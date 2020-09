Ovi horoskopski znakovi najbolje se nose sa stresom

Tijekom stresne situacije vrlo je normalno postati nervozan. Ne možemo razumjeti što učiniti i kako upravljati svime. To nas čini impulzivnima i skloni smo pretjeranom reagiranju na sve. No kad se to dogodi, važno je ostati smiren kako bismo najbolje vladali situacijom. Prema astrologiji, neki horoskopski znakovi bolje podnose stres nego drugi. Oni ostaju smireni čak i u najgorim situacijama, prenosi Pinkvilla.