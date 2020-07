Koliko su odani horoskopski znakovi: Lav je odan kad njemu to odgovara – Vodolije veoma odane

Ali kada je u pitanju astrologija, da li je jedan horoskopski znak vjerovatniji da će biti više lojalan ili vjeran od drugog?

OVAN Nažalost, Ovan je poznat kao najmanje odan od svih znakova. Ovnovi uvijek traže nove avanture, nove izazove a to ponekad znači i novog partnera. Harizmatični su, inovativni, prijateljski nastrojeni i sebični. Svoje potreba uvijek stavljaju na prvo mjesto, a osoba kojoj su najviše posvećeni su oni sami. BIK Svi znaju da su Bikovi tvrdoglavi, ali to može da bude dobra stvar. Neće odustati od veze, čak i kada im prijatelji i porodica to predlažu.

BLIZANCI Blizanci su odlični na zabavama jer vole razgovarati i družiti se. Nažalost, dok mogu biti šarmantni, oni mogu biti i lepršavi i nevjerni. Pošto postoje dvije strane u njihovoj ličnosti, oni mogu da budu potpuno odani i pouzdani u jednom momentu, dok u drugom mogu da odaju tajne.

RAK Kada želite vjernog prijatelja, onda je Rak odličan izbor. Oni su intuitivni i pronicljivi i uzimaju svoje vrijeme sa svojim osjećanjima, pa kada se obavežu to čine 100%. ne podnose doro izdaju, pa ako ste suočeni sa njima, pokušajte uskladiti njihov nivo odanosti.

LAV Lav je velikodušna, nježna i kreativna osoba. Lojalni su kad im to odgovra, ali budući da mogu biti veoma egocentrični, nikada nikoga nebi slijepo slijedili. Oni su vođe, a ne sljedbenici.

VAGE Vage su na neki način jedan od vjernijih znakova, barem što se tiče njihovih prijatelja. Stajaće rame uz rame sa prijateljem i u dobrim i u lošim situacijama. Kada imate Vagu za prijatelja, imaćete prijatelja za cijeli život. Vage znaju biti veoma impulsivne i to ponekad ne mogu kontrolisati, što može jako uticati na njih. Vage varaju svoje partnere, ali činjenica da ne vole sukobe obično ih drži u ravnoteži.

ŠKORPIJE Škorpijama vlada strast i ponekad mogu biti odani ali uglavnom varaju. Oni mogu biti posesivni i ljubomorni i zahtjevaju vjernost od drugih, ali sve zavisi od toga kako se osjećaju u tom trenutku.

STRIJELAC Strijelčevi mogu biti beznadežno zaljubljeni i potpuno predani u jednom momentu, dok u drugom mogu da izgube interes i fokusiraju se nannekog novog. Oni idu iz krajnosti u krajnost i ne smatraju se najvjernijim i najodanijim znakovima.

JARAC Ako postoji problem koji prijeti da naruši njegove odluke, radiće na tome dok sve ne popravi, a to uključuje i odnose. VODOLIJE Veoma su odani, ali ih lako može odvući pažnju i privući nešto novo. Ne vole lažljivce i varalice i ne vole raditi nešto što nije etično.

RIBE Ribe imaju živu maštu i duboko su emotivne. One mogu biti odan ljubavnik i prijatelj, ali i mogu imati čitavu gomilu ljudi sa kojima imaju odnos. Ribe su odane i vijerne kad nisu izgubljene u vlastitoj kreativnosti, prenosi “Info Pult“.

Facebook komentari