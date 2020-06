Pretjerana dlakavost može ukazivati na brojne probleme, pa čak i na tumor

Sviđalo se to nama ili ne, svi imamo dlake na tijelu i licu. To je normalno i nema razloga za brigu, čak i ako ih ne volite. No, ako su dlake promijenile teksturu i počele rasti na mjestima na kojima prije nisu, to može biti i znak nekog zdravstvenog problema.

Pretjerana dlakavost kod žena na mjestima koja su tipičnija za muškarce (npr. brkovi, brada, sredina prsnog koša, ramena, donji dio trbuha, leđa, unutarnja strana bedra) zove se hirzutizam.

Velus dlake su vrlo sitne, tanke, jedva primjetne i nalaze se na cijelom tijelu. Terminalne dlake su pak mnogo dulje, jače, najčešće tamnije te se obično javljaju tijekom puberteta.

Što sve može dovesti do iznenadne dlakavosti:

Hormonalna neravnoteža

Nagli rast dlaka može biti uzrokovan neravnotežom muškog hormona. Ako se razina testosterona poveća, tijelo ima previše muških hormona i počinje se ponašati u skladu sa svojim stanjem. Još jedna situacija koja dovodi do istog rezultata je smanjenje razine estrogena, što može biti rezultat menopauze. U svakom slučaju, provjerite razine hormona.

Problemi s nadbubrežnom žlijezdom

Nadbubrežne žlijezde nalaze se iznad bubrega i ako ne rade kako treba, hormonalna ravnoteža se mijenja, a prekomjerni rast dlake na tijelu jedan je od najčešćih simptoma.

Ostali simptomi uključuju:

visoki krvni tlak

debljanje u gornjem dijelu tijela

preniska ili previsoka razina šećera u krvi

glavobolje

slabost mišića

Sindrom policističnih jajnika

Ovo je još jedan čest uzrok hirzutizma. Ako uz dlakavost imate i neredovite menstruacije, vrlo je velika vjerojatnost da se radi upravo o sindromu policističnih jajnika. Njega karakteriziraju povećani jajnici koji sadrže malu količinu tekućine nakupljene u folikule,piše Gloria.hr

Drugi simptomi uključuju:

promjene raspoloženja

glavobolje

umor

probleme sa spavanjem

Tumor

Ako se hirzutizam pojavi vrlo iznenada, u samo nekoliko mjeseci, i ako su vam pritom razine testosterona i DHEA povišene trebate otići kod liječnika.

