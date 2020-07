Vladavina Lava donosi im teškoće: Ova 3 horoskopska znaka pratit će loša sreća do 22. avgusta 2020. godine

U periodu od 22. jula ove godine do 22. avgusta će Sunce da bude u znaku Lava, gdje mu je i mjesto jer vlada njime. Do izražaja dolazi ono čime možemo da se pohvalimo, naš ego, želja za luksuzom i samostalnošću. Lav ne dozvoljava da išta bude tajno. Bitno je da ste stvarno sa sobom dobro, da se družite i da možete da nađete način da se zabavite. Bavljenje sportom je obavezno, piše astrolog Jovana Vilimonović za “Mondo“.

Ova tri znaka baš ne vole ovaj period!

Bik

Bikovi treba da imaju strpljenje dok prođe ovaj period, sve do 22. avgusta, jer će konačno da srede kuću, da provedu više vremena sa porodicom, iako im nije baš do toga. Neće ništa da im ide od ruke ni brzo, pa to može da dovede do frustracija. Ipak, potrebno je da nađu svoj mir i da zadrže neke stvari za sebe da bi izgurali ovaj mjesec.

Djevica

Pomalo je teško da budu realne, Djevice nemaju ni energiju da se uhvate u koštac sa problemima. Treba da budu praktične i fokusirane, ali to će da bude naporno. Najbolje bi bilo koliko god da mogu da se posvete sebi, da odmaraju više ili da idu na neki duži odmor.

Vodolija

Iako je Vodolija znak suprotan Lavu, imaju jednu istu osobinu. Tvrdoglavi su. Vodolija mora u ovom periodu da nauči kako da se prilagodi drugima, da sarađuje, pa i kad joj nije do toga. Ukoliko su partnerski odnosi u problemu, sada je vrijeme da se sve riješi. Ne treba ništa da se odlaže. Osoba koja im se dopada možda će biti kao neosvojiva tvrđava ovog mjeseca, ali će sve to da vrijedi truda.

