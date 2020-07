Da li su ovo tri najveće zablude oko korone

Koronavirus je i dalje velika nepoznanica za naučnike širom svijeta, iako svakog dana naučimo nešto novo o njemu. Prosječan stanovnik prethodnih mjeseci je, htio to ili ne, postao stručnjak za koronu. Ipak, ovo su tri najveće zablude oko korone:

1. BCG vakcina štiiti od korone

Iako niko to nije direktno tvrdio, svi su se tokom prvog udara korone hvalili kako su narodi sa prostora bivše Jugoslavije, od Sjeverne Makedonije do Slovenije, mnogo manje propatili od Italije, Španije, Francuske ili Velike Britanije, a da je za to bila zaslužna upravo BCG vakcina koja se prima u djetinjstvu.

Međutim, posljednje brojke ovo očigledno demantuju pošto je ovaj dio Balkana i šire, postao skoro glavno evropsko žarište.

2. Ljeto i vrućina će ubiti koronu

Lijepo je zvučalo, skoro da nije bilo epidemiologa domaćeg ili stranog koji se nije “rukovodio” ovom idejom, ali je stvarnost bila brutalno drugačija.

Tačnije, svi smo u ovo vjerovali sve do 15-20. juna, da bi onda uslijedila “eksplozija”. Ništa nisu vrijedeli ni dani sa iznad 30 stepeni, ni sa vlažnošću od 80-100 posto jer se broj novozaraženih dramatično povećavao.

3. Kolektivni imunitet na koronavirus

Mnogo nade smo polagali u kolektivni imunitet kako bismo “ubili” epidemiju, odnosno virus. Međutim, sve pokazuje da od toga ništa neće biti,piše Avaz

