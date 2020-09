Mjesečni horoskop za listopad/oktobar 2020. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Prvi dan 10. mjeseca je pun Mjesec u Ovnu, što nam nagovještava dosta dinamičan mjesec. Kako je Ovan vatreni znak, a Mjesec vladar vodenog Raka, onda naše emocije mogu biti uzavrele kao voda u ekspres loncu. Venera, planet ljepote, ljubavi, imetka prelazi 02. u Djevicu i bit će tu do 28.10..

Mnoge osobe će biti zaokupljene detaljima, raznim sitnicama, analiziranjem, vanjskim izgledom. Zaokupljenost svim i svačim može vas odvesti do uništenja svake prirodnosti i spontanosti. Oko 11. Venera će biti u trigonu s Uranom što mnogim osobama daje dobro sklapanje poslova, iznenadne dobitke, brze ulaske u veze, kako ljubavne tako i prijateljske, što ne donosi obaveznu dugoročnost.

Zatim Venera pravi opoziciju s Neptunom oko 18. pa trebate biti oprezni da ne budete zavedeni, prevareni ili da vam je optimizam prenaglašen. Zatim u drugoj polovici mjeseca Venera pravi lijepe trigone s Jupiterom, Plutonom i Saturnom što će mnogim znakovima dati povoljne poslovne mogućnosti, financijske prilike, planiranja i projekte na duži vremenski period.

Naglašeni su od ranije poslovi koji se nisu mogli završiti. Zatim, s inozemstvom i stranim firmama. Ovaj period može biti vrlo naklon i moćan. Mlad Mjesec se događa u Vagi 16. i bit će u opoziciji s Marsom i kvadratu s Jupiterom, Plutonom i Saturnom pa trebate obratiti pažnju na partnerske odnose kako emotivne tako i poslovne, obiteljske rasprave. Može biti izražena nesigurnost, pretjerivanje, naboj emocija, ishitreni postupci i riječi mogu vas dovesti do konflikta.

Merkur će biti retrogradan u Škorpionu od 14.10. do 28.10. i poslije se vraća ponovo u Vagu. Njegov tranzit će većinu mjeseca biti u opoziciji s Uranom pa možete očekivati iznenadna događanja, kritike, preokrete u financijskom pogledu kod vas ili vašeg partnera. Misli su stalno prisutne i neke nove filozofije života.

Pred sami kraj mjeseca i Sunce iz Škorpiona pravi opoziciju s Uranom iz Bika što daje jednu veliku ekscentričnost, impulzivnost, nervozu. Idete svojim putem ne obraćajući pažnju i ne razmišljajući mnogo što bi drugi mogli pomisliti, već vi želite biti jedinstveni i originalni.

Šta mogu očekivati pojedinačni horoskopski znakovi?

OVAN

Dragi Ovnovi, kako već prvog imate pun Mjesec u vašem polju i retrogradni vaš vladar Mars u opoziciji sa Suncem iz Vage, onda će biti potrebno da se izborite za svoje želje i da se opredijelite što i kako dalje.

Sada može sve teže i sporije ići u poslu, što vas pravi nervoznim i nestrpljivim. Sve dobro trebate osmisliti, tako da u drugoj polovini studenog/novembra sve krene kako ste planirali.

Mnogi Ovnovi trebaju biti spremni za nove ideje i poslove posebno kada je suradnja sa strancima u pitanju. Emotivno, strasti vas nose pa se brzo zaljubite i želje idu ka tome da nešto mijenjate.

Pojedinim Ovnovima može se pojaviti ljubav iz prošlosti. Vi ste dosta nesmotreni kada je ljubav u pitanju i strast, stoga pazite da se ne upletete u nešto što vam nije jasno. Moguća glavobolja i problemi sa sinusima.

BIK

Dragi Bikovi, skoro cijeli mjesec će vaša planeta Venera biti u Djevici pa vam daje odlične prilike da harmonizirate vaše poslovne odnose s kolegama.

Mnogi pozitivni komentari sada će vam goditi pa čak i poneka negativna kritika može vam dobro doći. Vrlo uspješan mjesec i vaša volja da pobijedite u poslu može vas uvesti u natjecateljski duh.

