kraju postaje prava komedija.

Vodolija: Njihove su laži najčešće predobre da bi bile istinite, ali ih serviraju na toliko dobar način da im malo ko ne povjeruje.

Ribe: Ribe se osjećaju grozno kad lažu i njihove se emocije pokazuju po cijelom licu. Ribe su vrlo izražajne, što je divna osobina. Njihove riječi pričaju jednu priču, a njihovo lice priča drugu, piše “Pult24“.

