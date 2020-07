Najposesivniji znakovi Zodijaka: Rakovi znaju biti nametljivi i to opravdavaji time da im je stalo

Posesivnost može biti intenzivna i imati određenu strast, ali nije zdravo da vas neko drugi kontroliše to te mjere da se plašite da sami napravite neki potez. Prema astrologiji ovo su najposesivniji znakovi zodijaka i teško se bore da ne kontrolišu vezu.

BIK Njegova posesivnost dolazi iz potrebe da se osjeća sigurno, tako da kada je u pitanju partner, može biti krajnje teritorijalan. Od partnera očekuje apsolutnu odanost i vjernost, dok oni partnera obično doživljavaju kao da im pripada.

Ali svoju posesivnost ne izražavaju samo prema ljudima, već i prema stvarima, posebno kada su u pitanju luksuzni predmeti. Čezne za stvarima koje su lijepe i luksuzne, i često nerado dopuštaju drugima da ih posuđuju ili dodiruju. Mogu veoma da se vežu za stvari koje posjeduju.

ŠKORPIJE Škorpije su sklone sumnjivoj i ljubomornoj prirodi jer se plaše da budu napušteni i iznevjereni. Zato vole da drže svog partnera pod kontrolom. Njihova posesivnost može da stvara pritisak kod ljudi, ali oni to ne rade da bi nekoga učinili nesrećnim, već da bi se oni osjećali bolje

teresantno je da Škorpije cijene samostalnost i to je nešto što privlači druge ka njima, a ipak namjerno pokušavaju oduzmu tu samostalnost od partnera kada im se posesivnost rasplamsa. LAV Želi da svi budu potpuno svjesno šta je njegovo.

Voli lijepe stvari i lijepe ljude i želi da mu se dive jer ih posjeduje. Smatraju da nisu pretjerano posesivni, već samo zahvalni za na onome šta imaju. Želi biti neko ko ima jedinstvene stvari i želi da se može hvaliti svojim akvizicijama. Nekako im uspijeva da budu hvalisavi šarmeri.

RAK Rakovi znaju biti nametljivi i to opravdavaji time da im je stalo do nekako. Njihove namjere su možda dobre ali i dalje su posesivni. Ponašaju se tako da ljudi kojima su okruženi, ne mogu da dišu. Treba da malo popuste i shvate da ih ljudi neće napustiti a kada to, na kraju i urade, shvatiće da je tako najbolje. Ako nastave da ih pritišću i guše, na kraju se može desiti da postanu ogorčeni na njih.

JARAC Jarčevi naporno rade da bi imali ono što i je potrebno, pa zbog toga daju sebi za pravo malo posesivnosti. Vole da pokazuju ono što su stekli, ne mora to biti ništs skupo ili luksuzno, ali je njihovo i ponosni su nao ono šta su stekli. Nije pogrešno željeti lijepe stvari, sve dok vas to me spriječava da stičete nova iskustva i proširujete svoj pogled na svijet,piše Infpult

RIBE Njihova posesivnost ne dolazi iz ljubomore, već iz povjerenja. Potreban im je osjećaj da im je neko 100% posvećen i da im pripada prije nego što se zaista opuste u vezi. Posesivnost im služi da se zaštite od mogućnosti da budu povrijeđeni. Misle da ako se toliko jako zakače za nekoga, on neće imati želju i priliku da zaluta. Ali taj povodac kojim ste ih vezali može početi da ih davi i moraju pobjeći od vas kako bi spasili sopstveni život.

