Znakovi Zodijaka koji se vole “poigravat” sa partnerom – Blizanci uvijek koketiraju

Blizanci; Blizanci uvijek koketiraju i skloni su tu sklonost pokazati gdje god se pojave, što često njihove partnera vrijeđa. Osim toga, Blizanci su zaljubljivi i zaljube se čim im se na nekome svidi jedna osobina, a premda znaju da otvoreno koketiranje nije u redu kad si u vezi, previše uživaju u takvim ‘igricama’.

Vaga; Vage vole drugima ugađati pa će napraviti sve da usreće svoje partnere. Zbog toga će često i pogrešno odlučiti te sebe zakinuti u nekim stvarima, zbog čega im prigovaraju oni kojima je do njih iskreno stalo. Ipak, njima to ne smeta i ako nekog žele usrećiti pronaći će način da to i naprave, na uštrb svih drugih i samih sebe.

Strijelac; Njihov je najveći strah gubitak lične slobode pa i na ljubavnu vezu gledaju kao na gubitak neovisnosti. Skloni su zato inzistirati da im partner dokaže da nisu svoju slobodu izgubili, a ako osjete da ih netko ‘guši’ bez problema će izaći iz veze.

Škorpion; Čim se nekom ozbiljno predaju Škorpioni na sve počinju gledati intenzivnije i žele što dublju i smisleniju vezu. Zbog toga će često testirati odabranog partnera, da provjere je li on jednako toliko posvećen zajedničkom cilju.

Riba; Čak i kad je za donijeti neku odluku nužno da razmišljaju realno, Ribe će ići za onim što im ‘kaže srce’. Često će i ‘igrati igrice’ tako da će druge navoditi da budu koketni u društvu njihovih partnera, da one mogu sebe prikazati kao ‘fer igrače’ za razliku od većine drugih, prenosi “Infpult“.

