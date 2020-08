Kriza srednjih godina ili nešto drugo – Zašto stariji muškarci biraju mlađe partnerke

Dokle god je ta veza na dobroljnom izboru to je u redu i ne treba nikoga da osuđujemo što je u vezi sa mlađim ili starijim muškarcem. U ovom članku ćemo se osvrnuti na veze starijih muškaraca sa mlađim djevojkama i navešćemo vam nekoliko razloga zbog kojih stariji muškarci biraju mlađe partnerke za vezu.

Kriza srednjih godina. Jedan od najčešćih razloga zbog kojih muškarci uglavnom biraju mlađe djevojke je upravo kriza srednih godina. Uglavnom je to period u kom se mnogi muškarci suočavaju sa nekim teških zivotnim problemima kao što su problemi u karijeri ili razvod braka. Oni u takvim trenutcima traže utjehu u nekome ko će da ih razumije i ko će da ih podrži. Mlađe djevojke su otvorenije i spremnije za promjene što nekim muškarcima može da bude izazov.

Želja za avanturom. Neki muškarci, naročito oni koji su tek izasli iz veze ili braka, žele samo avanturu i žele da se zabave. Oni su već prošli kroz ozbiljnu vezu i sada žele da uživaju u životu i da isprobaju nove stvari. Mlađe djevojke su atraktivnije. Mlađe djevojke zrače posebnom energijom čime inspirišu i privlače starije muškarce i ne boje se da izraze svoje emocije i mišljenje .

Plodnost. Neki muškarci uđu u godine i ne ostvare se u uloži roditelja. Upravo je to jedan od razloga zbog kojeg stariji muškarci biraju mlađe partnerke. One su takođe slobodnije kada je u pitanju njihova seksualnosta i spremne su da eksperimentišu, a to je starijim muškarcima više nego privlačno,piše Infpult

Kompleksi i strah od starenja. Kada muškarac uđe u petu deceniju zivota on polako počinje da shvata da mu više nije dvadeset zbog čega mu pažnja mlađih djevojaka odgovara. Oni se upuštaju u vezu sa mlađim djevojkama jer se tada i oni osjećaju mlađe.

