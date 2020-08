Koliko su tvrdoglavi: Jarac mora ispasti najpametniji, Bik je oličenje tvrdoglavosti

Tvrdoglavost je osobina koju svi misle da imaju, no realno su neki znakovi ipak gori nego drugi. U inzistiranju na svojim stavovima prednjače Jarac, Bik i Lav…

Ovan samo trenutno inzistira

Za pripadnike ovog znaka svakako se ne može poreći naglost i temperament, no oni su tvrdoglavi samo na prvu. Reagirati će bučno i poput malog djeteta ako im ne date ono što žele ili osporavate njihovo mišljenje, prenosi “Atma“.

Uz dernjavu će vam objašnjavati kako niste u pravu ili zašto bi trebalo biti po njegovom. No, već brzo će ga to proći i znat će da se ljutio na vas, no nekako se neće sjećati zbog čega.

Bik je oličenje tvrdoglavosti

Od svih znakova Zodijaka, Bikovi su provjereno najtvrdoglaviji. Nije čak niti bitno jesu li ili nisu u pravu, oni samo žele to što žele i durit će se ili ljutiti dok to ne dobiju.

Simptomi toga javljaju se već u ranom djetinjstvu a traju do kraja života, samo nekako s vremenom nauče to prikrivati u javnosti, ali ne mogu pred svojim bližnjima.

Blizancima se ne da zamarati

Jasno da pripadnici ovog znaka o svemu imaju svoje mišljenje i stav, no njima se naprosto ne da tratiti energiju na to da uvjeravaju nekoga u svoje.

Zahvaljujući svojoj optimističnoj prirodi sigurni su kako će sve naposljetku ispasti dobro i ne da im se prepucavati. Radije odabiru stranu moralnog pobjednika koji nema potrebu da bude u svemu u pravu.

Rak će odustati, ali vam zamjerati

Pripadnici ovog znaka imaju vrlo čvrste stavove i uvjerenja koje može promijeniti tek netko koga doživljavaju kao autoriteta na danom području.

U protivnom će se upustiti u žustru raspravu, optužiti vas da ga prikazujete luđakom, a potom se teatralno povući iz rasprave i odustati. To ne znači da su odustali od svog stava, već ih rastužuje svađa oko toga.

Lav je tvrdoglav kao dijete

Pripadnici ovog znaka pravo su oličenje toga kako izgleda tvrdoglavo dijete, nebitno koliko su stari. U stanju su vikati “ne zanima me što imaš za reći, ne čujem te” – i začepiti uši prstima, pribjeći niskim udarcima koji nemaju veze s raspravom, kako bi imaginarno pokazali “da niste u pravu a oni jesu”.

Ako im se ne popusti, mogu od ničega napraviti kaotičnu svađu.

Djevica zna da je u pravu, ali odustaje

Nikako se ne može reći da Djevice nisu tvrdoglave, no oni imaju jednu zanimljiv trik koji često primjenjuju – za sebe su 100 posto uvjereni da su u pravu, no pustit će vas da pomislite kako ste pobijedili u raspravi.

Dapače – smireno će to obznaniti u stilu “dobro, ti si u pravu, sve najbolje znaš” kako bi ostavili dojam da su oni ipak ti pametniji, staloženiji i odrasliji. Druga strana tada ne zna manipulira li se s njom ili je to zaista pomirljiv ton.

Vagi je važniji kompromis

Rijetke su stvari koje pripadnike ovog znaka mogu toliko izbaciti iz takta da bi oni inzistirali na tome da su u pravu. Radije će odmahnuti rukom i našaliti se u pomirljivom tonu – ništa to nije važno naspram mira, ljubavi, slaganja i zajedništva na koje oni ciljaju.

To ne znači da nemaju stav, već pravednički smatraju da svatko ima pravo na svoja uvjerenja, a tko su oni da nekome sude?

Škorpion provocira tvrdoglavošću

Pripadnici ovog znaka nisu toliko tvrdoglavi koliko biste na prvi dojam pomislili – njima je to maska kojom se trude isprovocirati drugu stranu.

Zapravo, oni su majstori u kontroliranju svojih emocija, a nekad će se svađati i raspravljati reda radi, samo kako bi pokazali drugoj strani što su spremni tolerirati, a što ne. Njihov autoritativan ton lako uvjerava one oko njih da su doista u pravu.

Strijelac je promjenjiv

Pripadnici ovog znaka doista su čudne biljke po pitanju tvrdoglavosti. Ponekad će biti najtvrdoglaviji ljudi na svijetu koji će rukama i nogama dokazivati da su u pravu.

Pritom će svima oko sebe govoriti da su idioti, dok će u drugim situacijama sjediti mirno i samo se blaženo smijati na tuđe stavove i uvjerenja s kojima se niti malo ne slažu.

Jarac je uvijek najpametniji

Gotovo je nevjerojatna uvjerenost pripadnika ovog znaka u vlastita znanja i logiku, a kako bi dokazali svoju poantu argumentirat će ju satima.

Tolika upornost i broj riječi dovest će većinu ljudi koji se nalaze na suprotnoj strani da se zapitaju nije li Jarac zaista u pravu, jer ne bi bio tako siguran da nije. Što je najbolje, s obzirom na to koliko su u stanju analizirati gluposti, često i jesu u pravu.

Vodenjak će pobjeći

S pripadnicima ovog znaka se teško nadmudrivati. Oni čak neće niti puno objašnjavati to što misle, već će reći svoju sažetu misao i to je to od njih. Ne sviđa vam se to?

Vaša šteta, njihova je taktika da rasprave nemaju smisla, jednostavno će se pokupiti i otići – kao da time pridaju valjanost svom mišljenju. Ipak, brzo će zaboraviti o čemu je ono bila rasprava.

Riba svodi na osobnu razinu

Ako su rasprave o generalnim stvarima, tada Ribe neće biti pretjerano tvrdoglave, nije im važno da svi misle da su u pravu, već da postoje oni koji poštuju njihovo mišljenje.

No, ako se dotaknete nečega s čime se mogu osobno povezati, tada su u stanju uložiti sve svoje napore da bi vas uvjerili. Ako se to ne dogodi, optužit će vas da ih ne volite i ne poštujete.

