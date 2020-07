Mjesečna astro prognoza za Avgust – Šta bi mogli da očekuju Ovnovi, Bikovi i Blizanci

OVAN Hladno vreme vam baš prija jer ima ko da vas greje. Partner vam pruža toliko ljubavi da prosto sijate. Vidi se na vama da ste zadovoljni i ispunjeni u svakom trenutku. Zračite lepotom. To što u zadnje vreme stalno kasnite na posao ne daje za pravo vašim kolegama da loše govore o vama. Upada im u oči što vam šef toleriše previše. Ne obraćajte pažnju, vaš rad dolazi do izražaja. Gledajte samo sebe i vaš lični napredak.

Ovaj mesec je prava prilika da nađete idealnog partnera. Možda vam to na prvi pogled ne izgleda tako lako, ali ponekad nam je ljubav bliža nego što sto mislite. Nekada nam bliski prijatelji daju prave savete kada je reč o ljubavi ali te savete ne primenjujemo na pravim osobama. Nemojte da razdvajate prijateljstvo i ljubav, ove dve stvari su nerazdvojne. Ako vam je partner najbolji prijatelj, vi ste u idealnoj poziciji koju mnogi ljudi traže.

Imate problem sa opadanjem kose i to vas baš zabrinjava. Ne brinite toliko, uzrok može biti i nagla promena vremena. Uzimajte više vitamina. Ceo život ste zamišljeni i beznadežno tragate za pogrešnom ljubavi. Preovladava osećanje da ne postoji osoba za vas. Ali nemojte da vas to sputava u traženju nove ljubavi. Jednog dana će vas ljubav života sama pronaći, budite strpljivi.

BIK Iako vas neke stvari sputavaju u onome što želite da postignete, vi ih bez problema obavljate. Nakon toga se osećate ispunjeno. U poslu uživate i to vas opušta. Osećate se dobro i ponosni ste na zičku kondiciju koju posedujete. Sati napornog treniranja su se napokon isplatili i ujedno vam poboljšali imunitet. Zdravo se hranite i držite do svoje gure. Znate se i sami da su mnogi ljubomorni na vas zbog vašeg uspeha ali to vam daje snagu da nastavite dalje.

Partner je totalno izgubio poverenje u vas. Način na koji se ophodite prema njemu je doveo do ovakve situacije. Pokušavate na sve načine da se iskupite ali ovog puta ste baš debelo zaglibili. Biće vam potrebno dosta zalaganja i trude da povratite partnerovo poverenje i ljubav. To neće biti lako, može potrajati mesecima i godinama, ali ćete uspeti u tome ako imate dovoljno volje i želje da stvari budu kao ranije.

Kolega kojeg ste već duže vremena menjali se vratio na radno mesto i nije baš zadovoljan vašim radom. Dosta zadataka je ostalo nerealizovano i niste u potpunosti ispunili očekivanja. Znate i sami da se niste trudili dovoljno i da ste zbog toga sada u nezavidnoj situaciji. Ipak, u dubini duše ste se nadali da nećete dugo ostati na ovom mestu pošto ste niste baš najbolje uklopili.

BLIZANCI Emocije su vas skroz nadvladale. Uživate u svakom danu provedenim sa vašim partnerom. Ljubav vam je odjednom ulepšala život. Ali potajno se plašite da će se ta jaka ljubav ugasiti. Jasno vam je da zaljubljenost ne traje večno, ali da se nakon perioda emocije stabilizuju i onda možete uživati u vremenu sa partnerom na neki drugi i malo zreliji način.

Nikada ne stižete da izvršite vaše obaveze. To vas uglavnom i nervira. Polako gubite strpljenje. Organizovanost je ono što vama treba. Usredsredite više pažnje na sitnice koje će vam pomoći da bolje rasporedite obaveze. Ne oslanjajte se mnogo na vaše najbliže, i oni imaju svoje obaveze koje moraju da završe, preuzmite odgovornost i sve uradite sami kako vam ne bi posle prebacivali da ste neodgovorni i nesposobni,piše Infpul

Osećate se da ste pod pritiskom ali to nikome ne pokazujete zato što se plašite da će svi misliti da ste slabi i da niste sposobni da svoje obaveze sami završite. Vi niste svemoćni, imate pravo da se osećate i tužno i umorno, ne možete u svakom trenutku da budete nasmejani i raspoloženi, može da se desi da vam poneki dan i nije tako idealan, u tim trenucima imate pravo da se osećate kao da vam treba podrška.

