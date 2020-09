Zašto mnogi smatraju da su Jarčevi podmukli – “Vole da zapovijedaju ali su veoma brižni”

Astrolozi ističu da je za takvo mišljenje odgovorna njihiva planeta vladar Saturn koja je jedna od nazastrašujućih planeta. Razlog može biti takođe to što su oni veoma strogi sami prema sebi. Astrolozi su izdvojili nekoliko zanimljivih razloga koji bi vam mogli objasniti zbog čega mnogi ljudi smatraju Jarčeve za veoma zle i podle osobe, a vi prosudite sami da li je to tako.

Ne vole beskorisna glupa pitanja i negativnu energiju. Oni ne vole kada su okruženi negativnom energijom, pa su skloni da rade stvari koje odgovaraju samo njima što mnogi mogu da smatraju sebičnim i podlim ponašanjem. Ne vole kada im neko postavlja glupa pitanja iz razloga što je odgovor na takva pitanje u većini slučajeva očigledan. Ako ne želite da Jarac bude zao prema vama razmislite dva puta prije nego što mu postavite neko pitanje.

Ćudljivi su. Svi horoskopski znakovi su skloni promjeni raspoloženja i znaju biti veoma ćudljivi ali Jarčevi se posebni ističu po tome. Njihovo raspoloženje zavisi ot njihovih trenutnih osjećanja stoga ne uzimajte njihovo ponašanje previše lično. Oni jednostavno nekada nisu u stanju da kontrolišu svoja osjećanja, pa ih u takvim trenutcima trebate pustiti na miru da se oni izbore sa onim šta osjećaju.

Previše su samostalni i ne vole da se dosađuju. Vole sami da riješavaju probleme, pa ako ne traže od vas pomoć nemojte se ni truditi da im pomognete, to bi moglo samo da ih iznervira i navede ih da budu zli prema vama. Oni najviše vjeruju sebi samima, oni najbolje znaju šta žele i najbolje bi bilo da ih pustite da sami riješavaju stvari onako kako su oni to zamislili.

Veoma su disciplinovani. Kada im date neki zadatak budite sigurni da će oni da ga obave. Nekada će im trebati nekoliko minuta, a nekada nekoliko dana, ali budite sigurni da će Jarčevi to da obave. Jarčevi ne vole kada im neko smeta pa ako ih budete ometali u njihovom poslu očekujte da budu zli prema vama. Neki ljudi jednostavno ne vole kada ih se ometa, pa imajte to na umu.

Jarčevi su veoma tvrdoglavi. Nemojte se truditi da se raspravljate sa Jarčevima oko nekih stvari koje oni znaju bolje. Jarčevi su veoma tvrdoglavi i uvijek će da istjeraju po svome. Nemojte od njih da očekujete da lako promijenje svoje mišljenje i pogled na neke stvari.

Vole da zapovijedaju ali su brižni. Ako vam se čini da je Jarac zao prema vama razmislite još jednom i pogledajte stvari malo bolje. Možda mu je samo stalo do vas i brine za vas, a vama to može da izgleda kao da je zao ili da vam naređuje. Jarčevi znaju biti veoma brižni prema osobama do kojih im je stalo, piše “Infpult“.

Facebook komentari