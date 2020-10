Retrogradni Merkur već uveliko mrsi konce, a ova 3 znaka će najteže pogoditi: Kome slijedi vrlo turbulentan period

Period retrogradnog Merkura počeo je 15. oktorba i trajat će sve do 4. novembra, a šta zapravo u praksi to znači? Ovaj astrološki period je uvjiek vrlo turbulentan i može imati dugoročne posljedice. Sada dolazi nam u znaku Škorpije, a to znači da ima jedan glavni zadatak – da očisti sve staro i nepotrebno, te da na površinu izbaci sve što smo do sada skrivali.

I dok neće nužno svima donijeti negativne aspekte i dešavanja, čak će nekim znakovima posebno prijati ovi dani, sjedeća tri znaka bi ipak trebalo da povedu računa!

Djevica

Retrogradni Merkur prouzrukovaće haos u svakoj sferi vašeg života, a uticat će i na vašu besprijekornu organizavnost i analitičnost. Imaćete problema sa komunikacijom – mnogi će vas pogrešno razumijeti, kao i vi njih!

Zato budite vrlo jasni i konkretni u svakom razgovoru, a posebno kada je riječ o pisanoj komunikaciji.

Takođe, ako imate neke tajne vodite računa šta kome pričati – u ovom periodu bi lako moglo da se sazna za njih.

Škorpija

Retrogradni Merkur je u vašem znaku, pa morate da budete spremni da njegov uticaj osjetite više od ostalih znakova.

Preporuka je da pokušate da zadržite kontrolu nad svojim mislima i da shvatite da je većina istih produkt retrogradnog kretanja Merkura. Zadržite nadu da će uskoro biti bolje.

Nemojte se začuditi ako vas iznenade stresne situacije i zbrka tamo gdje je niste očekivali. Budite spremni na negativne rasplete i ostanite smireni – sve će vrlo brzo doći na svoje .

Blizanci

Kako je Merkur vaša vladajuća planeta, njegovo retrogradno kretanje će vas najteže pogoditi.

Nećete uspjeti da zadržite fokus ni na čemu, a o koncentraciji možete samo da sanjate. Ne pokušavajte da se borite protiv toga, već prihvatite tu nametnutu pauzu i posvetite se sebi i svom zdravlju.

Sve projekte i planove koje možete stavite na čekanje, i odložite ih za neke dane kada budete imali više elana i energije, piše “Žena“.

