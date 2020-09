Napravit će vam pakao od života: Ova 3 znaka Zodijaka su najokrutnija

Oni uživaju u tuđoj patnji. Okrutni su, zlobni i osvetoljubivi, a ako im se zamjerite, često ćete zbog te odluke višestruko zažaliti.

Astrologija otkriva koji su najokrutniji od svih znakova Zodijaka:

Škorpija

Škorpija je najokrutniji od svih znakova. Oni nemaju problema da zgaze nekoga ko im se nađe na putu i/ili manipulišu njima da bi dobili ono što žele.

Okrutni su i obično nemaju nikakvog saosjećanja prema ljudima koje povrijede, štaviše, ponašaju se kao da su oni krivi što su im se našli na putu. Jedna od stvari koje Škorpije rade jeste to što pričaju o pretpostavkama koje o vama imaju (o vašim motivima, namjerama i vrijednostima) i reaguju na njih bez da otkriju jesu li te pretpostavke istinite. Teško je braniti se kad ste optuženi za stvari koje nisu nužno istinite. Škorpija voli da drži ljude van ravnoteže, tako da kad udare, njihove žrtve se lako raspadaju.

Ovan

Jak je na riječima, a njegove izjave mogu da budu pune otrova. Okrutni su kad ih neko naljuti ili uznemiri, i to kod njih podstiče bujicu zlobnih izjava, a da ni na sekund ne razmisle o tome kako će to povrijediti drugu osobu ili kako će to izgledati.

Oni su takođe toliko konkurentni da mogu da budu odvratni kao pobjednici i najgori gubitnici. Bilo kakvo takmičenje s Ovnom može vas dovesti do toga da iskusite njihov otrov i zlu „duhovitost“. Kad se ohladi ili postane svjestan šta radi, smiriće se i ponovo postati zabavni šarmer. Ali povredu neće brzo zaboraviti.

Lav

Lavovi su toliko popularni i harizmatični da ih je teško ne voljeti. Ali, kad se osjete ugroženo ili da im neko preotima centar pažnje, brzo postaju nemilosrdni i samo će čekati pravi trenutak da vas rastrgnu na komadiće.

Čini se da Lavovi znaju tačno kako da izvrše svoju osvetu koja će slučajnim posmatračima izgledati slučajno ili bezazleno, a žrtvu će u potpunosti uništiti. Oni će igrati prljavo i neće se suzdržavati ako namjeravaju da vas unište. Nikad nije dobra ideja zamjeriti se Lavu jer njihove kandže ostavljaju duboke ožiljke, piše “Krstarica“.

