DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU 19.07.2020: Ovnovi, možete da očekujete povoljan dan za susret sa osobom koju volite

POSAO: Ne biste trebali da očekujete komplikacije na poslovnom polju. Sudbina je na vašoj strani i lako rešavate sve.

LJUBAV: Možete da očekujete povoljan dan za susret sa osobom koju volite. Uživaćete u romantici.

ZDRAVLJE: Odlično se osećate.

BIK

POSAO: Moguće je da ćete tokom današnjeg dana uspeti da pokažete da ste uspešni i ostvareni u svom poslu.

LJUBAV: Nova ljubavna dešavanja će vam uneti zadovoljstvo i uzbuđenje u život. Povoljan je period pred vama.

ZDRAVLJE: Problemi sa očima.

BLIZANCI

POSAO: Očekuje vas povoljan period za posao. Rešićete neke manje dileme koje će vas pratiti.

LJUBAV: Sa voljenom osobom imate manje nesporazume koji vas muče u ovom periodu… Nije vam lako da napravite kompromis.

ZDRAVLJE: Izbegavajte umaranje i naprezanje.

RAK

POSAO: Nije vam ni malo lako da se organizujete kada je u pitanju posao. Potrebna vam je pomoć nekog iskusnijeg saradnika.

LJUBAV: Očekuje vas prilika da se sretnete sa osobom prema kojoj ćete polako početi da gajite jaka osećanja.

ZDRAVLJE: Imate puno energije u sebi.

LAV

POSAO: Nova poslovna dešavanja i promene vam dolaze, bili vi na to spremni ili ne.

LJUBAV: Očekuje vas period u kojem biste mogli da imate manju krizu u odnosu sa voljenom osobom.

ZDRAVLJE: Potreban vam je odmor, što više sna.

DEVICA

POSAO: Moguće je d vam je situacija na polju posla i finansija prilično usporena i da vam se to ni malo ne dopada.

LJUBAV: Ukoliko ste slobodni, spremni ste da se upustite u neko novo poznanstvo koje bi moglo da vam donese zanimljive trenutke.

ZDRAVLJE: Problemi sa cirkulacijom.

VAGA

POSAO: Pred vama je povoljna atmosfera kada je u pitanju polje posla. Neke vaše ideje i predlozi će biti prihvaćeni.

LJUBAV: Želite da vaš odnos sa voljenom osobom bude iskren. Trudite se da jedno drugome razbijete predrasude.

ZDRAVLJE: Zdravlje vam je dobro.

POSAO: Imate dovoljno iskustva kada je u pitanju vaš posao. Spremni ste da se posvetite ostvarenju zadatih ciljeva.

LJUBAV: Ljubav na daljinu vam teško pada ali imate utisak da ste pronašli osobu koja vam sasvim odgovara.

ZDRAVLJE: Izbegavajte unos alkohola.

STRELAC

POSAO: Moguće je da ćete uspeti da dođete poboljšanja poslovnih okolnosti u ovom periodu.

LJUBAV: Imate emotivne kočnice i strahove. Kao da ne smete da se emotivno prepustite partneru onoliko koliko bi želeli.

ZDRAVLJE: Bez problema.

JARAC

POSAO: Moguće je da ste skloni tome da preterujete sa nametanjem pravila u poslovnom okruženju.

LJUBAV: Stanje u vašem braku je prilično nestabilno sada i sve češće razmišjate o razdvajanju i prekidu veze.

ZDRAVLJE: Čuvajte se povreda.

VODOLIJA

POSAO: Možete da očekujete da ćete uspeti da ostvarite poboljšanje poslovne situacije, svojim zalaganjem i trudom.

LJUBAV: Moguće je da vam usamljenost ne da mira i da želite što pre da dođete do novog poznanstva.

ZDRAVLJE: Moguć je pad imuniteta.

RIBE

POSAO: Moguće je da ćete imati manje nesporazume sa kolegama ali sve je to rešivo za vas.

LJUBAV: Pred vama je zanimljiv period za nova ljubavna dešavanja. Ako imate simpatiju vreme je da joj pokažete svoja osećanja,piše Glosy

ZDRAVLJE: Imate puno pozitivne energije!

