Škorpije imaju visoke standarde i zbog toga su sklone kritikovanju i osuđivanju

Osobe rođene u znaku Škorpije se smatraju za veoma nemilosrdne i sklone osuđivanju. Mogu biti veoma nemilosrdni prema drugim osobama. Kao i svi ostali i Škorpije imaju veoma opravdane razloge zbog čega se tako ponašaju. Ako uspijete da razumijete njihove razloge moći ćete da voidite njihovu dobru stranu.

Imaju visoke standarde. Škorpije znaju šta žele ,a šta ne žele u životu. Oni ne daju drugu priliku i ako jednom nešto zabrljate kod njih oni vam neće oprostiti. Daće vam do znanja šta žele i neće se bojati da vam kažu ako se ne uklapate u njihova očekivanja. Za njih su poštovanje i lojalnost najvazniji i tu ne žele da prave ustupke. Ne boje se kritika pa se nemojte plašiti da im uzvratite kritiku i osudu.

Plahoviti su. Ne biježe od teških razgovora, suočavaju se sa svojim problemima istog momenta kada se pojave. Često su skloni da kritikuju i osuđuju kada se nađu u sred neke rasprave što im i nije uvijek pametno riješenje. Trebali bi pažljivo da biraju riječi kako nebi odgurali od sebe osobe do kojih im je stalo. Ako već moraju nekoga da kritikuju trebali bi da to urade smireno i bez pretjerane agresivnosti.

Plaše se izdaje. Škorpije se najviše boje da će neko da izigra njigovo povjrenje. Veoma su privrženi i osjećaju se slomljeno ako ima ta privrženost nije uzvraćena. Oni traže laži i prevare u ljudima i prije nego ih izdaju jer žele to da spriječe. Ali takvim ponašanjem samo i privlače takve ljude sebi, a to bi trebali da izbjegavaju. Ako sumnjate da će neko da vas izda budite sigurni da će to i da uradi. To što su skloni osuđivanju i kritikovanju ponekad im donese više zla nego koristi,piše Infpult

Žele da ostave utisak jake osobe. Osobe rođene u znaku škorpije su veoma osjetljive, ali su opsjednute sa tim da predstave svima oko sebe koliko su jake. Škorpije su takođe veoma misteriozne, pa ponekad ni same sebe ne mogu da razumiju. Koriste se kriticizmom kako bi sakrili svoje nesigurnosti i koliko god da osuđuju druge, skloni su da sebe osuđuju još više.

Koriste se kriticizmom žbog ljubavi. Škorpije su jedan od najstrastvenijih znakova zodijaka ali ponekad njihovo osuđivanje može da izrazi duboka osjećanja o nekom problemu. Oni su osobe koje cijene vijernost pa je veoma moguće da svoje osuđivanje je znak da vam vjeruju i da žele biti direktni sa vama. Zbog njih ne bi trebali da se mijenjate u vezi jer ni oni to neće da urade zbog vas. Ali nemojte da se urijedite oni to rade zato što žele najbolje za vas.

