Mjesečni horoskop za oktobar 2020. godine: Lavovima napeto na poslu, Djevicama nestabilno na polju finansija, Škorpija da se potrudi oko partnera

…Rak se bavi odnosima sa prijateljima, Lavovima napeto na poslu, Djevicama nestabilno na polju finansija, Vaga troši više nego što zarađuje, Škorpija da se potrudi oko partnera, Strijelac mora vrijedno da radi, Jarac krije tajnu, Vodolija bi trebalo da poradi na sebi, Riba da povede računa o ishrani, piše sajt “Horoskopski znakovi“.

OVAN

Na početku ovog mjeseca morate da se koncentrišete na završavanje ranijih obaveza kako vam cijeli mjesec ne bi bio previše naporan i previše aktivan. Ako ne završite ranije zadatke nećete imati vremena za odmor, relaksaciju, ali i dobar provod. Odvojite dobar dio dana za poslovne aktivnosti, a kraj dana ćete imati za viđanje za prijateljima i porodicom. Ako želite da ostvarite veću finansijsku dobit morate više da se trudite.

Upoznat ćete jednu interesantnu osobu tokom treće sedmice u ovom mjesecu. Ipak, znate da vi nikada ne bi mogli da prevarite vašeg partnera, previše je ljubavi i emocija između vas. Mnogi parovi prolaze kroz krizu, naročito kada je veza dugačka i kada emocije splasnu. Stalno morate da radite na usavršavanju vaše veze i da tražite rješenje za probleme kojih će biti sve više.

Osjetljivi ste na promenu vremena i kako mesec prolazi tako će da vam bude sve napornije i teže da se prilagodite vremenskim uslovima. Na svaku najmanju promjenu vaš organizam reaguje burno i prosto nemate snage da radite bilo šta. Ipak, vaš organizam je takav i morate mu dati vremena da se aklimatizuje i da se privikne na novu rutinu.

BIK

Sasvim neočekivano ćete biti uhvaćeni u tuđoj zamci iako ni sami nećete da shvatite o čemu se tu radi. Nikada ne treba da se ispriječite između dva prijatelja koji su u svađi, morate ih pustiti da sami riješe sve njihove probleme. Potrebno je vrijeme za to, ali ako se umiješate možete stvari da zakomplikujete još više a to svakako ne želite.

Pokušajte da sačuvate čast i ugled čak i ako je očigledno da je vašoj ljubavnoj vezi došao kraj. Nemojte se svađati preko prijatelja i nemojte prljav veš iznositi u javnost, to je jako ružno i samo ćete biti oboje povrijeđeni zbog toga. Ako je moguće, ozvaničite kraj veze a detalje nemojte nikome da otkrivate. Bez obzira ko je kriv, što je sada najmanje važno, mnogo je važnije da i pored svega ostanete u dobrim odnosima, sami ćete se bolje osjećati.

Trudite se da popravite odnos sa jednom osobom sa kojom se niste razišli mirnim putem, ali vam ta osoba još uvijek nije oprostila neke stvari i zbog toga će pomirenje morati da sačeka. Mnogo puta ste do sada patili za propuštenim prilikama, ovo će biti jedna od njih, ali će vam poslije nekog vremena biti lakše da shvatite svoje greške i da izvučete lekciju iz njih.

BLIZANCI

Kraj godine se bliži kraju a vi se osjećate kao da još dosta toga niste uradili i da nećete ni imati vremena da završite. Osjećate se kao da vrijeme leti a vi ništa ne postižete da učinite, i što se više trudite i što se više žurite, osjećate da vrijeme teče kao ludo i samim tim vam se stvara još veći pritisak. Osvrnite se oko sebe i pogledajte šta sve propuštate, nemojte da dozvolite da izgubite život provodeći ga na radnom mjestu, umjesto da ste negdje u provodu gdje možete da naučite mnogo više o životu nego od kolega.

Ako se bavite privatnim poslom, moguće je da ćete imati velike rashode i da će vam biti potrebno malo više vremena da sve troškove platite na vrijeme. Od ovog mjeseca će vam se smanjiti priliv ali će već od sljedećeg mjeseca biti malo bolje. Imat ćete snage da se izborite sa svim nevoljama koje su vas snašle ali ćete od toliko stresa ipak osjećati neka zdravstvena pogoršanja.

