VIKEND HOROSKOP – Nekome će ovaj VIKEND donijeti LJUBAVNA IZNENAĐENJA

Ovaj vikend bi za Vas mogao da donese posebnu energiju, na koju dugo očekujete. Postaćete svjesniji svojih pravih mogućnosti i željni da ih uspijete ostvariti što prije. Ali potrebno je ipak malo strpljenja. Jer ovaj vikend samo donosi nove šanse za Vas. Potrebno je prvo da osmislite strategiju pa tek onda krenete u akciju ostvarivanja.

BIK

Bikovi bi tokom ovog vikenda mogli da konačno upoznaju svoju srodnu dušu. Srešćete nekoga koga dugo niste vidjeli, i nećete vjerovati da niste prije primjetili koliko je ta osoba posebna. Zaljubićete se jedno u drugo, onako instant poslije prvog ponovnog viđenja. Osjećaćete se kao malo dijete koje konačno ponovo može da ode u zabavni park.

BLIZANCI

Blizanci bi tokom ovog vikenda mogli da imaju manje potekoće na poslu. Nadređeni Vas neće shvatati ozbiljno što se tiče Vaših ideja. A to će Vas zaista mnogo pogoditi, pogotovo Vaš ego. Zbog toga ćete pokušati pronaći novo radno mijesto na kojem će Vam poklanjati više pažnje i razumjevanja. Ne brinite, uspijećete nekako da se izborite.

RAK

Rakovima bi ova vikend mogao donijeti bezbroj novih zavrzlama i problema. A u to ste se upetljali tako to niste na vrijeme završavali Vaše obaveze. Već ste sve ostavljali za zadnji trenutak. To će Vam se sada obiti o glavu, i idući put ćete dobro razmisliti da li ćete nešto ostavljati da završite sutra. Ili ćete ipak svoje obaveze i zadatke rješavati na vrijeme.

Lavovima će ovaj vikend donijeti mnogo strasti i uživanja . To bi mogao biti vikend za kratkotrajnu avanturu, a možda se pretvori ipak u nešto više. Sve je to do Vas i šta Vi ustvari želite. Zavisi da li je Vaša želja da još dugo uživate u slobodi ili ipak da se skrasite sa nekim. Poslušajte Vaše srce i odgovorite sami sebi na to pitanje.

DJEVICA

Djevicama će ovaj vikend donijeti malo odmora i mira. Završili ste sve svoje obaveze, i sada je vrijeme da malo i Vi odmorite. Preopterećeni ste tokom ovog perioda sa ogromnim brojem obaveza. Ali na svu sreću, uspjeli ste veliki broj njih da rješite. To je sve zahvaljujući Vašoj upornosti i trudu koji ulažte u svaki zadatak.

VAGA

Vage bi tokom ovog vikenda mogle da upoznaju svoju srodnu dušu. I to baš u nekom izlasku ili na nekom javnom mjestu. Oduševićete tu osobu svojim izgledom i šarmom, da će poželjeti da Vas osvaja do kraja života. To će Vam mnogo imponovati, pa ćete ipak toj osobi dati šansu da Vam se dokaže. Ukoliko uspije, ko zna…možda se to ipak pretvori u nešto više i ozbiljnije.

ŠKORPIJA

Škorpijama će ovaj vikend donijeti brojna ljubavna iznenađenja u kojima će uživati. Voljena osoba će Vam pokloniti maksimalno svoje pažnje, a Vi ćete uživati u tome. A tu su i strastvene noći koje ćete provoditi zajedno. To je ono što Vam je trebalo i što duže vrijeme priželjkujete. Trebalo Vam je to kako bi se odmorili i opustili od silnih obaveza i problema,piše Ljubavna adresa.com

STRIJELAC

Strijelčevima će ovaj vikend biti pun obaveza. Bez obzira da li bili zaposleni ili ne, imaćete pregršt obaveza za završiti. A veće ste umorni i samo želite da odete negdje na ljetovanje ili prosto mali odmor kod kuće. Može za Vas i neka masaža, manikir i pedikir…samo da napokon odmorite svoje umorno tijelo i mozak. Ali ne brinite, odmor dolazi i uživaćete u ljetu negdje na plaži.

JARAC

Jarčevima ovaj vikend donosi nešto nevjerovatno u ljubavi. Iako Vi na prvi pogled djelujete kao neko hladan i bez emocija, u Vama ustvari kuca jako toplo srce. Moguće je da ćete tokom ovog vikenda upoznati svoju srodnu dušu. Ali pazite ako je on neko mlađi, jer ta veza uopšte nije moguća. To će Vam donijeti samo patnju, jer on nije za Vas.

VODOLIJA

Vodolijama ovaj vikend donosi mir i opuštanje kod kuće. Iako Vi priželjkujete neki ludi provod, od njega ništa neće biti. Čak iako pokušate biće to propalo već u startu. Posvetite se sebi tokom ovog vikenda, napunite baterije i razmislite šta želite od svog života. Poslije vikenda, iduća sedmica Vam donosi nešto posebno. Spremite se da budete šokirani…

RIBE

Ribama ovaj vikend donosi novu ljubavnu ali i poslovnu ponudu. Očekuju Vas jako bogati ljudi koji žele da budete dio njihove firme ili ljubavnog života. Ovo Vam je prilika iz snova koju već duže vrijeme priželjkujete. A pošto ste jako lijepi i šarmantni, možete da dobijete obje šanse. Na Vama je samo da se pokrenete i prihvatite ono što Vam život nudi.