Vaša upornost i ambicioznost donosi vam neizbježan uspjeh. Emotivno, ovaj mjesec planete donose izazov, može doći do problema pa budite strpljivi i odmjereni. Moguće je da sve shvaćate osobno i da vas čak i sitne stvari izbace iz takta.

Bitno je da promijenite neku rutinu i komunikaciju s partnerom dovedete u balans. Slobodni Bikovi mogu imati dosta druženja, neobaveznog flerta dok se ne pojavi prava osoba za njih. Više spavajte i vježbajte.

BLIZANCI

Dragi Blizanci, vaša planeta Merkur je skoro cijeli mjesec u Škorpionu, gdje će biti i retrogradna pa bi mogli imati dosta lijepih prilika za prodaju, kupovinu, odnose s javnošću i komunikaciju.

Mnogi Blizanci mogu dosta putovati i kretati se poslovno. Neka nova poznanstva i druženja će biti svakako značajna pa ih održavajte.

Nezaposleni Blizanci bi trebali prihvatiti posao koji im se nudi bez obzira na to što nije to posao koji žele. Uslijed druženja i timskih radova vi možete upoznati nekoga tko vam može pomoći da dođete do pravog posla i spojiti vas s važnim osobama.

Emotivno kod mnogih je dosta dobra situacija pa ipak vi želite da vaš partner nauči već jednom što vi volite, a što ne. Vi mnoge stvari znate i poštujete pa to zahtijevate i od partnera.

Možete očekivati dosta interesantan mjesec posebno kada je seksualnost u pitanju. Slobodni Blizanci mogu iz jednog poznanstva ući u emotivnu vezu. Izbjegavajte emotivnu napetost i zapisujte svoje snove.

RAK

Dragi Rakovi, iako će biti dosta napora i napetosti na poslu, izdržite, jer vas to vodi do uspjeha. Mnogi Rakovi mogu se naći na poslovnoj prekretnici ili da budu prisiljeni donijeti odluku pa dobro odvažite za i protiv prije nego donesete odluku. Bitno je da ta odluka bude donesena prije retrogradnosti Merkura, do 13.10..

Kako će biti pun Mjesec u vašoj kući karijere 01.10. to će biti vrlo turbulentno na poslu gdje možete reagirati burno uslijed emotivnog disbalansa pa pripazite na odluku.

Emotivno je dosta pozitivan period i interesantan pa mnogi Rakovi mogu ući u nešto dublje s osobom na položaju ili se zapitati da li da ostanu samo poznanici.

Vaša pojačana energija i libido može vas ubrzati i još dublje vezati za vašeg partnera. Slobodni mogu cijeli mjesec provesti flertujući i zabavljajući se, bez potrebe za nekom dubljom vezanosti i ljubavi, samo zaljubljivanje. Više se odmarajte.

LAV

Dragi Lavovi, vama je ovaj mjesec naklonjen za sve vrste poslova, što god da pokrenete. Sve zamisli i projekti koji su u vašim mislima i na djelu, sada će biti završeni. Pojedini Lavovi koji su planirali sada uložiti u neki nov posao, sada mogu to sprovesti u djelo.

Ne brinite o financijama, jer one dolaze u ovom mjesecu. Emotivno kod zauzetih Lavova može doći do nekih neslaganja i svađa.

Potrudite se da imate razumijevanja i malo više suosjećanja prema partneru. Saslušajte partnera i ne tumačite pogrešno da ne dođe do još žešće svađe. Ovaj put osjećajnost bi mogla mnoge stvari i nesporazume riješiti.

Slobodni Lavovi trebaju pustiti srcu da ih vodi do voljene osobe, a ne slušati što im drugi pričaju. Da bi bili uspješni i skoncentrirani trebate više spavati i odmarati se, prenosi “Atma“.

DJEVICA

Drage Djev

ice, kod vas je naglašeno polje financija i sve će biti vezano za to polje. Ako niste vješti kada su ulaganja u pitanju, onda se najbolje posavjetovati sa stručnom osobom. Nije dobro da izgubite balans kada su financije u pitanju.