Kada je riječ o ljubavi, miran i stabilan period je pred vama, bez obzira da li ste u kraćoj ili dužoj vezi, ili u braku. Vi i vaš partner funkcionišete fenomenalno, slične ste osobe i volite mirno veče uz neki dobar romantični film, jako se dobro razumijete čak i kada ne komunicirate, i tačno znate šta vam prija i nadopunjujete se kada ste zajedno. To je osjećaj koji se u današnje vrijeme rijetko može ostvariti sa osobom suprotnog pola…

RAK

Sticajem okolnosti ovaj mjesec ćete početi veoma radno a kako vrijeme bude prolazilo imaćete više vremena za druženje sa vašim prijateljima i porodicom. Na poslu situacija nije sjajna. Iako vas svi tapšu po ramenu i smješkaju vam se, ima dosta kolega na poslu koji jedva čekaju da vam vide leđa. Vi ne znate tačno zbog čega ima toliko negativnih ljudi koji se prave fini, ali vjerovatno se plaše da ne ostanu bez posla. Ipak, ne volite kod ljudi tu dvoličnost i probajte da takve ljude što više udaljite od sebe.

Osjećate neku gorčinu zbog toga što ste izgubili kontakt sa jednom osobom koja vam je prirasla srcu, a ni sami ne znate zbog čega. Ipak, nemojte da dignete ruke od te veze, pa makar to bila samo prijateljska veza, ostavite tu osobu da se malo ohladi par sedmica, a nakon toga ponovo stupite u kontakt, možda će ovog puta stvari da budu bolje i malo drugačije.

Imate problema sa lumbalnim dijelom leđa i to se iz mjeseca i mjesec pogoršava. Nemojte da odlažete posjetu ljekaru specijalisti, morate više pažnje da obraćate na svoje zdravstveno stanje i na svoje potrebe, nikako ne treba da slušate savjete ljudi koji se uopšte ne razumiju u tu problematiku.

LAV

Napetost na poslu je očigledna i ponekad je toliko vidljiva da se može sjeći nožem. Neke kolege su vaši glavni konkurenti za unaprijeđenje i samo će nijanse odlučiti ko će od vas napredovati, ali na to ne možete da utičete ni vi a ni oni, i zato je bolje da gubitnik pruži ruku pobedniku. Morate da sačuvate dobre međuljudske odnose, jer, ko zna, možda ćete se uskoro naći u zajedničkoj kancelariji, nikada se ne zna šta budućnost donosi, ima vremena da svi napredujete ako pokažete dobre rezultate.

Poslije nekoliko burnih sedmica sa partnerom, konačno se stvari stišavaju i ponovo možete da uživate u lijepoj i prijatnoj ljubavnoj vezi sa dosta emocija ali i strasti. Stvari nisu bile baš najbolje među vama, u dosta situacija ste vi pogriješili, u nekoliko situacija je i vaš partner bio kriv, ali sada je to manje bitno, bitno je da će ovaj mjesec da dovede do stabilizacije veze, pa bi na kraju mjeseca mogli da se počastite i sa nekim zajedničkim putovanjem pa makar to bilo i vikend putovanje.

Stresan period je iza vas ali je to upravo najveći rizik za zdravlje. Taman kada pomislite da je bura prošla i da je vaše zdravlje sada u redu, kada se najmanje nadate može da vam se desi nešto što će vam ugroziti zdravlje a to sa sobom nosi i psihičke i fizičke posljedice i poslije toga je mnogo teže da se borite sa tim, naročito ako nemate podršku. Ipak, uz redovnu terapiju i pravilan tretman, vaše stanje može uspješno da se kontroliše, i zauvijek izleči, samo vam treba malo upornosti, a to već imate.

DJEVICA

Rizik se mora preduzeti prije ili kasnije, ko ne rizikuje ne dozvoljava sebi da napreduje, a i ako izgubi, dobija se jedna vrijedna lekcija života koja će da nas nauči mnogo čemu. Vi ne volite puno da rizikujete, jednostavno niste takva osoba, ali ako to rade finansijski neki vaši bliski prijatelji, možete i vi da počnete, naročito zbog toga što je rizik mali a mogućnost za finansijski dobitak velika, tako da se svakako isplati probati nešto novo.

Finansijsko stanje je nestabilno ali to kod vas nije ništa novo. Ne volite da štedite, a kada imate novca gledate da ga što prije potrošite. Ipak, tu vašu osobinu morate pod hitno da mijenjate, naročito u ovo vrijeme nesigurnosti kada se ljudi plaše da ne ostanu bez posla i da ne ostanu bez redovnog priliva novca. Očekujte da vas i drugi kritikuju zbog toga pošto svi vaši prijatelji vide da ne umijete sa novcem. Ako niste sigurni kako da štedite možda je vrijeme da angažujete nekog finansijskog savjetnika.

Zdravlje je nažalost ponovo nestabilno ovog mjeseca i to ste sami krivi zbog toga. Neredovna ishrana, nedovoljna fizička aktivnost, dosta loših navika u ishrani i u piću, i to samo zato što ne možete da odbijete društvo. Ovo stvarno nije razlog da sami sebi ugrožavate zdravlje, poslušajte savjet stručnog lica i vratite se u normalu prije nego što stvari budu prekasne za korigovanje…

VAGA

Obratite pažnju prilikom javnih nastupa naročito u prvoj i drugoj sedmici ovog mjeseca. Ne razumije svako vašu poslovnu filozofiju i iz tog razloga je jako bitno da pazite šta pričate kako ne bi bili pogrešno shvaćeni od nekih ljudi, a naročito i zbog toga što konkurencija prati svaki vaš korak i jedva čeka da napravite grešku. Ako greška i bude napravljena to može dovesti do gubitka klijenata ali i do pada vaših komunikacionih sposobnosti, a to definitivno želite da izbjegnete.

Nemate dovoljno mogućnosti pa da birate kao na tacni poslove koji se nude drugima. Morate da pokažete sve svoje sposobnosti i kvalitete ako želite da privučete nove mušterije a to se ne radi tako što otimate konkurenciji klijente. Ako želite da budete bolji od drugih, morate da imate bolju ponudu a to se ne može ostvariti preko noći.

Povezanost sa voljenom osobom je na maksimumu, lijepo se slažete i još bolje razumijete, i svakako ima još dosta mjesta za napredak, ali se vidi da je vaša veza na uzlaznoj putanji i da ne planira da se pomera na dole, ići će samo na gore. Vašu bliskost iz dana u dan poboljšavate novim iskrenim razgovorima, stalno treba da radite na tome da se što bolje upoznate i da svoje mane pretvorite u vrline.

ŠKORPIJA

Ovaj mjesec vam donosi puno avanture, ponešto dobro ali i ponešto loše, takav je život i na to ste se vjerovatno već navikli. Iskoristite svaku priliku na najbolji mogući način, pokušajte, i ako uspijete to je odlično, a ako ne uspijete imat ćete priliku sebi da kažete da ste barem pokušali. Ne treba propustiti nijednu šansu, i koliko god vam se činilo da su male šanse da vam se nešto ostvari, a da je rizik preveliki, bez obzira na sve, pokušajte, ništa ne možete da izgubite a možete sve da dobijete.

Priznajete sebi da odnos sa partnerom nije baš na dobrom glasu ali se morate potruditi ako želite neke stvari da poboljšate, niko neće to učiniti umjesto vas. Ako želite da ova veza uspije, morate se truditi svakodnevno, morate stalno nalaziti načine da stvari učinite boljim, čak i kada to ne djeluje tako lako, budite uporni i rezultati svakako neće izostati.

STRIJELAC

Samo vrijednim radom možete da stignete do cilja i to je vaš moto i vaša zvijezda vodilja. Ne vjerujete u brzu zaradu, ne vjerujete u neka čuda gde se za kratko vrijeme može zaraditi dosta novca, samo je potrebno da budete vrijedni i da vjerujete u sebe i uspjeh neće izostati. Pokušajte da i druge ljude oko sebe ubijedite u to pošto bi svi voljeli da zarađuju a niko ne voli da radi, a to jedno sa drugim nikako ne ide. Pokušajte da nađete neku ravnotežu između rizika, troškova i prihoda.