Pojedine Djevice koje očekuju uspjeh mogu ga sada zaslužno dobiti. Kako će vaš vladar Merkur biti retrogradan, pazite da vam se ne potkradu neke greške posebno ako se radi o ciframa i novcu.

Vaš šarm i ljubaznost sada vas mogu višestruko dovesti do vašeg cilja i uspjeha. Emotivno može biti problema posebno ako nema kompromisa s vaše strane.

Dobro treba poslušati sebe i drugu stranu pa onda odmjeriti. Pojedine Djevice mogu imati pomućene emotivne odnose zbog nedostatka novca. Pokušajte se primiriti i ne promatrajte sve s materijalne strane.

Čak i neke vaše prijatelje možete živcirati s tom pričom. Izbjegavajte napetost i previše razmišljanja o svemu i svačemu.

VAGA

Drage Vage, ovo je vaš najbolji mjesec pa možete imati dobru komunikaciju i sve vrste otvorenih razgovora pa ako vam je to zanimanje sada vam predstoji uspjeh. Diplomatski razgovori i uvjeravanje vam također ide od ruke.

Sve vrste reklama sada možete promovirati jer će biti uspjeh zagarantiran. Elokvencija vam je na najvišoj razini, što sada trebate iskoristiti. Emotivno, za sve što vam je u mislima i na duši sada možete iskomunicirati s partnerom. Svi vaši razgovori mogu biti konstruktivni bez vrijeđanja pa će dogovor biti efektan.

Mnoge Vage će postići dobar dogovor i razumijevanje za budućnost vaše veze. Uslijed iskrenog razgovora i dinamičnog perioda vi možete imati sklad i lijep seksualni život.

Vage koje su slobodne ako ne upoznaju osobu koja ih zadovoljava, one će i ostati slobodne. Izbjegavajte ljude koji su negativni i koji vam ne odgovaraju, već se posvetite sebi i dragim osobama.

ŠKORPION

Dragi Škorpioni, vi možete biti u energiji da više pažnje posvetite kolegama s posla i da produbite odnose. Kada je tim kompatibilan onda su ishodi vrlo korisni.

Odličan je period za posao, posebno ako radite neki posao koji je povezan s humanim radom, većim zajednicama i masama ljudi. Merkur će biti u vašem znaku pa će komunikacija biti vrlo važna.

Ipak obratite pažnju u drugoj dekadi mjeseca da ne dođe do nekih nesporazuma. Možete pokrenuti nešto novo u svom poslu pa da budete prvi i originalni. Emotivno, može doći do zbližavanja s partnerom, dok pojedine osobe mogu ishitreno ući u vezu pa tako i nestati iz nje.

Mnoge novine u vezi i vaša razna maštanja sada mogu svašta pokrenuti i produbiti vašu vezu ili brak. Sve se odvija u najljepšim emocijama pa se opustite i uživajte.

Slobodni Škorpioni trebaju spustiti svoje kriterije i progledati poneku sitnicu i nepravilnost kroz prste, jer ideali ne postoje. Obratite pažnju na vašu impulzivnost i reakcije, više se izolirajte i odmorite.

STRIJELAC

Dragi Strijelci, sada je kod vas bitna preciznost, točnost i analitičnost s dobrom organizacijom. Mnogo posla i sitnih detalja treba da se uradi. Vaša brzina i efikasnost će uroditi plodom bez obzira čime se bavite.

Vrlo je bitna koncentracija i istrajnost pa će ishod biti bolji od očekivanog. Mnogim studentima i učenicima uopće sada je dobar period s naklonom sreće.

Mnogi Strijelci točno znaju procijeniti što mogu i koliko pa se toga i držite. Emotivno, mjesec prepun strasti je ispred vas pa ljubav i toplina jednostavno isijavaju iz vas. U ovom mjesecu bitna vam je fizička ljubav i seks pa dajete sve od sebe da tu vašu želju zadovoljite.

Sigurno je da vam partner ne može odoljeti pa čak ako želite i bebu sada je povoljan period. Kako je Mars u vašem petom polju onda i ako imate djece, vi dajete više ljubavi i pažnje njima.