Organizam vam je slab i iscrpljen i tako vam je uvijek u ovom periodu godine. Ne možete da se naviknete na čestu promjenu vremena i jednostavno vam zbog toga snaga opada a imunitet slabi. Potrudite se da jedete što više zdravije hrane, izbacite slatkiše i šećer, a unosite što više vlaknastog povrća i voća, i tada će se situacija malo poboljšati…

JARAC

Postoje izvjesne teškoće oko realizacije nekih željenih projekata ali ćete te prepreke vrlo lako prevazići ako cjelokupnom problemu pristupite zrelo i mirno. Nemojte da paničite pošto ćete tako samo otežati sebi racionalno razmišljanje i nećete imati načina da nađete rješenje. Ukoliko vam je teško da dođete do rješenja slobodno potražite pomoć vaših kolega, a naročito od vaših nadređenih koji imaju više iskustva sa takvim stvarima.

Krijete neke tajne od voljene osobe i plašite se da jednog dana te tajne ne ugledaju svjetlost dana. Zato dobro pazite kome otkrivate svoja najdublja osjećanja, čak nemojte to otkrivati ni onome u koga imate najviše povjerenja.

Veoma mudro i provjereno čuvate teško zarađeni novac i ne dozvoljavate da vas drugi lako ubijede u šta taj novac da uložite. Imate dosta izbora kada je riječ o investicijama, ali još uvijek čekate na nešto sigurno i nešto provjereno, lako je uložiti ali je još lakše i izgubiti uložen novac kao da ga nikada niste ni posjedovali.

Zdravlje vam nije ugroženo, ali ako ovako nastavite kada je riječ o ishrani i o lošim navikama, vrlo lako ćete ga ugroziti ako ne preduzmete nešto povodom toga. Prije svega, potrebno je da ovog mjeseca proverite krvnu sliku, to treba da bude vaš prvi korak.

VODOLIJA

U prvom periodu ovog mjeseca imat ćete priliku da vrlo lako popunite vaš budžet. Potrebno je samo malo spretnosti i brzine i ukoliko investirate u prave stvari novac će veoma brzo biti vraćen i to više nego dvostruko. Nemojte velikom broju ljudi da otkrivate ovu tajnu zato što će tada vaše šanse za dobitak da se smanje, bolje je da budete tihi i da ne otkrivate svoje tajne.

Sredinom mjeseca će vas jedan događaj natjerati da dobro razmislite o svom životu i o tome šta ste postigli a šta niste. Ispitat ćete sebe i svoj dosadašnji život i ono što ćete zaključiti vam se neće dopasti. Morate da radite na sebi i na svom životu ako želite da budete zadovoljni i ispunjeni, a trenutno vam vaš cilj izgleda previše daleko. Ipak, svaki cilj je dostižan a da li ćete ga ostvariti ili ne zavisi samo od vas. Na neke stvari ne možete da utičete, ali na dosta toga možete, tako da bi trebalo što više da se potrudite da budete bolja osoba.

Nećete da dobijete skladan odnos kada je riječ o vašoj svežoj ljubavnoj vezi, i na samom početku veze ste vidjeli da stvari ne funkcionišu baš kao što ste željeli. Ipak, veza je na samom početku i potrebno vam je vremena da se naviknete jedno na drugo, budite strpljivi, nemojte tako lako da dignete ruke, pokušajte da razvijate vezu, a ako ne bude išlo, onda ne preostaje ništa drugo nego da svako krene svojim putem.

RIBE

Početkom mjeseca ćete mislili da vam je svijet pod nogama i da su vam sva vrata otvorena, ali će jedna greška krajem prve sedmice da izbriše sav trud koji ste uložili u napredak na poslovnom planu. Toliko ste se trudili da pazite na sve detalje, ali će vam jedan detalj upropastiti sav trud i biće vam potrebno dosta napora da se izvučete iz novonastale situacije.

Ljubav je za vas samo jedan od načina da budete povrijeđeni. Nikada niste znali da volite ali ste uvijek imali neki izgovor zašto iskačete iz veze u vezu. Ako se u toku ovog mjeseca ne opametite, postoji šansa da nikada ne nađete osobu koja će trpjeti sve vaše mane i koja će vam pomoći da popravite svoje negativne karakteristike. Potrudite se to da učinite dok ne bude kasno.

Ne volite da se bavite tuđim zdravstvenim problemima ali isto tako zapostavljate i svoje a to nikako nije dobro. Sve ono što vam smeta u ishrani morate da eliminišete kako ne bi došlo do pogoršanja varenja i digestivnog sistema. Probajte barem nekoliko puta sedmično da ubacite fizičku aktivnost u vaš svakodnevni raspored, osjećat ćete se bolje i imat ćete više snage i energije, piše “Astrosudbina“.

Facebook komentari