Slobodni Strijelci trebaju više izlaziti družiti se da bi upoznali zanimljivu osobu ili čak je moguće preko interneta. Zdravlje vam je dobro i zračite sretno.

JARAC

Dragi Jarci, kod vas se mogu događati neke iznenadne promjene na poslu. Uglavnom se nastavlja poslovnost prethodnog perioda.

Pojedini Jarci mogu se vratiti na neki raniji posao. Svakako da nove promjene donose sa sobom i bolju priliku, a samim tim i veće financije.

Emotivno vama je obitelj na prvom mjestu. Mnogi Jarci razmišljaju o svom djetinjstvu i bezbrižnosti pa će vam to i odgovarati. Ako imate partnera i djecu, vi sretni i zadovoljni gledate kako vaši odnosi lijepo napreduju.

Pojedini Jarci kod kojih se ništa novo ne događa, sada će razgovarati s partnerom pa se odnosi mogu okrenuti na bolje.

Slobodni Jarci prilikom nekog izlaska ili putovanja upoznaju interesantnu osobu s kojom mogu ući i u nešto dublje. Posvetite se sebi i uživajte u onome što volite.

VODENJAK

Dragi Vodenjaci, vi trebate slušati svoju intuiciju i ne trebate se dekoncentrirati sa sitnim detaljima i problemima na poslu.

Kako god bude, vi ovaj put učite kako da vas ne pogađa mnogo nemogućnost da sve napravite kako ste mislili. Vjerujte u sebe i svoju intuiciju, budite racionalni.

Moguće su i financijske promjene uslijed nekih problema na poslu. Ipak na kraju, shvatit ćete da je dobro što se baš ta promjena dogodila.

Emotivno, na zauzete osobe partner će izvršiti veliki utjecaj. Kako ste slabi na partnera, iako vam se neke stvari ne sviđaju, vi ipak popuštate.

Bez obzira bili zauzeti ili slobodni, vi ovaj mjesec imate želju i puno strasti za ljubav. Slobodne osobe mogu imati neobavezne avanture i seks. Izbjegavajte sebičnost pa će sve biti dobro. Zdravlje je dobro.

RIBE

RIBE

Drage Ribe, dobra komunikacija i sve vrste timskog rada sada vam može donijeti dobrobit. Kako vi imate sposobnost slušanja dok vam netko nešto priča i intuiciju za točne informacije, onda nema problema za vas.

Ništa bitnije se ne mijenja na poslu osim što je Merkur retrogradan u drugoj polovini mjeseca pa dobro obratite pažnju što pričate i dobro razmislite prije nego nešto kažete ili odreagirate.

Moguće je da se i neka iskušenja od ranije ponove, stoga pazite. Emotivno, u obiteljskim odnosima ili s partnerom, moguće je da budete imali neke konflikte. Sada oboje možete istjerivati tko je u pravu ili tko je pametniji.

Sagledajte sve pa onda donosite odluku za zajednički cilj. Kada je riječ o intimi, ne budite sebični, već gledajte sve u cijelosti, što može učiniti čuda za vašu vezu.

Slobodnim Ribama se mogu ostvariti njena maštanja. Izbjegavajte nervozu, emotivne izljeve i gledajte da se opustite.

Ništa bitnije se ne mijenja na poslu osim što je Merkur retrogradan u drugoj polovini mjeseca pa dobro obratite pažnju što pričate i dobro razmislite prije nego nešto kažete ili odreagirate.

Moguće je da se i neka iskušenja od ranije ponove, stoga pazite. Emotivno, u obiteljskim odnosima ili s partnerom, moguće je da budete imali neke konflikte. Sada oboje možete istjerivati tko je u pravu ili tko je pametniji.

Sagledajte sve pa onda donosite odluku za zajednički cilj. Kada je riječ o intimi, ne budite sebični, već gledajte sve u cijelosti, što može učiniti čuda za vašu vezu.

Slobodnim Ribama se mogu ostvariti njena maštanja. Izbjegavajte nervozu, emotivne izljeve i gledajte da se opustite.

